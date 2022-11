Dyson investe oltre mezzo miliardo di euro nel settore beauty

Dyson, azienda di ricerca e sviluppo tecnologico che opera a livello mondiale, ha investito oltre mezzo miliardo di euro nel settore di prodotti rivoluzionari per la bellezza dei capelli concepiti con tecnologie rivoluzionarie, pensati e testati da un team di ingegneri, scienziati e sviluppatori di software.

L’annuncio del progetto di 20 nuovi prodotti beauty da lanciare nel corso dei prossimi quattro anni ha aumentato l’interesse per questo marchio già rinomato, fondato da James Dyson oltre 50 anni fa dopo aver provato oltre 5.000 prototipi prima di arrivare ai modelli che ancora oggi lasciano all’inseguimento i competitor del mercato.

Proteggere le idee e i brevetti è stata una delle maggiori premure di questo ingegnere filantropo che vuol proseguire la sua rivoluzione digitale con motori minuscoli ma super potenti e super performanti.

Mimmo Laserra

Sei anni fa l’ambito dell’hair care ha visto l’arrivo del rivoluzionario asciugacapelli Dyson Supersonic, dotato di un dispositivo che sfrutta un flusso d’aria veloce ma concentrato e un controllo termico intelligente per asciugare i capelli velocemente mantenendoli al contempo forti e in salute.

Per portare avanti questa tecnologia all’avanguardia e la sua vasta gamma di strumenti di styling che proteggono dai danni termici, meccanici e chimici, l’azienda ha istituito quattro campus high tech con 6.000 ingegneri e scienziati che hanno accesso a centinaia di laboratori per analizzare e comprendere meglio la struttura e lo stress che subiscono i capelli.

Lavorare a temperature più basse possibili e mantenere le medesime performance di styling è la doppia richiesta che fanno anche i famosi hairstylist, impegnati a dare capelli e volti da star alle celebrità moderne.

Dyson cita, fra i suoi ambassador attuali, Matt Collins e Mimmo Laserra, entrambi testimoni di come i vari attrezzi possano creare onde e ricci, lisciare e definire i vari stili di acconciature, senza procurare danni ai capelli.

Matt Collins

#MYDysonStyle è l’hashtag con il quale seguire i suggerimenti che entrambi propongono per le prossime serate mondane della stagione che vede arrivare anche una edizione speciale di prodotti Dyson per capelli, realizzata nel fascinoso colore pervinca rose, dal finish morbido e satinato.

Matt Collins, hair stylist delle star hollywoodiane e dei servizi fotografici su riviste patinate, suggerisce uno stile naturale e un poco movimentato, da costruire sui capelli quasi asciutti ma lasciati un pochino umidi, per poi concludere sempre lo style con qualche secondo di aria fresca. «Meno è sempre più - meno calore, meno movimento e un'impostazione del flusso d'aria meno potente» dichiara Collins, Dyson Global Styling Ambassador.

Mimmo Laserra esprime il suo lavoro artistico a Roma, dopo svariate e importanti esperienze maturate in Italia e all’estero coi più famosi coiffeur, e propone degli hair look effetto bagnato sopra e tirati indietro, da costruire con mousse e diffusore ad aria calda /fredda.

La nuova app MyDyson aiuta a sfruttare al meglio le tecnologie dei prodotti anche da casa e contiene altri suggerimenti dedicati allo styling.

Adatta a tutti i tipi di capelli, si può scegliere la piastra Dyson Corrale, progettata per applicare calore e tensione uniformi alle ciocche di capelli ad ogni passata, oppure preferire l’asciugacapelli Dyson Supersonic per una piega potente, veloce e mirata.

Il Multi-styler Dyson Airwrapè invece uno strumento di styling pionieristico completamente personalizzabile a seconda delle diverse tipologie di capelli e stili, dotato di accessori multipli da scegliere in base alle proprie necessità.

Per chi avesse bisogno di suggerimenti dal vivo, ci sono cinque Beauty Lab in Italia (a Milano presso Dyson Demo Store di Gae Aulenti e City Life, e poi a Roma, Firenze e Verona) con esperti pronti a dimostrare come la tecnologia per i capelli sia facile da usare.