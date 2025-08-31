Armani lancia “Armani/Archivio”: online il patrimonio storico della maison

Nel cinquantesimo anniversario dalla sua fondazione, Giorgio Armani apre le porte della memoria creativa con “Armani/Archivio”, una piattaforma digitale che raccoglie migliaia di look originali dalle collezioni uomo e donna. Disponibile da domani su archivio.armani.com, il progetto consente al pubblico di esplorare una selezione di 57 outfit iconici, mentre i dipendenti del Gruppo avranno accesso completo all’intero patrimonio.

Pensato come un vero e proprio dizionario concettuale, l’archivio racconta cinquant’anni di stile, coerenza ed evoluzione, con l’obiettivo di tramandare la visione della maison alle nuove generazioni. Oltre alla piattaforma digitale, è prevista anche una sede fisica nei pressi di Milano, a testimonianza di un dialogo costante tra passato e presente. Panorama ve la svela in questo video.