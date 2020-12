Un auto si è lanciata contro la folla che si trovava nel centro di Treviri, località della Germania. Il bilancio racconta di alcuni morti e diversi feriti. La gente, stando al racconto dei testimoni, è stata travolta in mezzo alla strada e sbalzata per aria come delle foglie. L'uomo alla guida è stato fermato ed arrestato. Al momento non si conosce il motivo del gesto