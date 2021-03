Una violenta tempesta di sabbia raggiunge il Texas | video

Una violenta tempesta di sabbia si sta abbattendo in queste ore in alcune aree del Texas. L'enorme nube polverosa ha completamente avvolto le strade delle città, tingendo il cielo di rosso e riducendo la visibilità quasi a zero. La tempesta di sabbia è così grande che è attualmente visibile dallo spazio dal satellite del National Weather Service di Lubbock.

Guarda tutti i video

Tempesta-sabbia-pechino None

Canarie, Tempesta Di Sabbia Crea Disagi Ai Voli Tempesta di sabbia alle Canarie Una tempesta di sabbia rossa ha colpito ...