Ancora strafottenza nell'uso dei monopattini elettrici a Roma. Questa volta un uomo è stato immortalato in tangenziale mentre sfreccia sul mezzo a due ruote, totalmente incurante dei pericoli in cui potrebbe incorrere. Non è il primo caso simile nella Capitale. Il video sta facendo il giro del web, lasciando senza parole gli utenti.

