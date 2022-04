Carro armato russo travolge ciò che è rimasto della città di Mariupol | Video

In una città fantasma, un carro armato russo vaga per le strade deserte, divertendosi a travolgere ciò che è rimasto di una Mariupol distrutta. È questa l'ennesima fotografia di un conflitto che va avanti ormai da più di un mese ormai, tra le sirene antiaeree, il suono delle bombe e la paura di ciò che potrebbe riservare il futuro. Oltre 142.000 i civili evacuati dalla città, più di 21.000 i morti. A Mariupol non resta più nulla: oltre il 95% degli edifici è stato distrutto.

