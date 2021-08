Marina di Stabia, a fuoco una barca a vela: muore una ragazza di 29 anni | video

É morta domenica notte una ragazza di 29 anni a bordo di un'imbarcazione. La donna era una componente dell'equipaggio e si trovava sola quando è scoppiato il rogo. I vigili del fuoco, al momento del ritrovamento del cadavere, non hanno riscontrato segni di ustione sul corpo della donna. La ragazza, infatti, sarebbe morta per asfissia a causa del fumo che, in poco tempo, ha invaso l'imbarcazione di 22 metri. La vittima non è riuscita a mettersi in salvo, gettandosi a mare, immobilizzata da quel fumo che le ha chiuso la gola. La Capitaneria di porto stabiese ha aperto un'inchiesta.

