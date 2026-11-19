Lo storico capitano e allenatore dei tre scudetti di fila si candida a tornare a Torino. Passando sopra le esigenze di Spalletti, dell’attuale dirigenza e di un club che non è più lo stesso di prima.

Antonio Conte lancia segnali alla Juventus che assomigliano, senza troppi giri di parole, a una vera e propria autocandidatura. Prima espressa in modo soft, quando la sua volontà di incrociare il proprio destino a quello di un club dalla grande storia, ma che ha smarrito la strada per il successo, è stata applicata anche alla pericolante panchina del Manchester United poi destinata a Pochettino. Ora nella maniera più diretta possibile, coinvolgendo nella sua visione anche quella che è stata per anni, da calciatore prima e allenatore poi, la sua casa.

“Prima o poi quel cerchio deve essere chiuso” ha detto Conte parlando della Juventus. E ammiccando a favore di telecamera, come se non esistessero alternative nemmeno per la Juventus stessa. Che, ha spiegato Conte, già due volte ha avuto la possibilità di riprenderlo ed in entrambe le occasioni se l’è lasciate sfuggire: quando ha preferito Sarri, vincendo lo scudetto meno amato della storia juventina, e quando si è imbarcata nella fallimentare avventura con Thiago Motta. Un modo nemmeno troppo elegante di sottolineare come si sia trattato di due bivi imboccati al contrario mentre lui, Antonio Conte da Lecce, andava a fare le fortune prima dell’Inter di Marotta e poi del Napoli di De Laurentiis.

Ora, che Conte sia un allenatore strepitoso nel saper estrarre valore partendo da stagioni disastrose è un fatto noto, così come la sua familiarità con la vittoria in Italia: 5 scudetti e due secondi posti nelle ultime cinque stagioni in panchina in Serie A. In Europa è un’altra storia, palmares che forse oggi limita le opzioni lavorative visto che nessun grande club si è affacciato la scorsa estate alla sua finestra e nessuno lo sta facendo oggi, altrimenti Conte non avrebbe avuto bisogno di due poderose uscite comunicative per segnalare la sua voglia di rientrare in gioco.

La questione si fa più delicata parlando, però, della Juventus. Rendendo pubblico ed esplicito il desiderio di tornare, Conte attiva certamente un cortocircuito di passioni, ricorsi e sogni di buona parte della tifoseria bianconera. In un centro senso, mette la proprietà e gli attuali dirigenti in una situazione scomodissima visto che alla Continassa oggi c’è Luciano Spalletti, manca più di metà stagione, gli obiettivi da raggiungere sono vitali sotto mille punti di vista e il club non può permettersi di bruciarli sull’altare di mesi di dilaniante dibattito sulla panchina futura.

Conte che si autocandida a novembre fa una cosa che è tutt’altro che juventina. Passa sopra le necessità di oggi della società, appare e scompare come un tornado sulla quotidianità di un collega e dello spogliatoio, omette di dare una solida motivazione al perché la famiglia Elkann-Agnelli dovrebbe infine perdonare il tradimento del luglio 2014, la fuga da Vinovo a ritiro appena iniziato, le parole sprezzanti sugli sforzi per rendere la squadra più competitiva e, in seguito, anche le asprezze contro Andrea Agnelli culminate in una celebre lite allo Stadium.

Conte tratta la Juventus come fosse casa sua, in sostanza. Non è così. Può essere che il cerchio spezzato (da lui) nel 2014 alla fine si debba in qualche modo chiudere, ma non è scontato che accada. E’ certo che Conte continua a pensare a se stesso con i parametri di sempre, che sono quelli dell’allenatore “hombre vertical”, che sposa solo progetti vincenti, ben poco disposto ai compromessi e molto esigente in materia di calciomercato. Lo ha rivendicato nella stessa intervista in cui ha utilizzato l’immagine del cerchio che si deve chiudere ed è un allarme per Elkann e Carnevali.

La verità è che la Juventus di oggi non è quella di inizio anni Dieci, non può permettersi un Conte in purezza e nemmeno di consegnare se stessa a una sola persona dopo aver fallito miseramente la stessa operazione con Giuntoli, Thiago Motta e Comolli. Quindi non è l’habitat adatto per Antonio Conte. Non è casa sua, anche se lui vorrebbe ossessivamente riportare indietro le lancette del tempo e cancellare lo strappo di dodici anni fa.