Il nuovo rapporto Clean Cities boccia le città italiane: Milano è 36ª, Torino 37ª e Roma 32ª su 40 grandi centri europei. Solo tre città rispettano già tutti i limiti sull’inquinamento previsti dall’UE per il 2030

Milano è a quattro posizioni dal fondo della classifica europea. Torino appena tre. E anche Roma non ha molto da festeggiare. Se la qualità dell’aria fosse una pagella, le grandi città italiane avrebbero parecchio lavoro da fare per recuperare la sufficienza. A raccontarlo non è l’ennesimo bollettino sullo smog, ma un confronto europeo che prende in esame anni di rilevazioni, progressi compiuti e politiche adottate per ridurre l’inquinamento.

Il risultato è poco incoraggiante: Milano e Torino figurano tra le ultime cinque delle 40 città europee analizzate, mentre soltanto tre centri, tutti nel Nord Europa, rispettano già le quattro soglie considerate dalla nuova normativa comunitaria.

È quanto emerge dal City Ranking 2026 – Free to Breathe, il rapporto pubblicato da Clean Cities, coalizione europea di organizzazioni impegnate nella mobilità sostenibile, che ha utilizzato i dati dell’Agenzia europea dell’ambiente (EEA) per confrontare la situazione delle principali città del continente.

Qualità dell’aria 2026, la classifica delle città italiane

Nessuna delle cinque città italiane considerate raggiunge le prime venti posizioni. Firenze è quella che ottiene il risultato migliore, ma si ferma al 22° posto, seguita da Bologna al 27°. Più indietro Roma, Milano e Torino.

La graduatoria italiana è questa:

Città Posizione europea Valutazione Firenze 22ª D Bologna 27ª D Roma 32ª E Milano 36ª E Torino 37ª E

A chiudere la graduatoria generale sono Zagabria, Bucarest e Atene, rispettivamente al 38°, 39° e 40° posto.

Il dato italiano diventa ancora più significativo considerando che non si tratta soltanto di misurare l’inquinamento presente nell’aria. Il rapporto valuta quattro parametri: le concentrazioni di biossido di azoto e particolato fine, il rispetto delle nuove soglie europee, i miglioramenti registrati nell’ultimo decennio e le misure introdotte dalle amministrazioni per rendere meno inquinanti gli spostamenti urbani.

Le rilevazioni confrontano i periodi 2016-2018 e 2023-2025. Nel caso di Milano, l’area geografica considerata è quella denominata Greater Milan, più ampia del solo territorio comunale.

Perché Milano e Torino sono così indietro

Il problema principale riguarda due inquinanti: il biossido di azoto (NO₂), legato in larga misura al traffico motorizzato, e il particolato fine (PM2,5), prodotto da diverse attività, tra cui trasporti, riscaldamento e processi industriali.

Milano, Torino e Roma presentano concentrazioni elevate di biossido di azoto. Milano e Torino registrano inoltre livelli particolarmente critici di PM2,5, composto da particelle talmente piccole da penetrare in profondità nell’apparato respiratorio.

A Torino, in particolare, il rapporto segnala una delle situazioni più problematiche dell’intero campione europeo: la città è al 39° posto su 40 sia per le concentrazioni di NO₂ sia per quelle di PM2,5.

La posizione geografica e le condizioni meteorologiche della Pianura Padana contribuiscono a favorire l’accumulo degli inquinanti, soprattutto nei periodi di scarsa ventilazione. Ma il confronto con le altre città europee mostra anche il peso delle politiche adottate per limitare le emissioni.

Le città europee dove si respira meglio

In cima alla classifica si trovano Copenaghen, Stoccolma e Helsinki. Sono le sole tre città, tra le 40 analizzate, che rispettano già tutti e quattro i limiti annuali e giornalieri considerati dal rapporto per il biossido di azoto e il particolato fine.

Il dato più sorprendente è però un altro: 37 città su 40 supererebbero almeno una delle nuove soglie europee e 18 non ne rispetterebbero nessuna delle quattro.

Il Nord Europa mantiene un vantaggio evidente, mentre le città dell’Europa meridionale, centrale e orientale occupano gran parte delle ultime posizioni.

Alcune grandi metropoli hanno però dimostrato che ridurre l’inquinamento è possibile. Londra, 16ª, ha registrato miglioramenti anche attraverso la Ultra Low Emission Zone, che limita la circolazione dei veicoli più inquinanti. Stoccarda, 13ª, ha introdotto restrizioni al traffico, mentre Parigi, 24ª, ha investito nella mobilità ciclabile e nella progressiva riduzione dello spazio destinato alle automobili.

Copenaghen, prima in classifica, ha puntato su una rete ciclabile capillare, autobus elettrici e interventi per rendere più sicure le strade intorno alle scuole.

Smog e salute, quanto costa respirare aria inquinata

La questione va ben oltre il traffico o la vivibilità delle città. L’esposizione prolungata agli inquinanti atmosferici aumenta il rischio di malattie cardiovascolari e respiratorie, oltre a essere associata a diverse patologie croniche.

Secondo le stime dell’Agenzia europea dell’ambiente, nel 2023 oltre 180mila decessi nell’Unione europea erano attribuibili all’esposizione al particolato PM2,5 oltre i livelli raccomandati dall’Organizzazione mondiale della sanità.

Per l’Italia, la stessa Agenzia stima circa 43mila decessi attribuibili all’esposizione prolungata a questo inquinante nel 2023.

Bambini, anziani e persone con patologie preesistenti risultano particolarmente vulnerabili. E l’inquinamento non colpisce tutti allo stesso modo: l’esposizione varia anche in base al quartiere in cui si vive, alla vicinanza alle strade trafficate e alle condizioni socioeconomiche.

Cosa cambia dal 2030 con i nuovi limiti europei

La pubblicazione della classifica arriva in un momento decisivo per le politiche ambientali europee. Entro l’11 dicembre 2026, gli Stati membri dovranno recepire la direttiva aggiornata sulla qualità dell’aria, che introduce standard più severi da rispettare entro il 2030.

Tra i cambiamenti più importanti figura la riduzione del valore limite annuale del particolato PM2,5, che passerà da 25 a 10 microgrammi per metro cubo, mentre quello del biossido di azoto scenderà da 40 a 20 microgrammi per metro cubo.

Le nuove regole impongono anche un monitoraggio più rigoroso e misure di intervento per ridurre l’esposizione della popolazione.

La graduatoria di Clean Cities non rappresenta una verifica ufficiale della conformità delle singole città alla normativa europea. Costituisce però un’indicazione della distanza che ancora separa molti centri urbani dagli obiettivi fissati per il 2030.

Milano e Torino, le proposte per ridurre l’inquinamento

In occasione della pubblicazione del rapporto, Clean Cities ha lanciato due petizioni rivolte alle amministrazioni di Milano e Torino.

Per Milano, le richieste si concentrano soprattutto sulla logistica urbana, con una progressiva riduzione dei furgoni più inquinanti, un maggiore utilizzo delle cargo bike e dei mezzi elettrici per le consegne e l’introduzione graduale di zone a emissioni zero per il trasporto merci.

A Torino, invece, una delle priorità indicate riguarda la realizzazione di nuove strade scolastiche e di percorsi più sicuri per bambini e famiglie.

Sono proposte sostenute dalla coalizione ambientalista, sulle quali spetterà alle amministrazioni valutare interventi, costi e modalità di attuazione.

Resta un dato difficile da ignorare: mentre alcune città europee hanno già raggiunto gli standard previsti per il 2030, Milano e Torino figurano ancora nelle ultime posizioni del confronto. E il tempo a disposizione per ridurre il divario si sta accorciando.