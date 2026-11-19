Tutti insieme per il bene della Ferrari. Almeno a parole, perchè poi bisognerà vedere cosa succederà in pista tra Charles Leclerc e Lewis Hamilton dopo gli screzi (ripetuti) di questa stagione con i due piloti di Maranello che sono arrivati ad ostacolarsi in pista e a dirsene di ogni nei team radio. Anche se a sentire le dichiarazioni di Charles Leclerc rilasciate nel media day di Las Vegas in vista del gran premio di domenica prossima, la colpa è soprattutto di quei cattivoni di giornalisti che hanno ingigantito tutto. Peccato che ci siano le registrazioni di Hamilton che accusa chiaramente il compagno di squadra, forse Leclerc dovrebbe andare a risentirle.

Il confronto

Il pilota monegasco ha raccontato che il confronto c’è stato in Brasile, ovviamente è stato il team principal Fred Vasseur a chiuderli in una stanza per firmare la pace in vista degli ultimi gran premi della stagione. “Fred ha organizzato la riunione tra me e Lewis, eravamo tutti e tre insieme e la discussione è stata positiva. Dopo poche frasi la tensione che c’era all’inizio non c’era più, perché ognuno ha spiegato la propria visione e il proprio punto di vista, che può essere anche opposto in alcune occasioni, ma sappiamo che c’è da parte di entrambi la volontà di lavorare nella stessa direzione”. Insomma è stata la portata mediatica dell’evento a creare il caso, sempre secondo il monegasco: “Penso che sia stato tutto un po’ ingigantito, ma sono abituato a queste cose, guidando per la Ferrari ormai da parecchi anni so che questo può succedere. L’obiettivo per noi piloti non è quello di essere sempre d’accordo, e non lo sarà mai, ma sicuramente sappiamo che la priorità rimane il team”. Sulla stessa linea anche Lewis Hamilton: “Io e Charles conosciamo i limiti l’uno dell’altro e conosciamo l’obiettivo finale, che è ovviamente quello di fare del nostro meglio per il team”.

Rettilinei lunghi e freddo

La Ferrari va incontro a un week end difficile a Las Vegas, un circuito con rettilinei velocissimi che metteranno in difficoltà le Rosse che dall’inizio della stagione hanno un problema di potenza di motore rispetto a Mercedes e Mc Laren. E poi ci sono le temperature fredde che saranno un ulteriore problema per la gestione delle gomme. Situazione favorevole per Kimi Antonelli, il neo campione del mondo avrà a disposizione il nuovo motore Aduo e punta al decimo sucesso della stagione anche se il suo fine settimana parte con l’handicap della penalizzazione. Proprio per il cambio del motore Kimi dovrà scalare di cinque posizioni sulla griglia di parenza rispetto al tempo che otterrà nelle prove ufficiali.