Da aprile 2027 basterà il numero di telefono per inviare e ricevere soldi in tempo reale tra Poste Italiane e Bancomat Pay, senza IBAN. Ecco come funziona

Dimenticate l’iban, da aprile 2027 trasferire soldi ad amici e parenti sarà molto più facile e rapido, anzi, in tempo reale. Basterà il numero di telefono del destinatario e avere l’app di Poste o di Bancomat, ma vediamo nel dettaglio come funzionerà il nuovo servizio.

Un ponte tra Bancomat e Poste

Fino a oggi, il denaro digitale scorreva su binari paralleli. Chi utilizzava l’app di Poste Italiane poteva scambiare soldi solo con altri correntisti Poste, mentre chi usava Bancomat Pay o l’app della propria banca (che integrava Bancomat Pay) era limitato alla propria rete bancaria.

Grazie all’accordo siglato tra Poste Italiane e Bancomat, ora non sarà più così. Nascerà anzi una community nazionale interoperabile per i pagamenti person-to-person. In pratica, per la prima volta, i due più estesi ecosistemi digitali del Paese si parlano, mettendo in comunicazione milioni di utenti.

Come funzionerà il trasferimento

Il cuore del nuovo servizio è la semplicità. Per inviare denaro servirà l’app giusta: i clienti Poste Italiane utilizzeranno la SuperApp (o l’app di Poste Italiane), mentre i clienti delle banche aderenti continueranno ad utilizzare l’app della propria banca (o l’app Bancomat Pay).

Entrambi, dunque, continueranno ad usare la stessa applicazione di oggi, non sarà necessario scaricare alcunché di nuovo.

Sarà sufficiente conoscere il numero di telefono del destinatario, selezionarlo dalla rubrica o digitare il suo numero di cellulare. Non sarà dunque più necessario chiedere l’IBAN o il numero della carta.

L’operazione sarà istantanea e disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con un semplice tocco, sia per inviare denaro in tempo reale che per richiederlo.

Cosa si potrà fare

Il servizio non si limiterà ai semplici trasferimenti, ma coprirà tutte le esigenze quotidiane di scambio tra privati.

Oltre all’invio di denaro a un familiare o a un amico si potrà rimborsare una spesa anticipata da qualcuno, dividere il conto di una cena o di un viaggio e richiedere un pagamento, inviando una notifica direttamente al contatto interessato.

Sicurezza e interoperabilità

Il sistema è progettato per essere sicuro e intuitivo, sfruttando le infrastrutture già esistenti e collaudate dei due circuiti.

L’aspetto rivoluzionario è l’interoperabilità: per la prima volta, un utente Poste e un utente di una banca tradizionale potranno scambiarsi denaro in tempo reale senza attriti, anche se utilizzano app diverse.

Questo passaggio è considerato storico per l’evoluzione dei pagamenti digitali in Italia e getta le basi per un ecosistema sempre più integrato, in vista anche della futura sperimentazione dell’euro digitale.

Quando sarà operativo

Il servizio diventerà operativo a partire da aprile 2027. I due gruppi hanno già annunciato l’intenzione di arricchire progressivamente il servizio con nuove funzionalità, per rendere i pagamenti sempre più semplici e integrati nella vita quotidiana delle persone.

L’obiettivo finale è chiaro: semplificare concretamente l’esperienza di milioni di cittadini e favorire un utilizzo ancora più diffuso dei servizi digitali su tutto il territorio italiano.