Ferrari, ecco la nuova SF21 con lo spirito di Enzo | video

Con un evento online è stata presentata la nuova Ferrari SF21 per il campionato mondiale di Formula Uno. Ha lo stesso colore della prima vettura da corsa firmata Ferrari, la 125 S: amaranto, com quello usato un anno fa al Mugello per il traguardo dei mille Gran Premi. "Abbiamo cercato di migliorarla in tutte le sue aree: l'aerodinamica è stata rivista, la power unit è completamente nuova", illustra team principal Mattia Binotto.

È stata presentata dal Presidente John Elkann: "Il 2020 è alle nostre spalle ma non sarà dimenticato, anzi, ci avrà resi più forti. Non vediamo l'ora di tornare in pista. Ai nostri tifosi, agli appassionati di Formula Uno vogliamo assicurare che onoreremo il nome del nostro fondatore, Enzo Ferrari, e che inizieremo il Mondiale 2021 col suo spirito vincente".

