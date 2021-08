Due gatti fanno amicizia con un lavavetri | video

Le amicizie più belle sono quelle che nascono per caso, esattamente come quella nata tra un simpatico lavavetri ed i due gattini protagonisti di questo video. I due vivono ai piani alti di un lussuoso palazzo ed ogni volta che incontrano il lavavetri sono sempre pronti a giocare. Loro rincorrono la spazzola e lui cerca di muoverla in maniera buffa per intrattenere i suoi nuovi amici. Davvero uno spasso!

