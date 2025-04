Ilary Blasi: gioie in tv, dolori in tribunale

Ilary Blasi torna in prima serata con The Couple, nuovo reality di Canale 5 che la vede protagonista accanto a otto coppie di concorrenti in gara per un milione di euro. Un ritorno televisivo importante dopo alti e bassi, mentre sul fronte personale si infiamma la battaglia legale con l’ex marito Francesco Totti

Ilary Blasi è pronta a tornare in prima serata con un nuovo e ambizioso progetto televisivo. Da stasera, lunedì 7 aprile 2025, su Canale 5 debutta “The Couple”, un reality game che la vede al timone, affiancata in studio da Francesca Barra e Luca Tommassini. Il programma, prodotto da Endemol Shine Italy, mette in gioco otto coppie – formate da personaggi famosi e persone comuni – che si sfideranno settimana dopo settimana per conquistare un montepremi da 1 milione di euro.

Ogni puntata, trasmessa in diretta durante il prime time, vedrà i concorrenti affrontare prove fisiche e mentali. Solo le sfide in esterna saranno registrate in anticipo. Le coppie dovranno mettere alla prova il loro legame non solo per superare le prove, ma anche per ottenere il favore del pubblico e restare in gara evitando l’eliminazione al televoto.

Un elemento chiave del gioco è rappresentato dalle “chiavi”, che i concorrenti potranno guadagnare o perdere in base all’esito delle prove. Solo una di queste chiavi, infatti, apre la cassaforte contenente il premio finale: più chiavi si hanno, maggiori sono le possibilità di vittoria. Come se non bastasse, i concorrenti dovranno convivere sotto lo stesso tetto, sorvegliati giorno e notte dalle telecamere.

Dopo settimane di indiscrezioni, è stata la stessa Blasi – ospite a Verissimo – a confermare parte del cast, svelando nomi che si aggiungono a quelli già anticipati da Mediaset. Tra questi figurano l’ex Miss Italia Manila Nazzaro con il marito Stefano Oradei, le sorelle Benedicta e Brigitta Boccoli, le ex veline Elena Barolo e Thais Wiggers, la pugile Irma Testa con la sorella Lucia, Jasmine Carrisi insieme all’ex fidanzato e attuale migliore amico Pierangelo Greco, e Antonino Spinalbese, la cui partner nel gioco resta ancora un mistero.

Per Ilary si tratta di un ritorno importante al genere reality dopo un periodo non privo di difficoltà. L’ultimo grande successo risale infatti al Grande Fratello Vip, da lei condotto per due edizioni con risultati eccellenti: share medi del 21,73% e del 25,65%. Un trend che però si era presto affievolito. Nel 2021 Blasi ha ripreso il filone con L’Isola dei Famosi – di cui ha condotto tre edizioni – che però non riuscirono a convincere pienamente gli spettatori, scendendo per la prima volta sotto la soglia dei 3 milioni di telespettatori.

Parallelamente alla carriera televisiva, Ilary ha scelto di raccontarsi in modo più personale, sbarcando su Netflix con il documentario Unica, poi seguito dalla docu-serie Ilary, e pubblicando il libro “Che stupida. La mia verità”, dedicato alla turbolenta fine del suo matrimonio con Francesco Totti.

Ed è proprio il divorzio con l’ex capitano della Roma a tenere banco in tribunale in questi giorni, aggiungendo un nuovo capitolo a una vicenda già estremamente mediatica. Durante una recente udienza al Tribunale civile di Roma, è stato ascoltato Cristiano Iovino, il personal trainer trentaseienne spesso citato dai media come presunto amante della conduttrice.

Blasi aveva ridimensionato la loro frequentazione nella serie Unica, parlando di “un caffè”. Ma Iovino ha fornito in aula una versione decisamente diversa: «Tra me e Ilary Blasi c’è stata una vera e intensa relazione, intima e sentimentale», ha dichiarato. Secondo il Corriere della Sera, Iovino ha raccontato di “incontri clandestini in un hotel di Milano – facilitati dalla complicità di Alessia Solidani, amica del cuore e parrucchiera di Ilary – confidenze, intimità e passione”.

Stando alle sue parole, la frequentazione sarebbe iniziata nel 2020, un dettaglio che, se confermato, rafforzerebbe la posizione di Totti: secondo l’ex calciatore, sarebbe stata Ilary la prima a tradire, e lui lo avrebbe scoperto leggendo messaggi compromettenti sul suo cellulare. La relazione con Noemi Bocchi, sua attuale compagna, sarebbe invece cominciata solo nell’ottobre 2021.

Un dettaglio temporale non di poco conto, considerando che in ballo c’è la ridefinizione dell’assegno di mantenimento. Attualmente Totti versa all’ex moglie 12.500 euro al mese; lei ne aveva chiesti 24 mila, puntando ora ad ottenerne almeno 18 mila. Lui, invece, mira a ridurlo sensibilmente, soprattutto in virtù del fatto che il figlio maggiore Cristian, oggi diciannovenne e calciatore dell’Olbia in Serie D, si mantiene da solo. E il prossimo 13 maggio Chanel, la secondogenita, raggiungerà la maggiore età.

Iovino, già intervistato a gennaio 2024 da Il Messaggero, aveva dichiarato: «Tra me e Ilary non c’è stato solo un caffè ma una frequentazione intima».

Blasi aveva risposto al Corriere della Sera ribadendo che «la sua verità resta quella che ha raccontato», ovvero la versione del semplice caffè. Ora però, con le dichiarazioni rese in aula da Iovino, il processo si arricchisce di un elemento decisivo che sembra pendere a favore di Totti.

Tra luci della ribalta e ombre giudiziarie, Ilary Blasi continua comunque a far parlare di sé, divisa tra il set televisivo e l’aula di tribunale, tra nuovi successi e vecchie ferite ancora aperte.