Ilary Blasi svela il camerino extra lusso per “The Couple”

Ilary Blasi torna in TV con The Couple e apre le porte del suo camerino extra lusso: maxi salotto, cabina armadio, sala trucco e dettagli di design

Più che un semplice camerino, quello di Ilary Blasi sembra un vero e proprio appartamento di lusso, pensato appositamente per lei in occasione del debutto del suo nuovo programma televisivo, The Couple. Dopo una lunga pausa lontana dai riflettori, la conduttrice romana è pronta a tornare in onda e ha deciso di condividere con i fan un’anteprima esclusiva dello spazio che la accoglierà durante la prima edizione del reality, al via lunedì 7 aprile su Canale 5.

Ilary ha mostrato il suo camerino attraverso un video pubblicato nelle storie Instagram: un piccolo tour in un ambiente che trasuda stile e personalità. L’area è composta da un ampio soggiorno con tavolo e divani colorati – ideale per ripassare la scaletta e confrontarsi con il team – e da un lungo corridoio che conduce a più bagni e a una grande sala trucco, completa di cabina armadio dove saranno custoditi gli outfit scelti per le varie puntate dello show.

A rendere il tutto ancora più iconico, una serie di dettagli di design che trasformano questo spazio in un vero cult: quadri raffiguranti la stessa Ilary in pose sensuali (uno dei quali troneggia proprio all’ingresso), un maxi schermo nel salotto, tappeti e tende in un elegante color ottanio, oltre a comfort come forno a microonde, bollitore, macchina del caffè e molto altro per i momenti di relax.

“Vi faccio entrare nel mio camerino, ma la bellezza?”, scrive Ilary con entusiasmo nel video, visibilmente orgogliosa di questo angolo su misura.