Temptation Island 2025, sesta puntata: il falò che ha fatto piangere tutti e una proposta di matrimonio inaspettata

Su Canale 5 si è consumato il primo dei tre attesissimi round finali di Temptation Island, aka l’esperimento sociale con più drammi di un pranzo di Natale in famiglia. E che dire? Dopo aver battuto ogni record d’ascolto la scorsa settimana, il reality condotto da Filippo Bisciglia è tornato con numeri ancora più impressionanti: 4 milioni e 199mila spettatori incollati allo schermo e il 30,2% di share. Altro che “trash”, qui siamo davanti a un’istituzione popolare con tanto di falò sacro.

Siamo ormai agli sgoccioli: coppie dimezzate, tensioni a fior di pelle e una manciata di cuori in cerca di risposte (ma trovano solo corna e fraintendimenti). La sesta puntata ha mescolato lacrime vere, baci proibiti e persino una proposta di matrimonio in napoletano, che – diciamolo – nessuno aveva previsto. Ma andiamo con ordine.

Antonio e Valentina: «Sorpresa! Ti sposo. Ma prima ti faccio piangere»

I più discussi del programma (escludendo il club sempreverde di Simone, Sonia B., Sonia M. e Alessio) aprono le danze. Antonio, reduce da un’esplosione degna di un cinepanettone, ha deciso di calmarsi. Ma non troppo. Prima riflette con Rosario – il vero psicologo non ufficiale dell’edizione – e confessa: «Sto capendo che Valentina mi manca molto. Non faccio che pensare a lei».

Tenero? Sì. Ma non abbastanza da evitare una goliardata discutibile: uno scherzo orchestrato con la complicità del fidanzato di Lucia, in cui Antonio finge un flirt con la single Marta. Valentina, ignara e già provata, scoppia in lacrime e minaccia di abbandonare il programma.

Poi arriva il momento del falò. Lei, vestita di corallo e determinata a chiudere il capitolo, dichiara: «Siamo entrati qui per darmi delle dimostrazioni, ma non sono arrivate. Mi hai fatto passare un brutto anno, e chi ama non tradisce».

Antonio? Chiede di andare in bagno. Letteralmente. A quel punto sembrava tutto perduto… ma poi il colpo di scena: un video svela la verità. Lo scherzo è finito. Antonio si scusa, dice che Valentina è l’amore della sua vita, e – bum! – parte la proposta di matrimonio, con tanto di luci e fiamme e scritta in napoletano. Lui in completo blu chiaro, inginocchiato. Lei incredula, ma visibilmente commossa.

Applausi, baci, anello, e il pubblico di casa che googla “fedi nuziali in TV, è legale?”. Missione compiuta: amore salvo e nozze in vista. Sperando che non faccia altri scherzi all’altare.

Valerio e Sarah, il falò più commovente nella storia di Temptation Island

Cambio scena e clima più teso: Valerio e Sarah sono al capolinea. O almeno ci stanno andando in bicicletta senza mani. Lui organizza una serata romantica con Ary, la single con cui ha legato fin troppo: cucinano in spiaggia, cenano al chiaro di luna, brindano alla chimica. Poi, sotto la coperta, arriva il bacio. Il famoso bacio della condanna. Il “non si torna più indietro”.

«Una persona mi deve davvero prendere, sennò non farei mai una cosa così», dice Valerio. «Quando l’ho baciata, non me ne sono pentito», confessa a Rosario.

Nel frattempo, Sarah guarda i video nel capanno (che ormai è il suo salotto dell’orrore). Lui parla apertamente di sentimenti per Ary, e non sembra più disposto a fingere. L’atmosfera è tesa. Ed eccoci al falò.

Valerio prova a spiegare: «Entrato qua dentro ho scoperto subito la verità, e mi ha ferito. Ho fatto un percorso a step, facendo tutto ciò che mi sentivo di fare».

Ma Sarah non ci sta: «Siamo venuti qui per noi, non per farti la storiella».

Scattano le recriminazioni, le accuse reciproche (“tu andavi allo stadio, io uscivo con altri” – pare una commedia degli equivoci) e infine, la resa dei conti. Sarah, provata, dice: «Hai mancato di rispetto a te, a me, alla tua famiglia».

E infine: «Me la caverò anche da sola».

Si abbracciano, con lacrime VERE. Un addio dolceamaro, ma almeno senza urla. Le strade si dividono, e Valerio probabilmente ripartirà da Ary.

Maria Concetta e Angelo: parole (quasi) non dette, ma capite benissimo

Chiudiamo con Maria Concetta e Angelo. Lei guarda un’esterna con Marianna, la single che riesce a far vacillare Angelo con gesti premurosi e teli mare messi con una certa intimità.

Poi arriva il video “rubato”, quello in cui i due non sanno di essere ripresi. Marianna dice: «Lo so che ti trattieni, ma sei preso», e lui replica: «Mi sto rendendo conto che potrei sbagliare».

Più tardi, le confessioni si spostano fuori telecamera. Anzi, dentro le telecamere, ma senza audio. Lo sguardo, però, dice tutto. E Marianna è chiara con le altre ragazze: «Angelo senza le telecamere è un’altra persona».

Maria Concetta, stremata, non ha più bisogno di altri segnali: chiede il falò di confronto. La penultima puntata sarà decisiva. Ma intanto, tra loro, aleggia l’ombra del “detto e non detto”, che – in questi villaggi – è quasi peggio del detto male.

Verso il gran finale: chi uscirà mano nella mano?

Temptation Island 2025 si avvia alla sua conclusione, e il tronco del falò ha ancora molte verità da ascoltare. Tra baci roventi, proposte con effetto sorpresa e rotture dal gusto amarognolo, il viaggio nei sentimenti continua. Con un’unica certezza: l’amore può tutto, ma il montaggio video può molto di più.