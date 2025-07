Temptation Island 2025, la quinta puntata: coppie a pezzi e tradimenti fuori telecamera

Il resoconto, senza filtri, della quinta puntata di Temptation Island: tra baci nascosti in bagno, promesse in tribuna Posillipo e dichiarazioni d’amore che sanno di scaricabarile, le coppie scoppiano una dopo l’altra. E il falò non è solo simbolico.

Altro che “esperimento sociale”, Temptation Island 2025 è ormai una vera e propria guerra di nervi (e di cuori spezzati). Nella quinta puntata, andata in onda giovedì 24 luglio, il dramma ha toccato nuove vette: falò anticipati, tradimenti sotto la doccia, gelosie da stadio e tentatori con più iniziativa di un piano quinquennale sovietico. Ma andiamo con ordine.

Simone e Sonia: il falò del disonore

La serata si è aperta con il tanto atteso falò di confronto tra Sonia e Simone, convocato da lei dopo aver visto un video incriminante: lui che bacia la tentatrice Rebecca… in bagno… lontano dalle telecamere. Subdolo ma non abbastanza.

Sonia, con lo sguardo di chi ha già fatto le valigie mentali, ha mostrato al fidanzato le immagini e i suoi deliri da spogliatoio: “fantasie concretizzate” grazie al lavoro di personal trainer. Simone? Ovviamente ha negato il tradimento, perché il bacio in bagno per lui è solo “esplorazione interiore”.

“Non ti vergogni quando ammetti un palese tradimento?” ha tuonato Sonia. E quando lui ha provato a difendersi con un romantico “Avevo bisogno di toccare il fondo per capire se volessi stare con te”, lei lo ha asfaltato con un classico senza tempo: “Fai schifo, non hai capito come funziona la vita.”

Simone ha anche avuto il coraggio di accusarla di non cercare abbastanza intimità e di lavorare troppo. Lei, invece, ha scelto la via più lucida: ha lasciato il programma da sola. E con molta più dignità di lui.

Rosario e Lucia: balli proibiti e gelosie da discoteca

Rosario e Lucia stanno insieme da due anni, a distanza, e lei ha deciso di iscriverli per spingerlo a fare il “grande passo”. Rosario però ha detto che lei “corre troppo” e che è poco sensibile. In pratica: non è la donna della sua vita. Un classico.

Nel frattempo Lucia si consola con il tentatore Andrea tra balli, coccole e massaggi. Rosario, vedendo i filmati, è andato in tilt: “Con me non balla mai, non riesco a farla ballare”, ha detto. E aggiunge: “Vederla così mi fa dubitare, noi abbiamo lavorato in discoteca, ci siamo conosciuti così”. Nostalgia canaglia.

Lucia però ha confessato a Filippo di averlo fatto apposta: un piano perfetto per farlo ingelosire. Missione compiuta.

Maria Concetta e Angelo: sguardi da topo ratto

La povera Maria Concetta ha visto il fidanzato Angelo farsi un po’ troppo amico della tentatrice Marianna. “La guarda come un topo ratto”, ha dichiarato alle altre fidanzate, con un’immagine degna di un documentario di National Geographic.

Dal canto suo, Angelo ha detto che, senza la gelosia di Maria Concetta addosso, si sente più libero: “Sto ritrovando l’Angelo di una volta” – evidentemente quello single.

Antonio e Valentina: amore in tribuna Posillipo

Tra le sorprese della serata anche la crisi tra Antonio (33) e Valentina (32). La ragazza lamenta poche attenzioni da parte del fidanzato, ma intanto si gode coccole e colazioni a letto dal tentatore diciottenne Francesco.

Francesco promette persino di portarla a vedere il Napoli in tribuna Posillipo. Apriti cielo. Antonio, da vero tifoso innamorato, perde le staffe: “A me sto programma fa venire il crepacuore”, urla, ricordando a tutti che lui l’ha già portata allo stadio.

Dopo aver visto altri filmati acquatici e scherzosi tra Valentina e il tentatore Filippo, Antonio – ormai oltre il limite – chiede il falò di confronto. Prevediamo scintille.

Valerio e Sarah: dal profumo sulle felpe ai lapsus da ex

Chiude la puntata il tracollo definitivo della coppia formata da Valerio e Sarah. Insieme da cinque anni, conviventi a Zagarolo, ma ormai agli sgoccioli. Valerio è ormai cotto della tentatrice Ary, con cui condivide una malsana passione per la Lazio.

Sarah ha visto un video in cui lui confessa di non sentirle la mancanza. Lei, distrutta: “E io dormo tutte le notti con la felpa con il suo profumo, per me finisce qua.”

Poi il bagno in mare notturno (vestiti ma abbracciati), il phonaggio intimo nella stanza senza telecamere, e infine il colpo di grazia: Valerio si riferisce a Sarah come “la mia ex… cioè la ragazza mia”. Lapsus freudiano? No, solo mancanza di tatto.

Sarah prende atto della triste realtà e sceglie di uscire da sola.

E ora? Triplo appuntamento per il gran finale

La prossima settimana il drama raddoppia… anzi, triplica. Temptation Island chiude con tre puntate in tre giorni: martedì 29, mercoledì 30 e giovedì 31 luglio su Canale 5. Verranno svelati gli epiloghi delle coppie e – udite udite – anche quello che è successo dopo il programma.

Preparate i popcorn (e i fazzoletti).