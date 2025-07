Temptation Island 2025, la seconda puntata: terra piatta, tradimenti, pianti e… forse un bebè

Dopo l’esordio col botto (3.452.000 spettatori e il 27,8% di share), Temptation Island 2025 è tornato giovedì 10 luglio più carico che mai: 3.697.000 spettatori e share al 29,6%.

E no, non è solo un programma sui sentimenti messi alla prova. È una giostra di passioni, scivoloni e falò infuocati. Una puntata dove volano confessioni (soprattutto imbarazzanti), lacrime, sospetti di gravidanze e massaggi strategici. Ecco il resoconto, senza filtri.

Sonia B. e Simone: amore al capolinea… o sulla Terra piatta?

La puntata si apre con Simone, personal trainer, già pronto a staccare il cervello (e la maglietta) per godersi appieno la compagnia delle single. Il ragazzo, nella scorsa puntata, si era detto «vulnerabile». In realtà sembra solo vulnerabile… al fascino femminile e a teorie pseudoscientifiche: sostiene che la Terra sia piatta.

Ma non finisce qui. Simone, fra un set di addominali e un flirt, sgancia la bomba: «Io ho avuto tante fantasie, faccio pure un mestiere dove tante fantasie, a volte, sono diventate pure realtà. Perché poi ho concretizzato un pensiero che avevo, su altre persone.»

Insomma, addio metafore: l’ha tradita. Sonia, nel frattempo, viene convocata nel capanno dove lo osserva mentre si coccola con la single Rebecca («un uomo raro», dice lei), e inizia a capire che forse no, l’uomo della sua vita non è quello che passa più tempo con lo specchio che con lei.

«Per colpa sua mi sento a disagio. So che fuori, senza di lui, sarei diversa. Ma è come se scegliessi di non essere felice restando con lui», confessa a Salvatore, single dotato di pazienza e orecchio.

Il falò delle fidanzate è una tragedia greca in tre atti:

Atto I: Simone spalma crema a Eva e analizza il lato B come fosse una tesi di laurea.

Atto II: Confessa che Sonia, tra bucato e lavastoviglie, ha ucciso la passione.

Atto III (il capolavoro): «Faccio un mestiere in cui le fantasie possono diventare realtà. E ho concretizzato un pensiero su un’altra persona.»

Traduzione: ha fatto ciò che pensate abbia fatto. Sonia crolla e abbandona il falò tra le lacrime. Fine della favola.

Sarah e Valerio: vendette incrociate e caffè sospetti

Poi arrivano loro, Sarah e Valerio, la coppia che ha reinventato il concetto di “comunicazione tossica”. Lei parte male (chat compromettenti), lui risponde peggio: «Adesso non mi faccio più problemi a rispondere alle ragazze. Sono molto vendicativo, anche se so che è sbagliato.»

Un premio per la sincerità. Sarah ammette i suoi sbagli, ma non senza giustificazione: «Mi sono incontrata con altre persone per ricaricarmi. Non sono mai andata oltre, al massimo ci siamo presi un caffè.»

Espresso, lungo o corretto? Non è dato saperlo, ma intanto confessa che quei “caffè” le hanno dato più emozioni di Valerio: «Mi piaceva essere trattata come la numero uno. Con Valerio, invece, mi sento l’ultima ruota del carro.»

Nel secondo video, lo sfogo continua con il single Salvatore. Lei inizia a domandarsi se sia ancora amore o solo inerzia. Al falò dei fidanzati, Valerio scopre tutto e non la prende bene: “Aspetti di venire qua per dirmi la verità? Non ha le palle, ha sempre negato…”

Poi vede anche l’avvicinamento sospetto tra Sarah e Salvatore: “Prima di venire piangeva a dirotto, adesso non vedo la Sarah che è stata con me 5 anni. Sono arrabbiato, non riesco a pensare cose belle su di lei.”

L’odore di un falò di confronto è già nell’aria… e non promette nulla di zen.

Sonia M. e Alessio: ritorno (mancato) al falò… e forse un bebè

Loro sono la coppia “scoppiata” alla prima puntata, e in questa lui, Alessio, tenta il colpo di teatro: chiede il falò di confronto. Si scusa con tutti — pure con la produzione — per non essersi presentato prima. Però, sorpresa: Sonia non vuole parlargli. Ancora. Ha bisogno di tempo.

Filippo gli comunica che lei è rimasta nel villaggio, mentre lui dovrà stare… in hotel a riflettere. «Da una parte mi fa piacere», commenta Alessio. «La riflessione è importante. Se lo è anche per lei, questo mi dà speranza.»

Tutto tranquillo? Non proprio. I social esplodono: «Lei è incinta», scrive un utente. «Frequentiamo la stessa scuola di ballo latino-americano», rincara un altro. «Infatti, avevano anticipato che una coppia si sarebbe accorta di essere in dolce attesa», conferma una segnalazione.

Colpo di scena in vista nella prossima puntata?

Denise, Marco e l’«effetto Flavio»

Infine Denise e Marco, dove lei ormai ha un piede fuori dalla relazione e l’altro… vicino a Flavio, il tentatore che sembra avere il monopolio dei sorrisi delle fidanzate.

Marco viene chiamato nel capanno e ascolta parole non proprio lusinghiere: egoismo, superficialità e zero dialogo. Nel frattempo, Denise si “rifà la vita” con Flavio: cantano, si abbracciano, si scambiano sguardi che gridano complicità.

Lei è raggiante: si sente finalmente leggera, libera da quella pesantezza emotiva che Marco non ha saputo alleviarle.

Ma poi arriva il colpo di scena: al falò Denise non riceve alcun video. Niente. Silenzio cosmico. Panico.

Per lei è un chiaro segnale: Marco non sta affrontando questa esperienza con la maturità sperata. O, peggio, non la sta affrontando proprio.

Anticipazioni: emozioni forti in arrivo

Falò in vista, possibili rotture, triangoli amorosi e magari una gravidanza inaspettata: Temptation Island non smette mai di regalare emozioni (e materiale per i meme). La prossima puntata promette scintille — e non solo per i falò.