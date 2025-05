Isola dei Famosi, il debutto di Veronica Gentili: “Che ansia…”

L’Isola dei Famosi torna mercoledì 7 maggio su Canale 5 con una nuova edizione completamente rinnovata, guidata per la prima volta da Veronica Gentili. Al suo fianco Simona Ventura come opinionista e Pierpaolo Pretelli inviato in Honduras

Ci siamo: è tutto pronto per la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, al via mercoledì 7 maggio in prima serata su Canale 5 e Mediaset Infinity. Il reality, tra i più longevi della TV italiana, si rinnova completamente, a partire dalla conduzione affidata per la prima volta a Veronica Gentili. Con lei, una squadra ben definita: Simona Ventura nel ruolo di opinionista unica in studio e Pierpaolo Pretelli inviato in Honduras.

I nuovi naufraghi

Con l’annuncio degli ultimi tre concorrenti, il cast è finalmente al completo. Tra i nuovi ingressi ufficializzati via social ci sono Mario Adinolfi, Alessia Fabiani e Samuele Bragelli.

Adinolfi viene introdotto così: “Una vita tra giornali, politica e battaglie verbali: Mario Adinolfi sbarca sull’Isola deciso a portare un po’ di scompiglio”. Nato a Roma nel 1971, è giornalista, opinionista e direttore del quotidiano online La Croce, nonché presidente del Popolo della Famiglia e già parlamentare nella XVI legislatura.

Alessia Fabiani, volto noto della TV anni ’90, è presentata come: “Attrice, showgirl e donna di carattere: Alessia Fabiani affronta l’Isola con il suo spirito combattivo e la sua tenacia!”

Più giovane e meno noto al grande pubblico, Samuele Bragelli – noto anche come “Spadino” – è legato al mondo della ristorazione e ha già frequentato l’universo dei reality. Il suo biglietto da visita recita: “Dai reality al sogno di un ristorante in Spagna: Samuele Bragelli (Spadino) parte per l’Isola! Intanto, vediamo come se la cava con riso e cocco.”

Veronica Gentili alla guida dell’Isola dei Famosi

Intanto, questi per Veronica Gentili sono giorni intensi e decisivi, chiamata a condurre la nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Una sfida importante per la giornalista, che in quindici anni di carriera si è costruita una solida reputazione nel racconto dell’attualità italiana, tra carta stampata e televisione.

Gentili ha affrontato con entusiasmo e lucidità le due recenti interviste rilasciate al Corriere della Sera e a Verissimo, dichiarandosi emozionata e curiosa di fronte a questa nuova avventura. Ha scelto di non rispondere alle provocazioni di chi le ricorda le sue vecchie dichiarazioni poco lusinghiere sui reality show, rilasciate all’epoca della sua breve esperienza a Le Iene. Oggi la sua visione è cambiata: «La vita mi ha stupita molto a livello di esperienze professionali e sono giunta alla conclusione che tutta una serie di ortodossismi e convinzioni sono totalmente astratti e che i percorsi possono cambiare», ha spiegato al Corriere.

Il nuovo percorso la porta nel cuore del reality più atteso della primavera Mediaset, affiancata da due volti ben noti: Simona Ventura, opinionista unica che Gentili non teme, anzi ammira – «le donne forti, le presenze ingombranti» – e Pierpaolo Pretelli, inviato in Honduras.

Sarà una conduzione improntata all’empatia, promette Gentili: «Il mio faro, in tutto quello che faccio, è sempre la curiosità profonda verso le cose e soprattutto verso le persone. In questi giorni ho fatto una full immersion intensa con il cast, ho parlato molto con loro».

«Il punto centrale di condurre un programma come l’Isola dei Famosi è far venire fuori le storie, le persone: la loro umanità, le loro personalità, le loro individualità».

Una dichiarazione di intenti significativa, soprattutto alla luce della composizione del cast di questa edizione, che include personalità molto diverse. Tra queste spicca Mario Adinolfi, con cui Gentili si è spesso scontrata pubblicamente per divergenze politiche. Eppure, oggi la giornalista offre uno sguardo inedito sul concorrente: «Quello che io trovo molto affascinante è che c’è Mario Adinolfi, quello del Popolo della Famiglia, e poi c’è Mario, un uomo di 220 chili che in tutta la sua mole fisica si mette in gioco con coraggio. Lì, sull’isola deserta, la fama non ti può né schermare né proteggere. Io al suo posto sarei terrorizzata».

In Honduras, infatti, sono partiti volti noti dello sport e dello spettacolo: Carly Tommasini, Samuele Bragelli, Dino Giarrusso, Lorenzo Tano (figlio di Rocco Siffredi), Paolo Vallesi, Alessia Fabiani, Chiara Balistreri, Loredana Cannata, Patrizia Rossetti, Angelo Famao, Mirko Frezza, Omar Fantini, Teresanna Pugliese, Camila Giorgi, Cristina Plevani, Antonella Mosetti e Nunzio Stancampiano.

Un cast ricco e variegato (dalle “vecchie glorie” a figure capaci di scatenare dinamiche impreviste) su cui però incombe l’ombra della scorsa edizione, segnata dal flop di ascolti e dalle critiche alla conduzione di Vladimir Luxuria, incapace di conquistare il pubblico nonostante il format collaudato.

Veronica Gentili è ben consapevole del peso che porta sulle spalle: «Mi sento spaventata e consapevole, tesa e ansiosa, allo stesso tempo perfezionista ed entusiasta». «Questi programmi sono macchine molto complesse e la nostra idea è quella di riportare la realtà nei reality, alla ricerca di una maggiore verità: guardare le persone che si confrontano in una sorta di esperimento antropologico».

Riuscirà nell’intento? Il giudizio, come sempre, spetta al pubblico.

Nel salotto di Verissimo, la conduttrice ha poi condiviso aspetti più personali: «Sono emozionata, ci avviciniamo a questa nuova sfida. È tutto molto strano ma bello. Io ho imparato a lasciarmi portare dalle cose che succedono». Ha inoltre raccontato di aver seguito un lungo percorso di psicanalisi, iniziato a soli 18 anni: «Ho fatto tanti anni di psicanalisi e oggi più che mai sono felice di poterlo dire, perché per tanto tempo c’era prudenza nel parlarne. Ho iniziato quando ero molto giovane, a 18 anni, e ho proseguito per dieci anni. È stata una cosa delle cose più importanti della mia vita. Mi è stata molto utile».

Una consapevolezza che si riflette nel suo approccio alla conduzione: empatico, riflessivo, attento all’essere umano dietro il personaggio. Ed è proprio su questo che Mediaset scommette, sperando che Veronica Gentili sappia ridare linfa al format.

La presenza di Simona Ventura – storica conduttrice e anche ex concorrente del reality – promette scintille: sarà interessante vedere come le due “prime donne” sapranno collaborare sotto i riflettori. Sempre che ci riescano, come da intenzioni dichiarate da Gentili.