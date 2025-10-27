Grande Fratello, Simona Ventura tra ascolti record, amori e scontri nella Casa e il nuovo doppio appuntamento settimanale

Il Grande Fratello 2025 combatte lo share con triangoli amorosi e scontri accesi. Domenico, Benedetta e Valentina al centro delle tensioni, e Omer e Jonas sfiorano la rissa, mentre le uscite volontarie trasformano questa edizione in un “GF a porte girevoli”.

Il Grande Fratello condotto da Simona Ventura è nel pieno della bufera: mentre gli ascolti continuano a crollare dal 20,3% di share del debutto al drammatico 14,2% della quarta puntata, nella Casa fanno da padrone scontri e triangoli amorosi. Forse aiuteranno negli ascolti insieme al cambio di programmazione che la stessa Simona Ventura ha annunciato al Festival dello Spettacolo di Milano, aggiungeno il giovedì come secondo appuntamento settimanale.

Il triangolo che fa tremare la Casa

Al centro della scena c’è il triangolo amoroso tra Domenico D’Alterio, Benedetta Stocchi e Valentina, la compagna di Domenico che arriva direttamente da Scampia per un confronto in diretta. Lo scrive la stessa Simona Ventura sui social: «Venerdì sono stata vicino a Scampia. E ho incontrato Valentina, la compagna di Domenico. Lei è molto arrabbiata e mi ha raccontato diverse cose che non sapevo». E rivela che «entrerà nella casa e potrà finalmente confrontarsi con Domenico e Benedetta. Una volta per tutte».

Il rapporto tra Domenico e Benedetta nato dentro il reality ha scatenato reazioni contrastanti tra i telespettatori. Da una parte chi sostiene l’autenticità del loro legame, dall’altra chi accusa entrambi di recitare una parte costruita a tavolino. L’arrivo di Valentina potrebbe finalmente far emergere la verità e regalare un po’ di share al programma.

Scontri e tensioni

Intanto gli scontri si moltiplicano e tra i più accesi c’è quello tra Grazia Kendi e il duo madre e figlio Francesca Carrara e Simone De Bianchi: durante un gioco organizzato dagli autori del Grande Fratello, sono volate accuse reciproche di falsità e manipolazione che hanno spaccato la Casa in due fazioni contrapposte. Simone ha urlato a Grazia che vincerà nella vita solo se vincerà al programma, e ovviamente, la venticinquenne di Grosseto l’ha presa come offesa personale, generando un battibecco a suon di “egocentrica” e “koala”. A nulla son serviti i tentativi di Francesca di calmare il figlio.

C’è poi la rivalità tra Omer Elomari e Jonas Pepe, quest’ultimo rimproverato nella quarta puntata da Simona Ventura per le frasi sessiste rivolte a Grazia. La competizione tra i due non si è ancora placata e nel corso della settimana hanno nuovamente sfiorato lo scontro fisico, richiedendo addirittura l’intervento degli autori. Jonas ha sottolineato la sua antipatia verso il concorrente siriano, arrivando a dire «cercherò sempre di evitare lo scontro fisico, perché davanti alle telecamere non si può fare», implicando che fuori dalla Casa possono venire alle mani. E su questo Omer è concorde.

In un clima sempre più teso, non aiutano le nomination. Dopo l’uscita di Giulio Carotenuto e di Bena, rischiano di lasciare la Casa Benedetta Stocchi, Rasha Younes e Matteo Azzali, quest’ultimo il favorito all’eliminazione con il 23% dei voti. Mentre per Benedetta, con il 33%, il pubblico è diviso per la questione del triangolo, tra chi la vuole fuori e chi invece la vuole dentro per assistere agli sviluppi del triangolo.

Il Grande Fratello “a porte girevoli”

Ma è sul fronte delle uscite volontarie che si scatena la polemica. In sole tre settimane, già tre concorrenti sono uscite e rientrate: Anita Mazzotta tornata dopo la morte della madre, e sempre temporaneamente Francesca Carrara e Donatella Mercoledisanto per motivi personali. Così i social hanno etichettato questa edizione come Grande Fratello a porte girevoli: d’altronde, la regola storica del programma è sempre stata l’isolamento dal mondo esterno, e la credibilità del programma ne risente.

Questa edizione è quindi schiacciata da una parte dall’interesse del pubblico focalizzato soprattutto sul confronto tra Domenico, Benedetta e Valentina, e dall’altra dalle delusioni per regole infrante e conduzione non al top che possono portare alla chiusura anticipata del programma tradizionale. Se la peggiore delle ipotesi dovesse avverarsi, ci sarà spazio per il ritorno della versione Vip con Alfonso Signorini. La puntata del 27 ottobre è a un bivio.