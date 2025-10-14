Grande Fratello: tensioni, eliminazione e pagelle della terza puntata

Simona Ventura guida un GF iniziato blando. Ma la prima eliminazione inaspettata, gli attacchi di Ascanio, la rissa sfiorata e la reazione alla tregua Israele – Hamas fanno prendere ritmo alla puntata.

Il Grande Fratello di Simona Ventura finalmente sembra entrare nel vivo dopo una partenza abbastanza piatta.

La prima eliminazione ha visto uscire Giulio Carotenuto, il dentista campano dato da molti come uno dei concorrenti più forti. A spuntarla al televoto è stato Matteo Azzali, ex pugile, che ha ribaltato i pronostici.

Non sono mancate le tensioni, con il confronto tra Omer Elomari e Jonas Pepe per una teglia di pizza, che ha sfiorato la lite, mentre la fidanzata di Domenico ha fatto irruzione in studio, furiosa per la troppa confidenza tra lui e Benedetta.

Spazio all’annuncio in diretta della tregua tra Israele e Hamas e della liberazione degli ostaggi, accolto con freddezza dalla concorrente palestinese Rasha.

Nel frattempo Anita ha deciso di lasciare il gioco per motivi personali. Visibilmente provata, ha salutato i compagni spiegando di aver bisogno di tornare alla sua famiglia.

Le pagelle

Simona Ventura – voto 5.

Conduzione più sciolta, impara i tempi e lascia finalmente spazio ai due opinionisti, Ascanio e Floriana. Scivola pesantemente sulla bolla scoppiata: annuncia l’accordo Israele–Hamas e la liberazione degli ostaggi. Spera in una esultanza di Rasha, palestinese, che non arriva. Il fuori onda di Rasha è esplicativo: «La guerra è finita, sì ma sono finite anche le persone». Conduzione approssimativa.

Ascanio – voto 9.

«Quel programma l’ho fatto e so come funziona, ti assicuro che sei un grandissimo paraculo». Ascanio asfalta Giulio poco prima dell’eliminazione. E lo ribadisce ai concorrenti di fronte alla difesa di circostanza: «Lo rispetto, non ho nulla contro, ma è quello con cui ho meno dialogo». Interviene con sicurezza: «Le nomination si fanno verso chi vi sta antipatico. Dite le cose come stanno: non vi volete bene, non vi sopportate. Basta con la diplomazia.» Il pubblico da casa ringrazia.

Floriana – voto 7.5.

Vera e caciarona, l’ex gieffina finalmente può esprimersi e zittisce Jonas: «Al terzo sti cazzi ti davo una capocciata in faccia». Attacca Jonas non vedendo di buon occhio l’atteggiamento spocchioso verso Omer nella lite che sfiora la rissa. Non perdona.

Jonas e Omer – voto 6.

Jonas, presuntuoso per una teglia di pizza, si spegne dopo il rimbecco di Floriana. Nel faccia a faccia in prima serata, Omer mostra maturità, ma il suo «è una persona fantastica, ci siamo chiariti» sa di circostanza. Stretta di mano di convenienza.

Giulio – voto 5.

Primo eliminato dalla Casa, ha definito Omer «bestia e cafone». Doveva essere uno dei concorrenti più forti, esce dopo due settimane. Tradito dal pubblico, asfaltato da Ascanio.

Domenico – voto 5.

Dopo una settimana di flirt, sbaciucchiamenti e abbracci con Benedetta, riceve la visita della compagna Valentina. «Mi stai mancando di rispetto, mi sembra Temptation Island». Lui balbetta: «Ma è solo amicizia, io sono fatto così». Lei non ci sta: «Sì, ma io passo per la cornuta». Da sostituire con Valentina (voto 10) nella Casa.

Rasha – voto 8.

Non convinta da Simona sull’annuncio dell’accordo di pace, rimane gelida insieme a Omer. Niente sorrisi forzati.

Donatella – voto 3.

Definita da Simona «la dea del pulito», ma anche no. Cerca ossessivamente la pezza gialla per tutta la settimana. La lettera del marito Andrea imbarazza: «Da mangiare ce lo porta Ursula del terzo piano, a pulire viene tua sorella Angela e tua mamma ci fa le lavatrici». Tocco di (poca) classe: la lettera è in uno straccio giallo per le pulizie. Casalinga disperata.