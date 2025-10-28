Grande Fratello 2025 tenta il rilancio: le pagelle della quinta puntata

La quinta puntata del Grande Fratello condotto da Simona Ventura mescola scontri, tradimenti e polemiche: Domenico affonda tra critiche e baci rubati, Donatella conquista tutti con un abbraccio della madre e Jonas, come al solito, provoca.

La quinta puntata del Grande Fratello condotto da Simona Ventura tenta di risollevare le proprie sorti non solo con un doppio appuntamento il lunedì e il giovedì, ma virando verso Temptation Island mancando però dell’ironia tipica del programma con Filippo Bisciglia: il confronto tra Valentina, Benedetta e Domenico è più adatto al falò sulla spiaggia che alla stanza rossa della Casa. Momento toccante invece per Donatella che ha potuto riabbracciare la mamma. Non è poi una sorpresa l’eliminazione di Matteo con il 29,96% di preferenze contro Rasha (37,06%) e Benedetta (32,98%), mentre in nomination sono finiti Donatella, Jonas e Francesco.

Le Pagelle

Simona Ventura – voto 5,5

Ci crede ancora e vola addirittura a Scampia per incontrare Valentina. Corre come un treno e scivola. Rimprovera Domenico per il bacio forzato a Valentina: «non ci piace per niente. Anche no», ma l’impressione è che si sia arrivati tardi. Ci sta lavorando.

Sonia Bruganelli – voto 8

L’opinionista ospite al fianco di Cristina, Ascanio e Floriana si è confermata nel ruolo. Pungente, diretta, senza peli sulla lingua. Esattamente quello che serve a un programma che rischia di impantanarsi nella noia. Promossa a ospite fissa.

Domenico D’Alterio – voto 0

Zero perché nemmeno il 4 che gli hanno dato alcuni sarebbe bastato. Non cambierà atteggiamento nei confronti di Benedetta: è solo un’amicizia ingenua. Certo, come no. Il confronto con la fidanzata Valentina è degenerato in un momento imbarazzante. Lui minaccia di andarsene, lei gli rinfaccia di averla fatta passare per la cornuta d’Italia. E quel bacio forzato alla compagna fa intervenire Simona. Trash pessimo.

Valentina Piscopo – voto 7

Ancora una volta, andava messa in Casa al posto del fidanzato. Schietta e diretta, ma mira male il bersaglio: se la prende con Benedetta quando a iniziare tutto è stato Domenico. Sincera, racconta i 9 anni di relazione contornata da infedeltà. «Mi stai infangando come donna e madre», non risparmia Domenico, «tu mi stai facendo chiamare cornuta». Ferita, rischia il fuoco amico.

Matteo Azzali – voto 3

Lascia il programma, ma non lascia il segno. Si scontra duramente con gli opinionisti: «chi mi insegna a stare al mondo sono mio padre e mia madre, non gli opinionisti» Ascanio lo aveva semplicemente invitato a essere più presente e deciso. Finale amaro.

Jonas Pepe – voto 4

Presuntuoso, polemico, invidioso. Lo scontro con Omer per la leadership in Casa lo porta ad atteggiamenti da prima donna. Le provocazioni a Omer, «fai il cagnolino appiccicoso di Rasha» o «Orso Yoghi». Di certo non aiuta e finisce in nomination. Non c’è spazio per due galli.

Omer Elomari – voto 6,5

Mostra quasi più maturità di Jonas e gli affibbia del «coniglio invidioso» che gioca con tutte. La crescente complicità con Rasha aggiunge pepe: lei ammette l’attrazione, ma vuole cautela. Lui sembra d’accordo. Rischio telenovela.

Rasha Younes– voto 7

Ammette di provare qualcosa per Omer, ma sceglie la prudenza. Pregevole in un contesto dove tutto viene amplificato. Si muove con intelligenza, senza buttarsi a capofitto in dinamiche dannose. Comportamento apprezzabile.