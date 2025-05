“Gerri”, ecco come finisce la fiction Rai con Giulio Beranek e Valentina Romani

Tutto sul finale della fiction crime “Gerri” con Giulio Beranek e Valentina Romani in onda stasera su Rai 1 e disponibile in streaming su RaiPlay

Volge al termine Gerri, la nuova serie crime firmata da Giuseppe Bonito, con protagonisti Giulio Beranek e Valentina Romani. Questa sera, lunedì 26 maggio, alle 21:30 su Rai 1, va in onda la quarta e ultima puntata della fiction prodotta da Cattleya (parte di ITV Studios), in collaborazione con Rai Fiction e con il Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo.

La serie, articolata in quattro appuntamenti da 120 minuti ciascuno, è ispirata ai romanzi dell’archeologa e scrittrice Giorgia Lepore, creatrice del personaggio di Gerri Esposito. Gerri è stata realizzata con il supporto della Regione Puglia, della Fondazione Apulia Film Commission e di PugliaPromozione.

Anticipazioni dell‘ultima puntata

L’episodio finale, intitolato Ogni promessa è debito, ruota attorno all’omicidio di una giovane donna, un caso che scuote profondamente Gerri e lo costringe a confrontarsi con il proprio passato.

Il corpo della vittima viene ritrovato nella sua abitazione. I primi sospetti ricadono sul compagno, scomparso nel nulla. Emergono dettagli inquietanti: l’uomo era violento e la maltrattava da tempo. I due avevano due figli, ora affidati a una casa famiglia. Ma è davvero lui l’assassino?

Proseguendo con le indagini, il team scopre che Ketty — questo il nome della donna — aveva anche altri nemici, ciascuno con un movente plausibile. Le ricerche si intrecciano con il passato di Gerri, rivelando un’identità nascosta: l’ispettore è in realtà Goran, un bambino rom abbandonato dalla madre all’età di tre anni in una casa famiglia.

Cresciuto tra dubbi e silenzi, Gerri ha sempre cercato la verità sulle proprie origini. Grazie alle indagini e all’aiuto inaspettato della collega Marinetti, comincia a ricomporre i pezzi di un puzzle personale doloroso. Fondamentale sarà l’incontro con Tano, un amico d’infanzia, che potrebbe finalmente gettare luce su verità rimaste sepolte. Ma scavare nel passato non è mai facile: la memoria inganna, i ricordi sono sfocati, e le certezze diventano fragili.

Crisi in arrivo tra Gerri e Lea

Non mancheranno colpi di scena anche sul fronte personale. Tra Gerri e Lea Coen, il legame si è fatto sempre più intenso. Dopo il bacio e i momenti di intimità vissuti, sembrava che tra loro potesse nascere qualcosa di importante. Tuttavia, l’ossessione di Gerri per l’abbandono materno lo rende sempre più sfuggente e difficile da interpretare. Lea si sentirà esclusa, incapace di comprendere le sue ambiguità, e il loro rapporto entrerà in crisi.

Il cast di “Gerri”

Gerri è scritta da Donatella Diamanti e Sofia Assirelli, con la regia di Giuseppe Bonito. Ecco il cast principale:

Massimo Wertmüller è Nicola Santeramo , capo della Mobile e superiore di Marinetti.

è , capo della Mobile e superiore di Marinetti. Giulio Beranek è Gregorio “Gerri” Esposito , ispettore trasferitosi sulla costa pugliese.

è , ispettore trasferitosi sulla costa pugliese. Valentina Romani è Lea Coen , giovane viceispettrice da poco arrivata in Puglia.

è , giovane viceispettrice da poco arrivata in Puglia. Fabrizio Ferracane è Alfredo Marinetti , dirigente della Terza Sezione della Mobile e superiore di Gerri.

è , dirigente della Terza Sezione della Mobile e superiore di Gerri. Roberta Caronia è Claudia Marinetti , moglie di Alfredo.

è , moglie di Alfredo. Irene Ferri è Giovanna Aquarica , vicequestore dell’Ufficio minori della Questura di Napoli.

è , vicequestore dell’Ufficio minori della Questura di Napoli. Lorenzo Adorni è Roberto Calandrini , ispettore dallo stile pragmatico e convenzionale.

è , ispettore dallo stile pragmatico e convenzionale. Lorenzo Aloi è Elia Locascio , giovane agente scelto, tra i pochi a cui Gerri si è legato.

è , giovane agente scelto, tra i pochi a cui Gerri si è legato. Cristina Pellegrino è Beatrice Palmieri , capo della Polizia Scientifica.

è , capo della Polizia Scientifica. Tony Laudadio è Luigi Castellana , medico legale.

è , medico legale. Cristina Cappelli è Annalisa Righi , ispettrice della Polizia Postale.

è , ispettrice della Polizia Postale. Carlotta Natoli è Maddalena Crovace, pubblico ministero.

Quando e dove rivedere la serie

La prima stagione di Gerri è composta da quattro puntate, trasmesse ogni lunedì in prima serata su Rai 1, dal 5 al 26 maggio 2025.

La serie ha conquistato fin da subito il pubblico, registrando un ottimo 20% di share con la puntata d’esordio. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su RaiPlay.