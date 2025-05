Tutte le serie tv da non perdere a maggio

Dai thriller avvincenti di Mobland e Sorelle sbagliate, al ritorno tanto atteso di And Just Like That e Nove perfetti sconosciuti. Ecco tutte le serie tv da vedere a maggio sulle principali piattaforme streaming

Dalle intricate trame crime di Mobland e Sorelle sbagliate, fino al ritorno dei personaggi più amati di Sex and the City e Nove perfetti sconosciuti, le novità in arrivo a maggio non mancano di sorprese.

Dai thriller psicologici alle storie di riscatto e vendetta, passando per il mondo della criminalità organizzata e le emozioni dei grandi drammi familiari, il mese di maggio ci regalerà una varietà di esperienze che spaziano tra generi e atmosfere. Se siete pronti a scoprire nuove storie che vi faranno riflettere, emozionare e, a volte, trepidare, allora non potete perdervi questi titoli.

The Four Seasons

Dove e quando: dal 1 maggio 2025 su Netflix

Siete pronti a una serie che celebra i matrimoni duraturi e le amicizie di una vita con un tocco di comicità e riflessione? The Four Seasons, la nuova dramedy di Netflix, è una vera e propria lettera d’amore a questi legami, tanto sincera quanto esilarante. Creata da Tina Fey, Lang Fisher e Tracey Wigfield, la serie si ispira all’omonimo film del 1981.

La trama ruota attorno a sei amici di vecchia data che, durante un weekend insieme, scoprono che una coppia sta per separarsi, stravolgendo gli equilibri del gruppo. Composta da Kate (Fey) e Jack (Will Forte), Nick (Carell) e Anne (Kerri Kenney-Silver), e Danny (Colman Domingo) e Claude (Marco Calvani), The Four Seasons segue questi amici in quattro vacanze, una per ogni stagione dell’anno. L’inaspettata rottura di una coppia spingerà il gruppo a confrontarsi con vecchi e nuovi problemi, tra risate e momenti di emozione.

Gerri

Dove e quando: dal 5 maggio 2025 su Rai 1, per quattro prime serate

Arriva su Rai 1 Gerri, un nuovo crime tutto italiano con Giulio Beranek e Valentina Romani. Il protagonista è Gregorio Esposito, detto Gerri: trent’anni, sguardo malinconico e tormentato, è un ispettore di polizia rom che vive costantemente in bilico tra passato e presente. Preciso nello studio dei casi ma spesso impulsivo nelle decisioni, Gerri è un uomo pieno di contraddizioni, affascinante ma profondamente irrisolto. Sul lavoro è rispettato, nella vita privata è un seduttore — almeno con tutte, tranne che con la viceispettrice Lea Coen (Romani), che non si lascia incantare e intuisce da subito le sue fragilità.

Una storia d’indagine, ma anche di identità e redenzione, che promette mistero e intensità. Nel cast anche Fabrizio Ferracane, Roberta Caronia, Irene Ferri, Carlotta Natoli, Massimo Wertmüller e molti altri.

Murderbot

Dove e quando: dal 16 maggio 2025 su Apple TV+, con i primi due episodi (su dieci), seguiti da un nuovo episodio ogni venerdì fino all’11 luglio

Un cyborg con un cuore a metà e un debole per le soap opera: è questo il protagonista di Murderbot, l’originale serie sci-fi che mescola azione, humor e riflessioni esistenziali. Ispirata ai romanzi di Martha Wells (The Murderbot Diaries) e creata da Chris e Paul Weitz, la serie segue le vicende di un’unità robotica capace di hackerare il proprio sistema e aggirare gli ordini, mantenendo però il segreto sul proprio libero arbitrio. Interpretato da Alexander Skarsgård, Murderbot odia i sentimenti umani ma finisce irrimediabilmente coinvolto nelle vite — e nei problemi — dei suoi clienti umani, mentre cerca soltanto un po’ di pace per capire chi è davvero.

Nel cast anche Noma Dumezweni, David Dastmalchian, Sabrina Wu, Akshay Khanna, Tattiawna Jones e Tamara Podemski.

Maschi veri

Dove e quando: dal 21 maggio 2025 su Netflix

Dopo il successo della serie spagnola Machos Alfa, arriva su Netflix la sua versione italiana: Maschi veri. Una commedia brillante che mette al centro quattro amici inseparabili — Mattia (Maurizio Lastrico), Massimo (Matteo Martari), Riccardo (Francesco Montanari) e Luigi (Pietro Sermonti) — costretti a confrontarsi con una domanda tanto semplice quanto spiazzante: che cosa significa oggi essere un “vero uomo”?

Mentre il mondo intorno a loro evolve e ridefinisce ruoli, aspettative e identità, i quattro protagonisti si ritrovano a fare i conti con insicurezze, cliché maschili e nuove dinamiche sociali. Ironica, attuale e tagliente, la serie promette di far ridere, ma anche riflettere. Completano il cast Thony, Sarah Felberbaum e Nicole Grimaudo.

Nove perfetti sconosciuti – Stagione 2

Dove e quando: dal 22 maggio 2025 su Prime Video, con i primi due episodi e nuovi ogni settimana

Nicole Kidman torna nei panni dell’enigmatica Masha Dmitrichenko in Nove perfetti sconosciuti 2, il seguito dell’acclamata serie psicologica. Cambia lo scenario — dalle coste americane alle Alpi austriache — ma non il cuore della storia: nove persone completamente diverse si ritrovano in un esclusivo ritiro olistico chiamato Zauberwald, dove Masha guida un controverso percorso terapeutico basato su pratiche psichedeliche e provocazioni mentali.

I legami tra gli ospiti, che sembrano inizialmente casuali, si rivelano via via più intricati, mentre le dinamiche del gruppo si fanno sempre più tese e imprevedibili. Intanto, anche Masha è chiamata a fare i conti con sé stessa e con i propri limiti. Una stagione tra introspezione, tensione e misticismo.

Nel cast anche Henry Golding, Lena Olin, Annie Murphy, Christine Baranski, Mark Strong e altri volti internazionali.

Doc (remake USA)

Dove e quando: dal 27 maggio 2025 su Rai 1 in prima serata

Il medical drama italiano più amato conquista anche gli Stati Uniti — e ora torna in Italia in una nuova veste: Doc, nella versione americana, debutta su Rai 1 il 27 maggio. Il remake mantiene il cuore della storia ma cambia prospettiva: protagonista è la dottoressa Amy Elias (interpretata da Molly Parker), primario brillante che, dopo essersi risvegliata da un lungo coma, scopre che la vita che ricordava non esiste più.

Tra i cambiamenti più evidenti rispetto all’originale italiano, anche il genere della figlia che Amy crede ancora viva: nella serie nostrana era un figlio, qui è una figlia. Un adattamento che promette emozione, intensità e nuovi spunti di riflessione, con lo stile inconfondibile delle grandi produzioni d’oltreoceano. Riuscirà a superare l’originale? Il confronto è aperto.

Sorelle sbagliate

Dove e quando: dal 29 maggio 2025 su Prime Video, con tutti e otto gli episodi disponibili al lancio

Un legame spezzato, un delitto scioccante e una verità da disseppellire. Sorelle sbagliate, miniserie thriller basata sul romanzo di Alafair Burke, porta sullo schermo una storia tesa e piena di colpi di scena che ruota attorno a due sorelle molto diverse tra loro, interpretate da Jessica Biel ed Elizabeth Banks.

Chloe ha una vita perfetta: un lavoro importante, una bella casa e una famiglia che sembra da copertina. Nicky, invece, vive ai margini, tra difficoltà economiche e dipendenze mai del tutto superate. Quando il marito di Chloe viene assassinato brutalmente, le indagini mettono in discussione tutto e tutti, e costringono le due sorelle a riavvicinarsi, trascinate in una spirale di sospetti, segreti e vecchie ferite mai guarite.

And Just Like That… – Stagione 3

Dove e quando: dal 30 maggio 2025 su Sky e in streaming su NOW

Carrie Bradshaw è tornata — taccuino in mano, cuore ferito e nuove avventure in vista. La terza stagione di And Just Like That…, sequel di Sex and the City, debutta il 30 maggio e promette nuovi intrecci sentimentali e colpi di scena, soprattutto sul fronte “Aidan”. Dopo la brusca battuta d’arresto tra i due, Carrie riceverà solo fredde cartoline bianche. Ma se l’amore stenta, il lavoro chiama: la scrittrice prova a reinventarsi, ancora una volta, tra passaggi di vita, amicizie storiche e scelte difficili.

Come sempre, al suo fianco ci saranno Miranda, Charlotte e un gruppo di personaggi che rendono New York una giostra di emozioni, in una stagione che gioca con l’idea del nuovo inizio. Il messaggio del trailer è chiaro: “La vita è una storia che scriviamo ogni giorno”. Ora tocca a Carrie trovare una penna nuova… magari dorata.

Mobland

Dove e quando: dal 30 maggio 2025 su Paramount+

Intrighi, vendette e faide familiari si mescolano in Mobland, l’attesissima serie crime firmata da Guy Ritchie. Con un cast stellare che comprende Tom Hardy, Helen Mirren e Pierce Brosnan, la serie racconta le lotte interne di una dinastia criminale ai vertici di un’organizzazione internazionale, dove nessuno è davvero al sicuro e il potere si paga sempre a caro prezzo.

Tra le file del cast anche Paddy Considine, Joanne Froggatt, Jasmine Jobson e molti altri nomi di peso, in una storia che si preannuncia esplosiva e globale, tra lusso, tradimenti e spietate guerre per il controllo del business criminale.