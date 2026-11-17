Tra le materie prime meno conosciute al grande pubblico, ce n’è una che sta tornando prepotentemente sotto i riflettori per il suo ruolo insostituibile nelle tecnologie più avanzate. Parliamo del rubidio, un metallo alcalino morbido e argenteo, spesso considerato una risorsa di nicchia, è in realtà un componente chiave per diversi prodotti del settore hi-tech.

Cos’è il rubidio

Come detto, il rubidio è un metallo molle dal colore argenteo, con un punto di fusione bassissimo di circa 39,3 °C e una straordinaria capacità di reazione; si infiamma spontaneamente all’aria e reagisce in modo violento (quasi esplosivo) con l’acqua.

La sua scoperta avvenne nel 1861 ad opera di Robert Bunsen e Gustav Kirchhoff, grazie alla spettroscopia. Il suo nome, invece, dal latino rubidus, “rosso intenso”, gli venne dato per le righe rosse presenti nel suo spettro.

Come nel caso di altri minerali critici, anche il rubidio viene prodotto principalmente come sottoprodotto dell’estrazione e della raffinazione di altri minerali, in particolare del litio e del cesio, mentre non esistono miniere dedicate alla sua produzione.

Le sue funzioni

A discapito della relativa scarsità di questo metallo, le sue funzioni sono numerose. L’impiego più importante riguarda gli orologi atomici: gli oscillatori al rubidio sfruttano una transizione degli atomi di rubidio-87 e garantiscono una precisione elevatissima, con costi e dimensioni molto inferiori a quelli degli orologi al cesio.

Li troviamo a bordo dei satelliti di navigazione come GPS e Galileo, dove un errore di un solo microsecondo equivale a circa 300 metri di errore di posizione, ma anche nei data center e nelle reti di telecomunicazione, comprese quelle 5G, dove mantengono la sincronizzazione tra le stazioni base quando il segnale satellitare viene a mancare.

Il rubidio ha poi un ruolo nel settore della difesa. Gli standard di frequenza al rubidio sono impiegati in comunicazioni sicure, radar, ricevitori GNSS militari e sistemi di guerra elettronica, perché assicurano un riferimento temporale preciso anche quando il GPS è disturbato o inibito.

Il metallo è protagonista anche della ricerca quantistica, dove gli atomi di rubidio raffreddati quasi allo zero assoluto fanno da qubit nei computer ad atomi neutri, mentre le celle di vapore servono per magnetometri di altissima sensibilità.

Non mancano poi le applicazioni nei vetri speciali per l’ottica, nella medicina nucleare (con il rubidio-82 usato per la PET cardiaca) e, in fase sperimentale, nelle celle solari a perovskite.

Chi produce il rubidio

Poiché viene estratto principalmente come sottoprodotto della lavorazione di altri minerali, la sua disponibilità resta limitata e strategicamente cruciale.

Secondo il rapporto annuale del United States Geological Survey, la produzione di rubidio è minuscola, opaca e concentrata soprattutto in Cina. Gli altri due Paesi citati come produttori sono la Germania e la Russia, ma rimane impossibile stimare le quantità prodotte.

La posizione dominante della Cina nell’estrazione e raffinazione le è garantita dai giacimenti di pegmatite a litio e cesio (da cui viene prodotto il rubidio) presenti nelle regioni cinesi del Jiangxi e Sichuan, con i colossi cinesi Sinomine Resource Group e Ganfeng Lithium che operano anche in Canada e Africa.

Il costo del rubidio

A differenza di altri metalli come l’oro e il rame, il rubidio non è scambiato sulle borse merci tradizionali. Poiché infatti i volumi scambiati sono molto ridotti, non esiste una quotazione ufficiale di mercato all’ingrosso, ma i prezzi di riferimento provengono dai cataloghi di singoli fornitori specializzati e variano in base a purezza, formato e confezionamento.

Secondo i dati pubblicati nel rapporto Usgs 2025, una fiala di rubidio metallico da 1 grammo, con una purezza del 99,75%, era venduta a circa 138 dollari. Nel caso di una fiala da 100 grammi, invece, il prezzo saliva a ben 2400 dollari.

Come tutti i materiali impiegati nel settore hi-tech, dunque, anche il rubidio si fa pagare “a peso d’oro”, anzi, ancor più dell’oro.