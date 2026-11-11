Oltre le terre rare: i due metalli con cui la Cina tiene in scacco l’Occidente

Gallio e germanio sono indispensabili per chip IA, 5G e radar militari. Ecco come funzionano e perché il quasi monopolio cinese spaventa l’Occidente

Negli ultimi anni le terre rare sono diventate uno dei principali punti di contrasto tra Stati uniti e Cina. La loro importanza per il settore hi-tech è d’altra parte indispensabile. Tuttavia, ci sono altre materie prime critiche senza le quali è impossibile creare le tecnologie del futuro, dai chip dell’IA, ai radar militari, passando per le reti 5G e molto altro.

Due tra le più importanti di queste materie prime critiche sono il gallio e il germanio, rispettivamente un metallo tenero e un semi-metallo essenziali per l’alta tecnologia e la difesa.

Il ruolo del gallio nella filiera hi-tech…

Partiamo dal gallio. Questo metallo tenero non viene estratto in miniere dedicate, ma viene bensì ricavato industrialmente come sottoprodotto della bauxite, lo stesso materiale utile alla produzione dell’alluminio.

Il gallio puro fonde a circa 29,8 °C (si scioglie nel palmo di una mano) e per questo non si usa quasi mai da solo, ma combinato con altri elementi per creare semiconduttori di nuova generazione molto più veloci ed efficienti del silicio tradizionale.

La sua presenza è indispensabile negli smartphone per le connessioni 5G, il Wi-Fi, il GPS e i sensori infrarossi del riconoscimento facciale.

Vista la sua resistenzaa tensioni e temperature elevate, viene usato nei caricabatterie rapidi compatti per telefoni e laptop, negli inverter dei veicoli elettrici e anche nei data center per l’intelligenza artificiale.

La combinazione di gallio con azoto, fosforo o arsenico è inoltre la base chimica dei diodi LED che emettono luce blu, bianca e infrarossa, oltre che dei laser per la lettura ottica e le fibre ottiche.

Non finisce qui, perché questo metallo tenero trova impiego anche nei radar militari avanzati e nei satelliti, che usano chip al gallio per la loro resistenza alle radiazioni e l’alta efficienza energetica.

In medicina, infine, gli isotopi radioattivi del gallio vengono usati nella diagnostica per immagini per individuare infezioni e tumori.

…e quello del Germanio

Passiamo ora al germanio, un semi-metallo che proprio come il gallio non viene estratto da alcuna miniera dedicata, ma viene invece ricavato come sottoprodotto della lavorazione dello zinco e delle ceneri del carbone, per poi essere raffinato fino a raggiungere una purezza estrema.

Il germanio è un semi-metallo con un altissimo indice di rifrazione e una particolare trasparenza ai raggi infrarossi, caratteristiche che lo rendono insostituibile in diversi settori strategici.

Partiamo dalle fibre ottiche, che sono il suo principale impiego mondiale. Il diossido di germanio viene aggiunto al nucleo di vetro delle fibre ottiche per aumentare l’indice di rifrazione ed evitare che il segnale luminoso si disperda lungo i cavi sottomarini e terrestri.

Un altro campo in cui viene impiegato è quello dell’ottica a infrarossi. Il germanio è trasparente alla luce infrarossa ma blocca la luce visibile, caratteristiche che ne garantiscono l’impiego nei visori notturni e nelle termocamere e dei sistemi di puntamento dei missili militari.

Combinato con il silicio, permette di fabbricare transistor molto più veloci ed efficienti. Questi chip vengono ad esempio usati nei radar automobilistici (sensori anticollisione) e nelle infrastrutture delle reti wireless.

Senza gallio e germanio, dunque, il funzionamento della società tecnologica sarebbe semplicemente impossibile.

Il quasi monopolio cinese

La Cina detiene un controllo quasi assoluto sulla produzione di entrambi i metalli, una posizione che, unita alla primazia sulla raffinazione delle terre rare, le conferisce un peso geopolitico enorme.

Nel 2025, Pechino rappresentava il 98,9% della produzione primaria mondiale di gallio e il 68,6% di quella di germanio. D’altra parte entrambi gli elementi sono sottoprodotti di filiere industriali su larga scala (alluminio e zinco) che la Cina domina da decenni.

Consapevole di questa leva, dal luglio 2023 la Cina ha imposto restrizioni all’esportazione su gallio e germanio, richiedendo licenze per le cosiddette “dual-use items”, cioè materiali utilizzabili sia in ambito civile che militare.

Le tensioni commerciali con Washington hanno poi portato, alla fine del 2024, a un divieto totale di esportazione verso gli Stati Uniti per entrambi i metalli, misura al centro dei colloqui commerciali tra Pechino e Washington.

L’impatto sui mercati non poteva che essere severo. Basti pensare che nel 2025 le esportazioni di gallio non lavorato sono state quasi azzerate, con i prezzi in Europa saliti del 365%; il germanio lavorato ha registrato un calo delle esportazioni del 60% e un aumento dei prezzi del 400%. La dipendenza occidentale resta quindi un punto debole strategico, impossibile da colmare nel breve periodo.