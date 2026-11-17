«Welcome to His Majesty’s Secret Service, Mr Bond». Sono bastate otto parole alla famiglia reale britannica per accogliere Robert Pattinson nel ruolo di James Bond. All’indomani dell’annuncio che ha ufficializzato la scelta dell’attore quarantenne come nuovo volto dell’agente 007, anche Buckingham Palace ha voluto partecipare ai festeggiamenti. Attraverso l’account ufficiale della Royal Family, che rappresenta Carlo III e la regina Camilla, è stato condiviso il primo annuncio dell’attore nei panni della celebre spia, accompagnato da un messaggio che sembra arrivare direttamente dalla scrivania del sovrano.

Welcome to His Majesty’s Secret Service, Mr Bond. — The Royal Family (@RoyalFamily) November 16, 2026

Il rapporto speciale tra James Bond e la famiglia reale

Il legame tra la monarchia britannica e James Bond va ben oltre la formula con cui l’agente segreto si presenta al servizio della Corona. Negli ultimi sessant’anni, la famiglia reale ha accompagnato alcuni dei momenti più importanti della saga cinematografica, trasformando le première londinesi in appuntamenti nei quali Hollywood incontrava il cerimoniale di Buckingham Palace.

Nel 1967 Elisabetta II partecipò alla première di Si vive solo due volte, incontrando Sean Connery, il primo interprete cinematografico di Bond. Negli anni successivi anche Carlo, allora principe di Galles, e Diana presero parte alle anteprime della saga, contribuendo a consolidare un rapporto che sarebbe proseguito con le generazioni successive.

Nel 2019 Carlo visitò i Pinewood Studios, dove incontrò Daniel Craig durante la lavorazione di No Time to Die, soffermandosi anche sulle celebri Aston Martin utilizzate nei film. Due anni più tardi, nel settembre 2021, partecipò insieme a Camilla, William e Kate alla première londinese dell’ultimo capitolo interpretato da Craig, uno degli eventi cinematografici più importanti dopo le restrizioni imposte dalla pandemia.

Quando Elisabetta II diventò una Bond girl

L’episodio più memorabile di questo rapporto risale però al 2012, quando Elisabetta II accettò di recitare accanto a Daniel Craig in un cortometraggio realizzato da Danny Boyle per la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Londra.

Nella sequenza, James Bond raggiungeva Buckingham Palace per accompagnare la sovrana allo stadio olimpico. Elisabetta, seduta alla propria scrivania, lo accoglieva con un impeccabile «Good evening, Mr Bond», prima di seguirlo verso un elicottero dal quale, nella finzione cinematografica, i due si lanciavano con il paracadute sopra lo stadio.

L’apparizione sorprese milioni di spettatori e rivelò al mondo un lato particolarmente ironico della regina. Come raccontò successivamente Angela Kelly, sua storica guardarobiera, Elisabetta non soltanto aveva accettato con entusiasmo la proposta, ma aveva insistito per pronunciare personalmente una battuta.

Robert Pattinson inaugura una nuova era per 007

Il benvenuto di Carlo III arriva in un momento di profondo rinnovamento per la saga. Dopo l’addio di Daniel Craig, che ha concluso la propria esperienza con No Time to Die nel 2021, Amazon MGM Studios ha scelto Robert Pattinson per raccoglierne l’eredità.

A dirigere il prossimo capitolo sarà Denis Villeneuve, mentre la sceneggiatura è affidata a Steven Knight, creatore di Peaky Blinders. Una combinazione che lascia immaginare un nuovo corso per il personaggio, interpretato questa volta da un attore che ha costruito la propria carriera alternando grandi produzioni e cinema d’autore.

Per Carlo III, invece, il passaggio di consegne rappresenta anche una piccola curiosità dinastica. Dopo oltre settant’anni nei quali l’agente segreto più famoso del mondo ha operato, almeno sul grande schermo, al servizio di una regina, James Bond dovrà abituarsi a rispondere a un re.