Chery accelera sull’Italia. Il colosso automobilistico cinese rafforza la propria presenza nel nostro Paese con l’apertura di una nuova sede di rappresentanza a Roma, in viale dell’Arte 25. Una scelta strategica che conferma l’importanza del mercato italiano nei piani di espansione del Gruppo, protagonista negli ultimi due anni di una crescita particolarmente sostenuta.

Gli uffici della Capitale affiancheranno quelli di Milano, che continueranno a rappresentare il cuore operativo delle attività commerciali, del marketing, del prodotto e del post-vendita. A Roma si concentreranno invece le attività di sviluppo del business, le relazioni istituzionali e i public affairs. Un presidio destinato ad assumere un ruolo sempre più importante con il consolidamento della presenza di Chery sul mercato nazionale.

I numeri, del resto, raccontano una crescita significativa. Arrivato in Italia nell’estate del 2024 con i marchi OMODA & JAECOO, il Gruppo ha registrato nei primi dieci mesi del 2026 oltre 37.000 immatricolazioni, con un incremento del 235,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Particolarmente positivo ottobre, chiuso con circa 5mila vetture immatricolate, in aumento del 171,8%, e una quota di mercato del 3,8%.

«Roma completa la nostra organizzazione di Milano e ci dà una base nella capitale per il dialogo con istituzioni, partner e stakeholder: è un ulteriore passo verso una presenza italiana più strutturata», ha spiegato Kevin Cheng, amministratore delegato di Chery Italy. L’obiettivo, ha aggiunto, è trasformare i risultati raggiunti in una crescita duratura, investendo sulla rete commerciale, sulla qualità dell’assistenza e sulle competenze locali.

La strategia passa anche attraverso un’offerta sempre più articolata. Da ottobre la società ha assunto ufficialmente la denominazione Chery Italy S.r.l., a testimonianza della trasformazione in una realtà multibrand. Accanto a OMODA, orientata alla tecnologia e alla mobilità intelligente, e JAECOO, specializzata nei SUV, trovano spazio LEPAS, che punta su design ed eleganza, CHERY, dedicata alla mobilità familiare, e iCAUR, destinata al segmento dei SUV elettrificati dall’anima avventurosa.

Fondamentale sarà anche il rafforzamento della rete distributiva. Attualmente Chery può contare in Italia su 137 punti vendita e assistenza, dieci dei quali in fase di apertura. A supportare le attività c’è il centro ricambi nazionale di Basiano, alle porte di Milano: una struttura di 7.500 metri quadrati che ospita oltre 400mila componenti e garantisce rifornimenti alle concessionarie in 24-48 ore.

Sul fronte dell’assistenza, il Gruppo propone una garanzia di sette anni o 150.000 chilometri sulle vetture e di otto anni o 160.000 chilometri sulle componenti elettrificate.

L’espansione italiana si inserisce in una strategia internazionale di dimensioni ben più ampie. Nei primi dieci mesi del 2026 Chery Automobile ha venduto oltre 2,5 milioni di veicoli nel mondo, con una crescita del 9,3%. Di questi, 1,75 milioni sono stati commercializzati sui mercati esteri, in aumento del 64,8%.

Numeri accompagnati da importanti investimenti tecnologici. Nel 2025 il Gruppo ha destinato circa 1,8 miliardi di euro alla ricerca e sviluppo, impiegando oltre 20mila addetti in Cina. Batterie, intelligenza artificiale, guida autonoma e robotica rappresentano alcuni dei principali settori di investimento, con progetti che comprendono anche i robot umanoidi sviluppati da AiMOGA Robotics.

L’apertura della sede romana segna dunque un nuovo passaggio nella strategia italiana di Chery. Dopo la fase di ingresso sul mercato e la rapida crescita delle vendite, per il costruttore cinese si apre quella del consolidamento. Con l’obiettivo di trasformare il successo commerciale in una presenza industriale e commerciale sempre più radicata nel Paese.