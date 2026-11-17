Nel 1963, in piena Guerra fredda, il governo britannico fu travolto da una storia che non aveva avuto bisogno di microspie. John Profumo, ministro della Guerra, aveva avuto una relazione con Christine Keeler, che frequentava anche Evgenij Ivanov, addetto navale sovietico a Londra. Il timore che informazioni riservate raggiungessero Mosca aggravò lo scandalo, insieme alle menzogne di Profumo davanti alla Camera dei Comuni. Il ministro si dimise e l’inchiesta di Lord Denning non accertò una compromissione della sicurezza nazionale, ma il danno politico era ormai compiuto.

Sessantatré anni dopo la scenografia è cambiata, ma il copione conserva qualcosa di familiare. Al centro della vicenda c’è Jensen Huang, fondatore di Nvidia, gigante dell’intelligenza artificiale, dimessosi dopo le rivelazioni su alcune relazioni personali e i sospetti riguardanti Alice Huang, ex dirigente di una società tecnologica di Singapore, sospettata di legami con l’intelligence cinese. La coincidenza del cognome non indica alcuna parentela, così come i sospetti non costituiscono una prova di spionaggio: nessuna evidenza pubblica dimostra che Huang abbia trasferito segreti a Pechino e Nvidia ha dichiarato di non avere elementi per ritenere compromesse le proprie informazioni riservate.

L’accostamento con Profumo non implica responsabilità equivalenti, ma mostra quanto facilmente una relazione personale possa attraversare il confine fra vita privata e potere strategico. Nel 1963 si temeva che le confidenze di un ministro arrivassero al Cremlino; oggi una frequentazione assume un peso diverso quando riguarda chi produce i processori indispensabili all’intelligenza artificiale. Non occorre immaginare un dossier sottratto di nascosto, perché conoscere orientamenti commerciali e decisioni future può valere moltissimo, soprattutto quando quelle scelte incidono sugli equilibri fra Stati Uniti e Cina.

La tecnologia ha certamente modificato la scala del problema. Il dirigente di un colosso digitale partecipa a negoziati, orienta investimenti, incontra governi e decide quali mercati presidiare; quanto più il potere si concentra in poche organizzazioni e nelle mani di pochi individui, tanto maggiore diventa il valore delle loro informazioni, ma anche delle loro debolezze, reali o presunte. Ecco il paradosso: proteggiamo le macchine con cifratura e controlli sempre più sofisticati, mentre desiderio, ambizione, vanità e bisogno di fiducia continuano a sottrarsi a qualsiasi aggiornamento software.

Sarebbe però sbagliato trasformare la vita privata dei dirigenti in materia di sorveglianza permanente, come se una relazione sentimentale costituisse di per sé una minaccia. Il problema nasce quando un legame personale incontra una posizione dalla quale dipendono decisioni di rilevanza collettiva e mancano gli strumenti per riconoscere e governare eventuali conflitti d’interesse. Possiamo imporre l’autenticazione a due fattori per accedere a una rete aziendale, ma applicarla ai sentimenti sarebbe piuttosto complicato; è più ragionevole distribuire le responsabilità e predisporre contrappesi capaci di funzionare anche quando le persone si dimostrano fallibili.

Il cosiddetto fattore umano viene spesso evocato pensando al dipendente che apre un allegato sospetto o sceglie una password imbarazzante, quasi fosse un problema risolvibile con un corso di formazione e qualche ammonimento. Esiste però un’altra dimensione, meno comoda da affrontare, che riguarda chi concentra potere, informazioni e relazioni: qui la vulnerabilità non è necessariamente un errore tecnico, bensì la difficoltà di separare completamente la persona dal ruolo che ricopre. Vale per le imprese tecnologiche come per i governi, le infrastrutture strategiche e gli apparati di sicurezza.

Lo scandalo Profumo non dimostrò che un segreto fosse arrivato a Mosca e il caso Huang, almeno per quanto oggi pubblicamente accertato, non dimostra che un segreto sia arrivato a Pechino. Entrambi ricordano quanto sia sottile il confine fra ciò che consideriamo privato e ciò che, per le possibili conseguenze, diventa pubblico. Abbiamo sostituito le telescriventi con macchine capaci di elaborare quantità impensabili di dati, ma sul funzionamento delle persone non sembra sia stato distribuito un aggiornamento altrettanto rivoluzionario. I chip cambiano a ogni generazione. Noi molto meno.