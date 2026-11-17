Ad Assisi il Natale 2026 sarà speciale, con la figura di san Francesco che prenderà vita sulle principali facciate di chiese e monumenti della città, attraverso spettacolari proiezioni luminose. Un progetto originale, nell’ottavo centenario della morte del santo, per un’esperienza unica che trasformerà il centro storico in una sorta di galleria d’arte a cielo aperto per lanciare al mondo un messaggio forte di pace e speranza.

Le immagini prenderanno spunto dalle opere realizzate da 50 tra i migliori madonnari al mondo, lo scorso agosto sulla piazza inferiore della Basilica di San Francesco. La manifestazione era stata promossa dal Comune di Assisi, con la direzione artistica di Kurt Wenner, ideatore dell’arte di strada in 3D. Su particolarisupporti in materiale ecosostenibile e destinato a durare nel tempo, hanno realizzato 40 disegni individuali e una maxi opera collettiva a tema francescano, che ora verranno utilizzati per illuminare il Natale, attraversouna loro rielaborazione tramite la tecnica dell’illuminazione mappata, che da anni rende iconiche e speciali le luci natalizie ad Assisi. In un’atmosfera unica e suggestiva, arte e tecnologia dialogheranno con l’identità spirituale della città e la luce del messaggio di san Francesco inonderà vie e piazze, proponendo al visitatore un cammino fra speranza, dialogo, pace, fraternità, rispetto per il creato, amore per gli animali. Le stesse opere dei madonnari, diventate patrimonio della città, verranno messe in mostra all’interno di Palazzo Monte Frumentario: ad Assisi l’arte effimera non svanisce, ma diventa eredità culturale attraverso la figura diFrancesco.

Accanto a tutto questo, il Natale ad Assisi sarà pieno di eventi, incontri sul tema della pace, concerti gospel,attrazioni per famiglie e bambini, ma anche di natura, cultura, musica, atmosfere magiche e divertimento per tutti.

Nel cuore della città, ci saranno presepi artistici diffusi in angoli caratteristici, mostre presepiali e presepi speciali davanti alla Basilica inferiore di San Francesco e nel chiostro della Basilica di Santa Maria degli Angeli. Nelle frazioni del territorio assisano, verranno realizzati i tradizionali presepi viventi.

Natale ad Assisi sarà anche un tuffo nel Medioevo con “DeMusicAssisi Winter Edition”, festival di musica medievale con repertorio natalizio. Un progetto legato alla manifestazione che da quattro anni si svolge d’estate nella città serafica, con l’obiettivo di far conoscere a tutti e rendere “pop” la musica antica. La versione invernale, dal 1° al 3 gennaio 2027, s’intitola “In giubilo. Il Natale nella musica medievale” e proporrà concerti, laboratori, spettacoli, sacre rappresentazioni e il tema della musica medievale nel cinema contemporaneo, con la presenza di musicisti, attori e registi di fama nazionale.

Nel centro storico di Assisi e Santa Maria degli Angeli, mercatini natalizi con prodotti artigianali e tipici di qualità. Diverse attrazioni per bambini, come il Trenino del Natale, spettacoli itineranti, street band, artisti di strada. Immancabile, il 31 dicembre, la festa di Capodanno in Piazza del Comune. Il 2 gennaio concerto gospel, con gruppi di fama interazionale provenienti dagli Stati Uniti. Il 6 gennaio grande attesa per la Befana in piazza, che si calerà dalla Torre del Popolo, con calze per tutti bambini. E ancora itinerari e visite guidate alla scoperta di natura, monumenti e musei della città patrimonio UNESCO, ma anche escursioni e trekking invernale sul monte Subasio, alle cui pendici sorge Assisi.