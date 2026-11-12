Jensen Huang lascia Nvidia: dimissioni immediate, Colette Kress CEO ad interim

Jensen Huang si è dimesso da presidente, amministratore delegato e membro del consiglio di Nvidia, con effetto immediato. La direttrice finanziaria Colette Kress guida l’azienda ad interim, Harvey C. Jones diventa il primo Chair della sua storia. Pesano la spy story legata ad Alice Huang e, da mercoledì, una seconda relazione con una dirigente a lui sottoposta. Ripercussioni immediate sul titolo in borsa.

Quattro giorni, tanto è durata la fiducia che il consiglio di amministrazione di Nvidia aveva dichiarato a Jensen Huang. Sabato 8 novembre il board la ribadiva per iscritto, giovedì 12 annunciava le sue dimissioni da presidente, amministratore delegato e membro del consiglio, con effetto immediato, dopo 33 anni alla guida dell’azienda che aveva fondato nel 1993.

Poche righe di comunicato, nessuna spiegazione sui motivi. La guida passa a Colette Kress, direttrice finanziaria dal 2013, che diventa CEO ad interim senza lasciare il ruolo di CFO, mentre il board cerca un successore permanente dentro e fuori l’azienda.

Nasce anche una carica che Nvidia non aveva mai avuto: il primo Chair della sua storia è Harvey C. Jones, ex amministratore delegato e presidente esecutivo di Synopsys. “Il consiglio ha piena fiducia in Colette e nel team dirigenziale”, dice Jones, che si aspetta di vedere operazioni, impegni con i clienti e roadmap dei prodotti proseguire senza interruzioni.

Dalla spy story al codice di condotta

Tutto parte dal 29 ottobre, una storia che avevamo già in parte raccontato. Quel giorno il New York Times rivela che l’intelligence americana sospetta Alice Huang (nessuna parentela), dirigente della società di data center Megaspeed di Singapore, di passare informazioni a Pechino mentre coltivava un rapporto stretto con il fondatore di Nvidia.

All’origine c’è una visita di fine 2024 in un data center malese di Megaspeed, dove un funzionario del dipartimento del Commercio trovò chip Nvidia ancora chiusi negli scatoloni. Pechino respinge le accuse. Nessuno è stato incriminato.

Il tradimento, ammesso da Huang in un messaggio ai dipendenti l’8 novembre, resta un fatto privato. A pesare è il sospetto, tutto da dimostrare, che il capo dell’azienda simbolo dell’intelligenza artificiale abbia passato informazioni sensibili senza saperlo. Lo stesso giorno il board ha affidato un’indagine interna a un comitato di consiglieri indipendenti, assistito da legali esterni, precisando di non avere motivo di ritenere compromessi la sicurezza nazionale o i segreti aziendali.

Mercoledì sera è arrivato il secondo colpo. Il New York Times, citando cinque fonti, ha scritto di una relazione tra Huang e Kimberly Powell, vicepresidente per la sanità, in Nvidia dal 2008 e sua sottoposta diretta. Entrambi sposati. Qui la sfera privata finisce, perché un rapporto con chi dipende dal CEO chiama in causa il codice di condotta, e più di un analista ha letto in quella notizia la spinta decisiva verso l’uscita.

La Borsa e i conti di martedì

Wall Street ha reagito subito. Il titolo ha perso circa il 10%, scivolando intorno ai 156 dollari, i livelli dell’estate 2025, e ha trascinato il Nasdaq in calo dell’1,5%. Bernstein ha declassato Nvidia e dimezzato il prezzo obiettivo, da 400 a 200 dollari, pur giudicando solidi i fondamentali.

Su questo punto i dubbi sono pochi. Le architetture Blackwell, la piattaforma software Cuda, i contratti con chi costruisce data center per l’AI: la Nvidia del 2026 è la scommessa che Huang ha impostato anni fa, quando i chip grafici servivano soprattutto ai videogiochi. Kress, nel comunicato, promette di portare avanti il lavoro “che ha reso Nvidia leader nel calcolo accelerato e nell’AI”.

Il vuoto dopo il fondatore

Più complicato è il dopo, ovvero provate a immaginare un keynote del CES senza il giubbotto di pelle nera sul palco. Rick Schafer di Oppenheimer, che ha declassato il titolo, vede scarpe enormi da riempire, nessun successore evidente e il rischio di una fuga di cervelli. Il pericolo di dipendere da poche persone, del resto, Nvidia lo aveva già messo nero su bianco nel bilancio annuale 2026, tra i fattori di rischio legati al team dirigenziale.

I primi numeri dell’era Kress arrivano martedì 17 novembre, con i conti del terzo trimestre fiscale alle 22:20 ora italiana e la conference call alle 23. Per il giorno dopo, tre presidenti repubblicani di commissioni della Camera avevano chiesto a Huang un briefing a porte chiuse sui contatti con Alice Huang. Chi ci andrà, adesso, Nvidia non l’ha detto.