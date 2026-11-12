Influenza, un italiano su tre evita uffici e palestre per paura di ammalarsi. Ma il WC fa più paura della tastiera

C’è chi evita di toccare la tavoletta del WC, chi apre le porte dei bagni pubblici con un fazzoletto e chi, sui mezzi pubblici, cerca di non appoggiarsi da nessuna parte. Poi arriva in ufficio, accende il computer, appoggia le mani sulla tastiera condivisa e comincia a lavorare senza pensarci troppo. La paura del contagio influenzale segue spesso una logica tutta sua, nella quale ciò che appare sporco ci preoccupa molto più di quello che tocchiamo quotidianamente.

E mentre si avvicina la stagione dell’influenza, questa percezione sta modificando anche le abitudini degli italiani. Quasi uno su tre ha rinunciato almeno una volta ad andare al lavoro, in palestra o in altri luoghi chiusi per timore di ammalarsi. E il 94,9% si sente esposto al contagio in almeno uno degli ambienti condivisi che frequenta durante l’inverno.

A fotografare questo rapporto tra paura, igiene e comportamenti quotidiani è una nuova indagine realizzata da mUp research per Initial, su un campione di 1.002 italiani tra i 18 e i 74 anni. Una ricerca che rivela soprattutto una distanza tra i pericoli percepiti e la conoscenza dei meccanismi di trasmissione delle infezioni.

Influenza, perché il WC fa più paura della tastiera

Il dato più curioso riguarda gli oggetti che tocchiamo ogni giorno. L’82,3% degli intervistati prova molto fastidio all’idea di toccare la tavoletta di un WC pubblico, mentre il 70,6% indica il pulsante dello scarico tra le superfici più sgradevoli.

La percentuale scende al 49,1% quando si parla di tastiere e mouse condivisi. Ancora meno preoccupazione suscitano i pulsanti degli ascensori, indicati dal 45,1%, e le macchine del caffè o i distributori automatici, che si fermano al 34,2%.

Il paradosso è evidente: si teme maggiormente ciò che associamo allo sporco, mentre gli oggetti utilizzati continuamente da più persone vengono percepiti come relativamente innocui.

«Esiste una profonda differenza tra il pulito visibile, l’igienizzato e la percezione del rischio», spiega Carmine Trocchia, QHS Manager e RSPP di Rentokil Initial Italia.

Nei luoghi di lavoro, osserva l’esperto, i servizi igienici sono generalmente sottoposti a protocolli di pulizia particolarmente rigorosi. Tastiere, mouse e altri oggetti condivisi, invece, non sempre ricevono la stessa attenzione.

Questo non significa che una tastiera sia necessariamente più pericolosa di una toilette: l’indagine misura le percezioni degli intervistati, non la contaminazione effettiva delle superfici. E soprattutto, quando si parla di influenza, il principale meccanismo di trasmissione resta quello respiratorio.

I luoghi dove gli italiani hanno più paura di ammalarsi

Anche la classifica degli ambienti considerati più rischiosi racconta qualcosa delle nostre abitudini.

A suscitare maggiore preoccupazione sono i mezzi pubblici, indicati dal 62,2% degli intervistati, seguiti dagli ospedali (45,9%) e dai centri commerciali (34,2%).

Il posto di lavoro preoccupa appena il 29,4%, la palestra il 20,7% e il ristorante soltanto l’11,4%. Gli alberghi chiudono la classifica con il 2,6%.

Ma sentirsi al sicuro in un ambiente familiare non significa necessariamente esserlo.

Il rischio effettivo di trasmissione dei virus respiratori dipende da diversi fattori, tra cui la vicinanza alle persone infette, l’affollamento, la durata dell’esposizione e soprattutto la ventilazione degli spazi.

Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, l’influenza si diffonde principalmente attraverso le particelle respiratorie emesse quando una persona infetta respira, parla, tossisce o starnutisce.

Per questo un ufficio poco ventilato e affollato può presentare condizioni favorevoli alla trasmissione, anche quando scrivanie e pavimenti appaiono perfettamente puliti.

Il gesto che facciamo senza accorgercene: toccarsi il viso

La ricerca individua un’altra contraddizione nelle nostre abitudini igieniche.

Da una parte, l’80,4% degli italiani dichiara di lavarsi o igienizzarsi spesso o sempre le mani dopo aver toccato superfici condivise. Dall’altra, il 55,7% ammette di portarsi almeno qualche volta le mani agli occhi, al naso o alla bocca prima di averle lavate.

Un comportamento automatico che può favorire il trasferimento di agenti patogeni dalle mani alle mucose.

Anche sull’utilizzo dei gel igienizzanti emergono abitudini differenti: il 30,9% degli intervistati dichiara di usarli sempre quando trova un dispenser, mentre un quarto afferma di ricorrervi più frequentemente rispetto al periodo precedente alla pandemia.

Gli esperti ricordano che acqua e sapone rimangono fondamentali per l’igiene delle mani, soprattutto quando sono visibilmente sporche. Le soluzioni idroalcoliche con almeno il 60% di alcol costituiscono un’alternativa utile nelle altre situazioni.

Ma la prevenzione dell’influenza non può essere ridotta alla sola pulizia delle mani: il ricambio dell’aria e la limitazione dell’esposizione alle persone contagiose restano aspetti essenziali.

La paura dell’influenza cambia le abitudini e costa giornate di lavoro

L’aspetto forse più significativo della ricerca è l’impatto che la paura di ammalarsi ha ormai sulla vita quotidiana.

Negli ultimi dodici mesi, il 28,6% degli intervistati ha evitato almeno una volta il lavoro, la palestra o altri ambienti chiusi per timore di contrarre un’infezione.

Il 56,9% ha rinunciato a utilizzare un bagno o uno spazio comune perché lo riteneva poco pulito.

Ci sono poi le conseguenze concrete delle malattie stagionali. Il 57,5% degli intervistati occupati dichiara di aver perso almeno una giornata di lavoro nell’ultimo anno a causa dell’influenza o di sintomi simil-influenzali. La ricerca riporta una media di 4,13 giorni di assenza.

Dati che mettono in evidenza quanto le infezioni respiratorie possano incidere non soltanto sulla salute individuale, ma anche sull’organizzazione del lavoro.

Come ridurre il rischio di contagio negli ambienti chiusi

La ricerca mostra quanto gli italiani cerchino rassicurazioni anche attraverso elementi immediatamente visibili.

Il 49,3% si sente maggiormente tranquillo quando trova dispositivi che funzionano senza contatto, il 38,3% apprezza la presenza di gel igienizzanti e il 38,1% indica le superfici visibilmente pulite. Per l’87,7%, trovare dispenser nei bagni sempre funzionanti e riforniti aumenta la fiducia nell’ambiente.

Ma il pulito visibile, da solo, non è una garanzia contro l’influenza.

La ventilazione degli spazi chiusi, la manutenzione degli impianti e una corretta igiene quotidiana rappresentano misure complementari. A queste si affiancano gli strumenti specifici di prevenzione dell’influenza, a partire dalla vaccinazione raccomandata secondo le indicazioni sanitarie.

Non esiste, dunque, un unico intervento capace di azzerare il rischio.

La vera questione è imparare a distinguere ciò che ci provoca disgusto da ciò che favorisce concretamente la trasmissione di un virus. Perché un bagno può sembrare poco invitante, una scrivania può apparire impeccabile, ma il rischio di contagio non si misura semplicemente da quanto un ambiente ci sembra pulito.