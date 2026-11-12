Kylie Jenner, quattro ex dipendenti la portano in tribunale: le accuse dietro le porte delle sue ville milionarie

Una porta che si chiude, un codice di accesso e una donna che, dall’interno di un armadio, telefona disperatamente per chiedere aiuto. Dall’altra parte, secondo il suo racconto, qualcuno ride. La donna sostiene di essere rimasta intrappolata per oltre un’ora, mentre cercava inutilmente di convincere la propria responsabile a farla uscire. Non è la scena di un thriller, ma uno degli episodi descritti nella nuova causa intentata contro Kylie Jenner, la più giovane del clan Kardashian-Jenner, oggi 29enne, imprenditrice miliardaria e protagonista di uno degli imperi mediatici più conosciuti al mondo.

Per la fondatrice di Kylie Cosmetics si tratta della quarta causa intentata da un’ex dipendente domestica in appena sette mesi. E questa volta le accuse, riportate da Rolling Stone, People, NBC News e Page Six, comprendono presunti maltrattamenti, violazioni delle norme sul lavoro, discriminazione, ritorsioni e licenziamento illegittimo.

A presentare la denuncia, depositata il 5 novembre 2026 presso la Corte Superiore di Los Angeles, è Dinora Carolina Cabria Amaya, un’ex governante che sostiene di aver lavorato nelle proprietà californiane della star da marzo 2025 fino al febbraio 2026.

Rinchiusa nell’armadio di Kylie Jenner per oltre un’ora

L’episodio più inquietante raccontato nella documentazione giudiziaria riguarda proprio uno degli armadi della celebrità. Secondo Amaya, la sua supervisora, Laura Dooley, le avrebbe chiesto di entrare in una cabina armadio, fornendole il codice necessario per accedervi. Una volta all’interno, però, la donna sarebbe rimasta bloccata, senza riuscire ad aprire la porta.

In preda al panico avrebbe immediatamente telefonato alla responsabile, spiegando di essere intrappolata e di avere difficoltà a gestire la situazione. La risposta, secondo quanto riportato nella denuncia, sarebbe stata una risata, accompagnata dalla spiegazione che nessuno si trovava in casa per liberarla e che il codice non poteva essere comunicato ad altre persone.

La governante sostiene di essere rimasta chiusa nell’armadio per più di sessanta minuti, prima che qualcuno riuscisse finalmente a farla uscire. Un’esperienza che, stando agli atti, le avrebbe provocato paura, umiliazione e un forte disagio emotivo.

Non sarebbe stato, tuttavia, l’unico episodio problematico durante il periodo di impiego.

Lo spray al peperoncino negli occhi e il morso di un cane

Il 4 settembre 2025, mentre stava riordinando un cassetto nella lavanderia di una delle residenze di Jenner, Amaya sarebbe stata accidentalmente colpita al volto da uno spray al peperoncino lasciato senza un adeguato dispositivo di sicurezza.

Il contenuto della bomboletta le sarebbe finito direttamente negli occhi, provocandole bruciore, irritazione e disturbi alla vista. La donna sostiene di aver segnalato immediatamente l’incidente alla propria responsabile e di aver continuato a lamentare sintomi anche nei giorni successivi, senza ricevere un’assistenza adeguata.

Il 28 ottobre dello stesso anno si sarebbe verificato un secondo incidente. Durante la pulizia di una cuccia all’interno di una proprietà della Jenner, la governante sarebbe stata morsa da un cane. Anche in questa occasione, sostiene la denuncia, non le sarebbe stato fornito il necessario supporto e avrebbe dovuto acquistare autonomamente medicinali da banco per curarsi.

Le accuse non si fermano agli incidenti. Amaya afferma che, dopo aver segnalato i problemi di salute e le difficoltà sul lavoro, le sue condizioni sarebbero peggiorate ulteriormente: turni modificati senza preavviso, mansioni fisicamente più pesanti e un carico di lavoro crescente.

Secondo la ricostruzione dell’ex dipendente, le sarebbero stati inoltre imposti comportamenti finalizzati a evitare che Kylie Jenner la incontrasse all’interno delle proprie abitazioni.

Lo stipendio da 40 dollari l’ora e il licenziamento

La questione economica rappresenta un altro punto centrale della controversia.

Amaya racconta di essere stata assunta con una retribuzione di 40 dollari l’ora, lavorando inizialmente sei giorni alla settimana. Nonostante il compenso elevato rispetto al salario minimo californiano, sostiene di non aver ricevuto tutte le maggiorazioni previste per gli straordinari e di non essere stata adeguatamente rimborsata per gli spostamenti tra le diverse residenze della famiglia.

Dopo aver sollevato alcune contestazioni, avrebbe ricevuto parte delle somme arretrate. I rapporti con i responsabili, tuttavia, si sarebbero progressivamente deteriorati.

Il 6 febbraio 2026 sarebbe arrivato il licenziamento, poco dopo che la governante aveva chiesto spiegazioni sul diverso trattamento economico riservato ad altre colleghe, che avrebbero beneficiato di rimborsi per gli spostamenti.

Amaya ritiene che la decisione sia stata una ritorsione per le sue precedenti segnalazioni sulle retribuzioni e sugli incidenti subiti. Nella causa chiede il pagamento delle somme che considera dovute e un risarcimento per i danni economici ed emotivi denunciati.

Quattro cause in sette mesi: tutte le accuse delle ex dipendenti

Il caso si inserisce in una sequenza di controversie giudiziarie che, dall’aprile 2026, coinvolgono Jenner, le sue società e alcuni membri del personale domestico.

La prima denuncia è arrivata da Angelica Hernandez Vasquez, un’ex governante che ha accusato i responsabili dell’ambiente di lavoro di discriminazione e molestie legate alle sue origini salvadoregne, alla religione e alla condizione di immigrata. La donna ha raccontato di essere stata derisa per il proprio accento e trattata in modo umiliante.

Sempre ad aprile, un’altra ex collaboratrice, Juana Delgado Soto, ha avviato una causa denunciando anni di presunte discriminazioni, umiliazioni e violazioni salariali. Tra le contestazioni figura anche l’obbligo di evitare il contatto visivo con Jenner e di rendersi invisibile quando la star si trovava in casa.

A giugno è arrivata una terza denuncia, particolarmente delicata, da parte di un’ex chef privata identificata negli atti con lo pseudonimo di Jane Doe.

La donna sostiene di essere stata costretta ad affrontare turni estremamente impegnativi nonostante una gravidanza a rischio. Dopo aver lavorato a una festa di compleanno organizzata dalla famiglia a Palm Springs, nel febbraio 2025, avrebbe subito un aborto spontaneo al quinto mese di gravidanza. Nella denuncia collega le condizioni di lavoro alle sofferenze fisiche precedenti alla perdita del bambino e sostiene di essere stata successivamente licenziata in modo illegittimo.

Anche queste accuse sono ancora oggetto di controversia giudiziaria. Nel frattempo, gli avvocati di Jenner hanno chiesto che l’identità della chef venga resa pubblica negli atti processuali, una richiesta sulla quale è prevista un’udienza nel gennaio 2027.

La replica di Kylie Jenner: «Accuse senza fondamento»

La difesa dell’imprenditrice respinge con decisione le contestazioni.

L’avvocato Michael Rhodes, intervenuto sulla vicenda, ha sottolineato che tutte e quattro le cause sono state presentate da dipendenti rappresentate dallo stesso legale, accusando quest’ultimo di cercare visibilità mediatica per ottenere un risarcimento economico ingiustificato.

Rhodes ha definito le azioni giudiziarie prive di fondamento e ha assicurato che Jenner e gli altri convenuti si difenderanno con determinazione.

Di segno opposto la posizione di Della Shaker, l’avvocata che rappresenta le ex dipendenti, secondo la quale le cause si fondano su elementi di prova e sollevano questioni importanti sulla tutela di chi lavora nelle residenze di persone ricche e influenti.

Al centro della controversia c’è anche la difficoltà, per i lavoratori domestici impiegati presso famiglie particolarmente conosciute, di denunciare situazioni ritenute ingiuste senza temere conseguenze sulla propria carriera.

Per Kylie Jenner, abituata a mostrare sui social e in televisione ogni dettaglio di una vita fatta di proprietà milionarie, guardaroba sterminati e lusso ostentato, le testimonianze delle ex collaboratrici aprono uno squarcio su una dimensione molto meno visibile: quella delle persone che lavorano dietro le quinte del suo impero.

Al momento nessuna delle accuse è stata accertata da una sentenza. Saranno i tribunali a stabilire eventuali responsabilità, mentre le quattro cause continuano il loro percorso giudiziario.