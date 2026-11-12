Diaco e Antonelli più della politica: cosa interessa davvero agli italiani

Nell’arena sempre più affollata dell’informazione digitale, la gerarchia tradizionale delle notizie subisce un ribaltamento strutturale. A catalizzare con maggiore forza l’attenzione degli utenti italiani in rete non sono più i grandi temi della politica, la cronaca della sicurezza o l’eterna passione per lo sport, bensì il vasto perimetro dell’intrattenimento. Un primato che ridisegna le metriche dell’editoria contemporanea e interroga i produttori di contenuti sulla reale tenuta dell’attenzione pubblica: nel flusso incessante dello scorrimento su schermo, l’evasione narrativa dimostra una capacità di ingaggio superiore all’urgenza dell’attualità.

È quanto emerge dall’analisi dei trend di readership condotta da Taboola, leader globale nel performance advertising su larga scala e membro di IAB Italia, attraverso Taboola Newsroom, la piattaforma proprietaria di analisi editoriale che consente di monitorare le performance dei contenuti e individuare i temi che generano maggiore attenzione nell’open web. La rilevazione offre una fotografia degli argomenti che hanno generato più visualizzazioni nel periodo preso in esame, mettendo a confronto protagonisti dello sport e dell’intrattenimento con figure politiche e temi di attualità.

Cosa guardano maggiormente gli italiani

Tra i protagonisti dell’intrattenimento, il caso televisivo che ha coinvolto il conduttore Pierluigi Diaco e il suo intervistato Alberto Ravagnani (ex prete e oggi protagonista di «Ballando con le Stelle») ha generato un volume significativo di letture. I contenuti associati al nome di Diaco hanno raggiunto 539 mila pageviews, mentre quelli legati a Ravagnani hanno totalizzato 500 mila pageviews.

Anche lo sport si dimostra un importante catalizzatore di attenzione online. Kimi Antonelli, protagonista assoluto della F1, ha registrato 224 mila pageviews, confermando la capacità dei campioni italiani di attirare l’interesse dei lettori. In crescita la nazionale di calcio con 184 mila pageviews. Si distingue ancora una volta Jannik Sinner, con 111 mila pageviews, nonostante lo stop per infortunio e l’assenza dalle competizioni. Un risultato che evidenzia come l’attenzione nei confronti del tennista altoatesino continui anche al di fuori degli appuntamenti sul campo.

Tra i principali protagonisti della politica italiana, spicca su tutti la premier Giorgia Meloni che totalizza 510 mila pageviews, mentre i contenuti associati al «campo largo» si sono fermati a 220 mila. Anche i temi della politica internazionale registrano volumi inferiori rispetto ad alcuni dei protagonisti dello sport e dell’intrattenimento: il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha raggiunto 178 mila pageviews, mentre i contenuti relativi alle elezioni midterm hanno totalizzato 122 mila pageviews.

Quali temi interessano meno

Colpisce il divario che emerge chiaramente nel confronto con i temi di attualità, come quello legato alla cybersicurezza: nonostante la crescente rilevanza degli attacchi informatici e le evidenti ripercussioni sulla vita quotidiana di cittadini e imprese, come nel caso degli allarmi bomba delle ultime ore, i contenuti associati alle keyword Hacker e Cyber attacchi hanno generato rispettivamente 53 mila e 51 mila pageviews nel periodo analizzato.

I dati restituiscono uno spaccato delle diverse dinamiche che guidano l’interesse online, mostrando come i temi più presenti nel dibattito pubblico non siano necessariamente quelli che raccolgono il maggior numero di letture. Le vicende legate allo sport e all’intrattenimento rappresentano, in questo senso, un ulteriore indicatore delle preferenze del pubblico e della capacità dei singoli protagonisti di attirare l’attenzione dei lettori.