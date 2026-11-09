Jensen Huang, CEO di Nvidia e lo spy story cinese, bolla o bomba?

Nvidia ha aperto un’inchiesta indipendente sul suo fondatore e CEO Jensen Huang, che ha ammesso di essere stato infedele alla moglie. Sembrerebbero fatti privati ma secondo il Financial Times, per Washington la relazione era con Alice Huang, dirigente di Megaspeed potrebbe nascondere un’operazione di spionaggio di Pechino.

“Sono stato infedele a mia moglie”: il CEO di Nvidia Jensen Huang ha scritto così nel fine settimana, assumendosi la piena responsabilità e chiedendo scusa a moglie e figli. Nella stessa dichiarazione ha detto di sostenere l’inchiesta indipendente aperta dal consiglio d’amministrazione e di voler collaborare, aggiungendo di amare il Paese e l’azienda e di essere orgoglioso di essere americano.

Il consiglio ha parlato di notizie secondo cui il fondatore sarebbe stato bersaglio di un’operazione di intelligence straniera, precisando di non avere motivi per credere che la sicurezza nazionale o i segreti dell’azienda siano stati compromessi. Il comunicato non nomina nessun Paese, e Huang non fa nomi.

I nomi li fanno altri. Il New York Times ha scritto il 29 ottobre che i servizi americani consideravano una spia di Pechino Alice Huang (Huang Le), dirigente di Megaspeed, società di data center di Singapore e cliente di Nvidia. Nessuna parentela con Jensen. Il Financial Times, citando fonti informate, aggiunge che per Washington i due ebbero una relazione sentimentale e che la donna fu reclutata dal Ministero della Sicurezza di Stato cinese. Pechino respinge tutto come accuse infondate, costruite per infangare la Cina.

Gli scatoloni e l’«unmasking»

Il caso comincia a fine 2024, in Malesia: un funzionario del dipartimento del Commercio visita un data center di Megaspeed e trova chip Nvidia ancora chiusi negli scatoloni. Il sospetto è che fossero destinati alla Cina, in barba ai controlli sull’export.

Dati commerciali citati dal Times indicano acquisti per almeno 4,8 miliardi di dollari da società collegate a Megaspeed tra giugno 2024 e febbraio 2026, a indagine già aperta. Nessuno è stato incriminato. Megaspeed ha detto al Times di prendere sul serio le accuse e di aver incaricato consulenti legali esterni di un’indagine interna.

Poi la sorveglianza. Sempre secondo il Times, le comunicazioni di Alice Huang con un cittadino americano portarono a identificarlo come Jensen Huang attraverso la procedura detta “unmasking”. Non è chiaro che cosa abbia passato a Pechino, né quanto valesse. E questa non è la prima indagine interna: Nvidia ne aveva già condotta una sulle accuse a Megaspeed, scrive il FT, concludendo che non c’erano prove di irregolarità.

Trump, il memo e l’Air Force One

Il presidente era stato informato dall’intelligence l’anno scorso e non intervenne, riferisce il Times, per non intralciare le vendite di Nvidia e i rapporti commerciali con la Cina. Quest’anno, secondo il FT, un memo del governo sulla relazione girò tra pochi alti funzionari poco prima del viaggio di Trump a Pechino. Il Times aggiunge che a farlo redigere, in primavera, sarebbe stato il segretario di Stato Marco Rubio, che prima di partire per il G7 di Parigi ha detto di non poter commentare una vicenda interna all’azienda.

Il sostegno di Trump ha avuto più toni. Il 31 ottobre l’AFP lo riportava così: Huang “brillante”, caso seguito “molto da vicino”. Domenica, ai giornalisti: non ha più sentito il CEO dall’inizio della vicenda, lo ritiene una brava persona ma aggiunge che “non si sa mai cosa succede”. Se rimpianga di non aver agito sull’intelligence, ha risposto di no: lo considera un uomo d’onore.

A maggio, ricorda il FT, Huang non era tra i capi azienda partiti da Washington sull’Air Force One per Pechino. Trump gli telefonò, e lui volò in Alaska per salire a bordo durante lo scalo.

Cosa può succedere

Le date, intanto. Il 4 novembre tre presidenti repubblicani di commissioni della Camera hanno chiesto a Huang un briefing a porte chiuse il 18 novembre sui contatti con Alice Huang e sulle difese di Nvidia contro lo spionaggio. Il 17 l’azienda presenta i conti del trimestre. Il portavoce John Rizzo non ha detto se Huang si presenterà.

Sabato il democratico Chris Coons, che da gennaio presiederà la commissione Esteri del Senato, ha promesso un’indagine: la pressione, ormai, arriva da entrambi gli schieramenti. Per Trump il fronte più scomodo è quello industriale. In gennaio l’amministrazione ha aperto ai chip H200 per i clienti cinesi, a certe condizioni, e secondo il FT Huang aveva fatto pressioni personali sul presidente.

Sempre secondo il FT, funzionari della sicurezza nazionale hanno espresso in privato frustrazione verso di lui. Se l’inchiesta del consiglio o quella del Congresso toccassero i rapporti con Megaspeed, il dossier chip e il dossier Huang diventerebbero lo stesso dossier. Il consiglio non ha fissato scadenze né spiegato dove arriverà l’indagine.

Nvidia vale circa 4.500 miliardi di dollari. La prima risposta dei mercati arriva oggi, all’apertura di Wall Street, ma di sicuro l’episodio ha tutti gli elementi di una spy story da film, solo che questa volta non è fiction.