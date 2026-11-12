Bonus assunzioni, dal 1 dicembre annuncio obbligatorio: le regole Inps

Chi assume con il bonus dal 1 dicembre 2026 dovrà pubblicare l’offerta di lavoro sul portale pubblico del Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa. Per le nuove assunzioni, senza annuncio non si ottengono gli sgravi sui contributi. Il passaggio, finora volontario, diventa dunque obbligatorio, come spiegato dall’Inps.

Assunzioni con sgravi contributivi: dal 1 dicembre cambiano le regole

Lo sgravio è uno sconto sui contributi che l’azienda versa per il nuovo dipendente. Dal 1 dicembre 2026 per ottenerlo l’offerta di lavoro dovrà essere online prima dell’assunzione o contemporaneamente. Chi assume entro il 30 novembre non rischia nulla: pubblicare resta una scelta e il bonus è al sicuro. Pubblicare in ritardo costa caro. Se l’annuncio compare dopo l’assunzione, lo sconto vale solo dal mese della pubblicazione e le mensilità precedenti vanno perse.

Quali incentivi richiedono l’offerta di lavoro online

Il bonus riguarda l’assunzione di diversi tipi di lavoratori: giovani, donne in condizioni di svantaggio, persone con disabilità e over 50 disoccupati da tempo, oltre alle assunzioni nella Zona economica speciale. Rientrano anche i lavoratori che ricevono la NASpI, cioè l’indennità di disoccupazione, e i beneficiari dell’Assegno di inclusione. Lo stesso vale per chi è in cassa integrazione, per i detenuti e per le donne vittime di violenza. L’annuncio non serve invece quando un contratto a termine viene trasformato in contratto a tempo indeterminato: la regola riguarda la ricerca di nuovo personale.

Codice di 18 cifre e controlli Inps: come evitare errori

Quando l’offerta viene pubblicata, il sistema assegna un codice di 18 cifre. Il numero va indicato prima nella comunicazione di assunzione, cioè quella che l’azienda invia quando prende un nuovo dipendente, e poi nella dichiarazione mensile dei contributi all’Inps, dove si applica lo sconto. L’offerta deve riportare anche la fascia di stipendio e il codice CNEL, che identifica il contratto collettivo applicato. Lo stesso codice può servire per più assunzioni, fino al numero di posti indicati.

Tutti i dati devono coincidere: il codice fiscale dell’azienda e quello del lavoratore devono essere identici nell’annuncio, nella comunicazione e nella dichiarazione. L’Inps farà controlli automatici e, se qualcosa non torna, il bonus salta.

Cosa cambia dal 1 dicembre per chi cerca lavoro

Chi cerca lavoro non ha obblighi o cose da fare, ma conviene prepararsi. Innanzitutto, bisogna iscriversi al portale e tenere il profilo in ordine. Le informazioni che gli iscritti dichiarano in autonomia vengono confrontate con banche dati ufficiali e, nei casi previsti, serve il consenso dell’interessato. Un profilo controllato è più affidabile per le aziende. È utile poi seguire gli annunci. Dal 1 dicembre le offerte legate agli incentivi andranno pubblicate in anticipo, così chi rientra nelle categorie agevolate potrà trovarle online prima dell’assunzione. Infine, al momento della firma conviene controllare i propri dati anagrafici e il codice fiscale, perché devono corrispondere a quelli della comunicazione di assunzione.