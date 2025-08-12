Strani disegni: il thriller giapponese che ha conquistato l’estate italiana

Un romanzo inquietante e originale di Uketsu, lo youtuber mascherato che ha rivoluzionato il crime contemporaneo con una trama fatta di disegni enigmatici, misteri e colpi di scena.

Ai primi posti della classifica generale dei libri più venduti in Italia nelle ultime settimane c’è un romanzo giapponese che si intitola Strani disegni, pubblicato a fine giugno da Einaudi. Un thriller che affonda le sue radici nell’inquietudine e nel mistero, catturando il lettore sin dalle prime pagine, e che rappresenta una svolta significativa rispetto agli ultimi successi firmati da autori del Sol Levante come Finché il caffè è caldo di Toshikazu Kawaguchi.

A suscitare grande curiosità è anche il suo autore, Uketsu, youtuber giapponese che si nasconde dietro una maschera bianca di cartapesta e una tuta nera col cappuccio, ispirata al personaggio di Senza-Volto di La città incantata di Hayao Miyazaki. La sua identità è sconosciuta e il suo canale, attivo dal 2018, conta oltre 1,7 milioni di iscritti e video che superano spesso i 10 milioni di visualizzazioni. La sua voce, modificata per sembrare quella di una bambina, insieme ai video surreali e leggermente inquietanti, hanno creato un’aura di mistero che amplifica il fascino delle sue opere.

Chi è Uketsu, l’autore di Strani disegni

Uketsu (Getty Images)

Uketsu, di Kanagawa e probabilmente intorno ai trent’anni, ha iniziato la sua carriera artistica scrivendo storie per il sito comico Omokoro, ma sentiva l’esigenza di usare anche le immagini per raccontare. È così nato il suo canale YouTube e il suo peculiare stile narrativo, che fonde parola e immagine anche nei suoi romanzi.

Il nome Uketsu non ha un significato preciso, ma si compone dei caratteri giapponesi per “buco” e “pioggia”, un’accoppiata che lui stesso ha descritto come “un’impressione umida e cupa”, perfetta per il tono delle sue opere.

L’attenzione del mondo editoriale giapponese verso Uketsu è esplosa nel 2020 con un video thriller su YouTube legato alle planimetrie di alcuni appartamenti, che ha superato i 24 milioni di visualizzazioni. Da lì è nato un primo romanzo, Strane case, venduto in Giappone in oltre 2 milioni di copie, seguito da altri due libri, tra cui Strani disegni.

La trama di Strani disegni

Strani disegni è un romanzo che intreccia tre storie legate da un filo comune: la decodifica di disegni che nascondono significati e messaggi inquietanti. Il romanzo intreccia personaggi e linee temporali diverse in una trama complessa che ruota attorno all’identificazione di un assassino. Le numerose illustrazioni presenti nel libro non sono semplici decorazioni ma rappresentano enigmi da decifrare, elementi chiave che guidano la narrazione e permettono di svelare nuovi indizi e colpi di scena. La risoluzione del mistero non è lineare e richiede al lettore di fare continui tentativi e intuizioni, cambiando prospettiva man mano che la storia si dipana. L’autore, nelle sue dichiarazioni, sottolinea l’intenzione di descrivere «la fragilità che tormenta i carnefici», offrendo un punto di vista umano e psicologico che rende il racconto ancora più coinvolgente.

Dietro l’apparente ordine narrativo si nasconde una complessa architettura fatta di ossessioni simboliche, come i triangoli che compaiono fin dall’inizio, o eventi ripetuti che creano un’atmosfera quasi allucinatoria. Specchiature tra personaggi, scambi di ruoli e ripetizioni di situazioni generano un senso di disorientamento che sfida il lettore a orientarsi nella storia. Nonostante queste sfumature, lo stile asciutto e immersivo mantiene alta la tensione e l’interesse, facendo scorrere le pagine quasi senza accorgersene.