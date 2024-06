Letture estive imperdibili: cinque Romanzi da portare in spiaggia

L'estate è il momento perfetto per immergersi in nuove storie e lasciarsi trasportare da avventure emozionanti e riflessioni profonde. Ecco cinque romanzi imperdibili che ti accompagneranno durante le giornate calde, offrendoti esperienze uniche e coinvolgenti.L'estate è il momento perfetto per immergersi in nuove storie e lasciarsi trasportare da avventure emozionanti e riflessioni profonde. Ecco cinque romanzi imperdibili che ti accompagneranno durante le giornate calde, offrendoti esperienze uniche e coinvolgenti.

1. L'estate che sciolse ogni cosa di Tiffany McDaniel

Ambientato in una piccola cittadina dell'Ohio nel 1984, "L'estate che sciolse ogni cosa" racconta la storia di Fielding Bliss, un ragazzo di tredici anni che fa amicizia con un giovane misterioso che afferma di essere il diavolo. Tiffany McDaniel intreccia una trama densa di temi quali la colpa, la redenzione e il pregiudizio, con una scrittura poetica che cattura l'essenza dell'estate e della perdita dell'innocenza.

2. Come una notte a Bali di Gianluca Gotto

In "Come una notte a Bali", Gianluca Gotto racconta la storia di due anime alla ricerca di se stesse su un'isola incantevole. Attraverso le esperienze di Gioia e Luca, l'autore esplora temi di libertà, scoperta e amore, con una narrazione che evoca la magia e la spiritualità di Bali. Un romanzo che invita a riflettere sulla propria vita e sulle scelte che ci portano verso la felicità.

3. Un'estate dopo l'altra di Carley Fortune

"Un'estate dopo l'altra" è una storia di seconde possibilità e amori estivi, ambientata in una pittoresca cittadina lacustre. Percy Fraser e Sam Florek, amici d'infanzia, si ritrovano dopo anni e devono fare i conti con il passato e i sentimenti irrisolti. Carley Fortune ci regala un romanzo delicato e coinvolgente, perfetto per chi cerca una lettura romantica e nostalgica.

4. Come il vento tra i mandorli di Michelle Cohen Corasanti

"Come il vento tra i mandorli" è un romanzo ispiratore che segue le vicende di Ichmad Hamid, un giovane palestinese dotato di un brillante talento per la matematica. Nonostante le difficoltà e le avversità della sua vita sotto l'occupazione, Ichmad lotta per realizzare i suoi sogni. Michelle Cohen Corasanti racconta una storia potente di speranza e resistenza, che esplora temi di giustizia e umanità.

5. Il palazzo di carta di Miranda Cowley Heller

"Il palazzo di carta" di Miranda Cowley Heller è un romanzo che intreccia abilmente passato e presente, seguendo la protagonista Elle nella sua complessa vita familiare e amorosa. Attraverso una narrazione ricca di emozioni e introspezione, Heller esplora temi universali di crescita, amore e scelte difficili. Questo libro offre una lettura intensa e profonda, capace di rimanere con il lettore a lungo dopo l'ultima pagina.

Questi cinque romanzi offrono una varietà di esperienze letterarie che vanno dalla riflessione profonda alla pura evasione. Qualunque sia la tua preferenza, troverai sicuramente una storia che ti accompagnerà durante questa estate, regalando emozioni e momenti di pura lettura.

L'estate che sciolse ogni cosa Trama Ci sono estati che ti entrano sotto la pelle come ricordi eterni. Per il giovane Fielding Bliss quell'estate è il 1984, l'estate che cambierà per sempre la sua esistenza e quella di tutti gli abitanti di Breathed, Ohio. Qui, in una giornata dal caldo torrido, il diavolo arriva rispondendo all'invito pubblicato sul giornale locale da Autopsy Bliss, integerrimo avvocato convinto di saper distinguere il bene dal male, e padre di Fielding. Nessuno in paese si sarebbe mai aspettato che Satana avrebbe risposto. E tantomeno che si sarebbe palesato come un tredicenne dalla pelle nera e dalle iridi verdi come foglie, eppure quel ragazzo uscito dal nulla sostiene davvero di essere il diavolo.

Come una notte a Bali Trama Trascorri anni a immaginare il momento in cui la tua vita cambierà. Quel momento però non arriva. La vita va avanti come sempre, senza sorprese, senza novità, senza grandi emozioni. Ma poi, proprio quando ormai credi che nulla possa cambiare, ecco che succede qualcosa di totalmente inaspettato. È il destino? È colpa di Dio? O forse è l'Universo? O è semplicemente il caso? Dopo anni di calma piatta, ora il mare è in tempesta. Puoi tornare in fretta al porto sicuro che conosci alla perfezione. Oppure farti trasportare lontano dalle nuove correnti.

Un'estate dopo l'altra Trama Sono passati dieci anni da quando Persephone Fraser si è lasciata alle spalle i ricordi felici dell’infanzia, le estati magiche in riva al lago... e il suo primo grande amore.

Ora si è trasferita in città, dove ha costruito una carriera stabile e nel tempo libero si diverte a uscire con gli amici: nella sua vita c’è poco spazio per l’amore. Ma una telefonata inaspettata rimette in discussione ogni cosa: Percy deve tornare a Barry’s Bay, dove ha trascorso sei estati indimenticabili, e dove aveva giurato a sé stessa che non avrebbe mai più rimesso piede.

I ricordi delle notti stellate, delle corse a perdifiato e soprattutto di lui, Sam Florek, riaffiorano come se il tempo si fosse fermato. È lì che tutto ha avuto inizio.

E se questa fosse l’occasione per cambiare il corso del destino?

Palestina, metà degli anni cinquanta. Mentre il conflitto arabo-israeliano infiamma, Ichmad, dodici anni, un talento non comune per la matematica e un'ammirazione sconfinata per Albert Einstein, scopre per la prima volta cosa siano la violenza e la paura. La sua famiglia viene costretta dall'esercito israeliano a trasferirsi in un misero fazzoletto di terra rallegrato soltanto da una pianta di mandorlo, unica fonte di sostentamento e ristoro. Anno dopo anno, ingiustizia dopo ingiustizia, i suoi fratelli soccombono all'odio verso Israele, invece Ichmad lotta per dare un senso a ciò che lo circonda e, grazie alla sua intelligenza matematica, vince una borsa di studio per l'università.