Oscar 2027, perché L’estranea di Paolo Strippoli è il candidato dell’Italia

Tra i 21 film candidati, è stato il mystery del giovane pugliese a convincere il comitato dell’Anica. Ha avuto la meglio su Nanni Moretti e Gabriele Muccino. Ecco perché

È il film italiano che più ci aveva entusiasmati all’ultima Mostra del cinema di Venezia e sarà anche il rappresentante dell’Italia agli Oscar 2027 per la corsa al miglior film internazionale: è L’estranea di Paolo Strippoli. Il trentatreenne pugliese ha sbaragliato la concorrenza di registi di peso come Nanni Moretti, Marco Bechis e Gabriele Muccino. Ecco perché è stato scelto e perché ne siamo felici.

Jasmine Trinca nel film “L’estranea” (Credits: 01 Distribution)

Perché L’estranea è il prescelto

L’estranea di Paolo Strippoli rappresenterà l’Italia alla 99^ edizione degli Academy Awards, nella selezione per la categoria International Feature Film Award. È stato scelto dal Comitato di Selezione istituito dall’Anica, su incarico dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, e composto da Giorgio Carlo Brugnoni, Cristina Comencini, Federica Lucisano, Francesco Melzi D’Eril e Niccolò Vivarelli.

Le motivazioni? «Perché è un film nuovo, di genere, di un giovane autore, che ha da poco iniziato il suo percorso ed è stato apprezzato dal pubblico e dalla critica nazionale e internazionale», ha fatto sapere il Comitato.

Al recente festival veneziano era stato di certo il film italiano più convincente. Tra mystery e thriller familiare, L’estranea indaga il terrore di perdere il controllo e l’ineluttabilità del destino. Con Jasmine Trinca madre borghese che vuole abbracciare la sua foto di famiglia di successo e trascinarla così, intatta e intoccabile, nel tempo. E Valeria Bruni Tedeschi, presenza rara e mefistofelica, che offre bivi di inquietante e irresistibile cinismo.

Film della maturità di Strippoli, gioca con i generi lasciando un piacevole stupore addosso. Una bella ventata di freschezza nel panorama cinematografico italiano. Il suo impatto? Molto più potente di Succederà questa notte del buon Nanni, storia d’amore gradevole ma poco memorabile. E anche di Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis, film impegnato ma imperfetto.

Valeria Bruni Tedeschi nel film “L’estranea” (Credits: 01 Distribution)

I 21 film in lizza

L’estranea arriverà al cinema l’8 ottobre con 01 Distribution. Dopo essere stato presentato anche al Festival di Toronto, parteciperà al Busan International Film Festival, nella sezione internazionale World Cinema.

Ecco la lista dei 21 film tra cui ha primeggiato, candidatisi a rappresentare l’Italia agli Oscar 2027.

Succederà questa notte di Nanni Moretti

L’estranea di Paolo Strippoli

Anna di Monica Guerritore

Gioia Mia di Margherita Spampinato

Tre ciotole di Isabel Coixet

I figli della scimmia di Tommaso Landucci

Gli occhi degli altri di Andrea De Sica

Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis

Primavera di Damiano Michieletto

Serpenti di Roberto De Paolis Maino

La vita va così di Riccardo Milani

Le bambine di Valentina Bertani e Nicole Bertani

Controcorrente a Rebours di Angelo Antonucci

Le cose non dette di Gabriele Muccino

La salita di Massimiliano Gallo

Orfeo di Virgilio Villoresi

La grande paura di Hitler – Processo all’arte degenerata di Simona Risi

Quasi grazia di Peter Marcias

Per te di Alessandro Aronadio

Finale: Allegro di Emanuela Piovano

Il vangelo di Giuda di Giulio Base

Oscar 2027, le prossime tappe

L’estranea concorrerà per la shortlist che includerà i quindici migliori film internazionali selezionati dall’Academy e che sarà resa nota il 15 dicembre.

L’annuncio delle nomination agli Oscar 2027 (e quindi della cinquina finale) è invece previsto per il 21 gennaio. La cerimonia di consegna degli Oscar si terrà a Los Angeles il 14 marzo 2027.