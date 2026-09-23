Chi l’ha visto? riparte senza Federica Sciarelli: dopo 22 anni cambia il volto del programma di Rai 3

Mercoledì sera, quando su Rai 3 si accenderanno le luci dello studio di Chi l’ha visto?, per la prima volta dopo ventidue anni non sarà Federica Sciarelli ad accogliere i telespettatori, a raccogliere gli appelli delle famiglie e a ricostruire le vicende di chi è scomparso senza lasciare traccia. Al suo posto ci sarà Raffaella Griggi, giornalista e storica inviata della trasmissione, chiamata a raccogliere un’eredità televisiva particolarmente impegnativa, perché nel corso di oltre due decenni Sciarelli non è stata soltanto la conduttrice di uno dei programmi più longevi del servizio pubblico, ma è diventata il volto attraverso il quale milioni di italiani hanno imparato a conoscere storie di scomparsa, delitti irrisolti e battaglie giudiziarie.

La nuova stagione segna dunque un cambiamento nella storia della trasmissione, che la Rai ha deciso di affidare a una professionista già conosciuta dal pubblico e profondamente legata alla redazione, puntando sulla continuità del lavoro giornalistico e del rapporto con le famiglie che da sempre rappresentano il cuore del programma.

L’addio di Federica Sciarelli dopo 22 anni

Federica Sciarelli aveva salutato il pubblico nella notte tra il 1° e il 2 luglio, al termine dell’ultima puntata della stagione, con un intervento nel quale aveva ripercorso il lungo rapporto con la trasmissione, ringraziando la redazione, la Rai, i familiari delle persone scomparse e i telespettatori che l’avevano accompagnata dal 2004. Un congedo arrivato dopo settimane di indiscrezioni sul suo futuro professionale e sulla scadenza del contratto con la televisione pubblica, mentre la Rai aveva fatto sapere di essere al lavoro su possibili nuovi progetti per la giornalista, senza annunciare un suo definitivo addio all’azienda.

In ventidue anni Sciarelli ha costruito un rapporto particolarmente stretto con il pubblico di Chi l’ha visto?, seguendo personalmente alcune delle vicende di cronaca più discusse del Paese e accompagnando le famiglie nella ricerca della verità anche quando l’attenzione mediatica sui loro casi si era ormai affievolita. La sua conduzione ha contribuito a rendere riconoscibile il linguaggio della trasmissione, nel quale il racconto giornalistico e il coinvolgimento diretto dei telespettatori si intrecciano con le indagini e con le testimonianze di chi continua a cercare una persona cara.

Il suo saluto finale è stato accompagnato dall’applauso della squadra del programma, alla quale la giornalista ha dedicato una parte importante dei suoi ringraziamenti, ricordando il lavoro svolto insieme nel corso di una stagione televisiva durata oltre due decenni.

Chi è Raffaella Griggi, la nuova conduttrice

La scelta della Rai è ricaduta su Raffaella Griggi, giornalista genovese di 53 anni, da circa un decennio inviata di Chi l’ha visto?, che conosce già le dinamiche della trasmissione, il lavoro della redazione e le difficoltà che accompagnano il rapporto quotidiano con i familiari delle persone scomparse. Per lei il passaggio alla conduzione rappresenta un cambiamento professionale significativo, perché il lavoro svolto fino a oggi davanti alle telecamere è stato soprattutto quello della cronista sul campo, chiamata a raccogliere testimonianze, seguire le indagini e mantenere i contatti con le famiglie.

La sua nomina è arrivata dopo un periodo nel quale erano circolati diversi nomi per la successione a Sciarelli, compreso quello di Francesca Fagnani, effettivamente presa in considerazione dalla Rai. A confermarlo è stato il direttore dell’Approfondimento Rai, Paolo Corsini, che durante la presentazione della nuova stagione ha rivendicato la decisione di affidare il programma a una professionista proveniente dalla sua stessa redazione, privilegiando una soluzione interna rispetto all’arrivo di un volto televisivo esterno.

Griggi ha raccontato di aver parlato con Federica Sciarelli anche dopo la nomina e di aver ricevuto da lei un incoraggiamento ad affrontare la nuova esperienza, spiegando inoltre che la redazione aveva provato a convincere la precedente conduttrice a tornare. Il rapporto tra le due giornaliste, dunque, accompagna un passaggio di consegne nel quale la nuova padrona di casa è chiamata a trovare una propria dimensione televisiva senza interrompere il lavoro costruito negli anni insieme ai colleghi.

Le novità della nuova stagione di Chi l’ha visto?

Il cambiamento più evidente sarà naturalmente quello della conduzione, ma la trasmissione si presenterà al pubblico anche con uno studio rinnovato e con nuovi temi d’inchiesta, pur mantenendo la propria impostazione tradizionale, incentrata sulla ricerca delle persone scomparse, sulle richieste di aiuto e sul coinvolgimento dei telespettatori.

Accanto ai nuovi casi, la redazione continuerà a occuparsi delle vicende già affrontate nelle stagioni precedenti, dando spazio anche ai racconti degli inviati che le hanno seguite personalmente e agli aggiornamenti sulle indagini ancora aperte. Una parte importante della nuova stagione sarà dedicata inoltre ai giovani che entrano in contatto con situazioni pericolose attraverso Internet, con un’attenzione particolare ai raggiri online e alle conseguenze che alcune esperienze nel mondo virtuale possono avere sulla loro vita.

La nuova conduttrice ha spiegato che l’obiettivo è conservare la funzione di sostegno alle famiglie che caratterizza la trasmissione, senza trasformarla in un programma dedicato esclusivamente alla cronaca nera, una distinzione che rappresenta anche uno degli elementi centrali del lavoro svolto da Sciarelli.

Quando va in onda la prima puntata

L’appuntamento è per questa sera, in prima serata su Rai 3, con Raffaella Griggi alla guida della nuova edizione in diretta. Restano dunque confermati il giorno della settimana e la collocazione televisiva ai quali il pubblico del programma è abituato da anni.

Il debutto rappresenterà anche la prima occasione per vedere come cambierà il rapporto tra la trasmissione e i suoi telespettatori dopo l’uscita di scena della conduttrice che, dal 2004, ne aveva accompagnato l’evoluzione. La squadra giornalistica, le famiglie e gli appelli continueranno a essere gli elementi centrali di Chi l’ha visto?, mentre a Raffaella Griggi spetterà il compito di aprire una nuova stagione di una delle trasmissioni più riconoscibili della televisione italiana.