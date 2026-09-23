Pensioni 2027, aumenti fino a 58 euro al mese: perché il conguaglio di dicembre potrebbe essere zero

Per milioni di pensionati italiani, dicembre potrebbe arrivare senza quella somma aggiuntiva che in alcuni anni ha permesso di recuperare la differenza tra gli aumenti già riconosciuti e l’inflazione effettivamente registrata, ma la prospettiva di un conguaglio pari a zero non significa che gli assegni siano destinati a rimanere fermi anche nel 2027. Al contrario, l’andamento dei prezzi sta alimentando le aspettative per la prossima rivalutazione delle pensioni, con incrementi che, sulla base delle ipotesi attualmente disponibili, potrebbero avvicinarsi al 2,9% e tradursi in aumenti mensili di 29 euro per chi percepisce una pensione di mille euro e di 58 euro per chi riceve un assegno di duemila euro lordi.

Il punto, tuttavia, è distinguere due operazioni che rischiano di essere confuse: da una parte il conguaglio relativo alla rivalutazione applicata nel 2026, che potrebbe chiudersi senza alcun importo aggiuntivo, dall’altra il nuovo adeguamento previsto dal gennaio 2027, che dipenderà dall’andamento dell’inflazione e dalle regole di perequazione applicabili ai diversi trattamenti pensionistici.

Perché il conguaglio delle pensioni 2026 potrebbe essere pari a zero

Per comprendere che cosa accadrà nei prossimi mesi bisogna partire dal gennaio 2026, quando l’INPS ha applicato agli assegni pensionistici una rivalutazione provvisoria dell’1,4%, stabilita dal decreto interministeriale del 19 novembre 2025 sulla base dell’andamento dei prezzi registrato nell’anno precedente. Si tratta del meccanismo attraverso il quale le pensioni vengono periodicamente adeguate all’inflazione, con l’obiettivo di limitarne la perdita di potere d’acquisto, e che prevede una successiva verifica dell’indice utilizzato per stabilire se gli importi già corrisposti debbano essere corretti.

Le indicazioni attualmente disponibili suggeriscono che il valore definitivo dell’inflazione di riferimento per il 2025 possa coincidere con l’1,4% già riconosciuto dall’INPS, rendendo sostanzialmente nullo il conguaglio relativo alla rivalutazione del 2026. In altre parole, se la percentuale verrà confermata anche dal decreto ministeriale, non ci sarà alcuna differenza da recuperare e i pensionati non riceveranno ulteriori arretrati legati all’adeguamento applicato quest’anno.

Occorre però chiarire anche un altro aspetto: l’eventuale conguaglio della perequazione 2026 è previsto nell’anno successivo, quindi non bisogna aspettarsi automaticamente una voce aggiuntiva nel cedolino di dicembre. La mensilità di fine anno potrà comunque risultare più elevata per effetto della tredicesima oppure presentare variazioni legate alle trattenute fiscali, ma si tratta di componenti differenti rispetto alla rivalutazione delle pensioni.

Rivalutazione pensioni 2027: perché gli aumenti potrebbero essere più consistenti

Se il conguaglio relativo al 2026 sembra destinato a chiudersi senza sorprese, la situazione cambia quando si guarda agli assegni del prossimo anno, perché l’andamento dell’inflazione nel corso del 2026 sta delineando uno scenario diverso rispetto a quello che aveva determinato l’adeguamento dell’1,4%.

La rivalutazione delle pensioni viene infatti determinata sulla base dell’andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, attraverso un meccanismo che tiene conto dell’inflazione e permette di aggiornare periodicamente gli importi degli assegni. Le stime attualmente disponibili indicano la possibilità di una rivalutazione intorno al 2,7%, con uno scenario più elevato che potrebbe avvicinarsi al 2,9% qualora l’andamento dei prezzi nei prossimi mesi confermasse le tendenze più recenti.

Sono numeri importanti per comprendere la possibile evoluzione degli assegni, ma non devono essere interpretati come percentuali di rivalutazione già approvate: l’aumento dei prezzi misurato in un singolo mese, l’inflazione media acquisita e l’indice utilizzato per adeguare le pensioni non rappresentano infatti la stessa grandezza.

La percentuale ufficiale dovrà comunque essere stabilita dal Ministero dell’Economia attraverso il provvedimento atteso in autunno, mentre l’eventuale differenza rispetto al dato definitivo sarà regolata successivamente secondo il meccanismo ordinario di perequazione.

Quanto aumenteranno le pensioni nel 2027: le cifre da 800 a 2.000 euro

Per capire che cosa potrebbe cambiare concretamente nel bilancio delle famiglie, è possibile tradurre le percentuali attualmente ipotizzate in aumenti mensili, prendendo come riferimento alcuni degli importi pensionistici più comuni e considerando due scenari: una rivalutazione del 2,7% e una del 2,9%.

Le simulazioni riportate di seguito riguardano pensioni mensili lorde interamente comprese nella fascia di rivalutazione piena e non tengono conto di eventuali modifiche normative, maggiorazioni o variazioni fiscali che potrebbero incidere sull’importo effettivamente accreditato.

Pensione lorda attuale Aumento con il 2,7% Aumento con il 2,9% 800 euro +21,60 € +23,20 € 1.000 euro +27,00 € +29,00 € 1.200 euro +32,40 € +34,80 € 1.500 euro +40,50 € +43,50 € 1.800 euro +48,60 € +52,20 € 2.000 euro +54,00 € +58,00 €

Nel caso di una pensione lorda di mille euro mensili, un adeguamento del 2,7% porterebbe dunque l’assegno a 1.027 euro, mentre con una rivalutazione del 2,9% l’importo salirebbe a 1.029 euro. Per chi percepisce duemila euro, invece, il nuovo trattamento potrebbe raggiungere rispettivamente 2.054 oppure 2.058 euro, con un incremento che, nell’ipotesi più elevata, corrisponderebbe a 754 euro lordi nell’arco di tredici mensilità.

Naturalmente, gli importi indicati sono simulazioni e non aumenti già deliberati: la rivalutazione effettiva dipenderà dalla percentuale che sarà ufficializzata per il prossimo anno e, nel caso degli assegni di importo più elevato, dall’applicazione del sistema a fasce previsto dalla normativa.

Pensioni minime e assegni più alti: gli aumenti non saranno uguali per tutti

Il meccanismo di rivalutazione non prevede che ogni pensionato riceva automaticamente la stessa percentuale di aumento sull’intero assegno, perché la normativa distingue diverse fasce di importo e riconosce una tutela piena ai trattamenti più bassi, riducendo progressivamente la quota di perequazione applicata alle fasce superiori.

Secondo le regole attualmente in vigore, la rivalutazione viene riconosciuta nella misura del 100% per la fascia di pensione fino a quattro volte il trattamento minimo INPS, del 90% sulla parte compresa tra quattro e cinque volte il minimo e del 75% sulla quota che supera cinque volte il trattamento minimo. Il calcolo avviene quindi per scaglioni, senza applicare necessariamente un’unica percentuale ridotta all’intero trattamento pensionistico.

Per il 2026 il trattamento minimo di riferimento è pari a 611,85 euro mensili, una cifra che porta la soglia delle quattro volte il minimo a 2.447,40 euro e quella delle cinque volte a 3.059,25 euro. Si tratta dei valori di riferimento attuali, destinati a essere aggiornati con la nuova perequazione.

Proprio per questo, mentre un assegno da mille o duemila euro potrebbe beneficiare integralmente dell’incremento ipotizzato, per una pensione da tremila o quattromila euro il calcolo richiederà di considerare le diverse fasce, con un aumento complessivo che non corrisponderà semplicemente all’applicazione del 2,7% o del 2,9% sull’intero importo.

Un discorso specifico riguarda invece le pensioni minime, per le quali occorre distinguere la rivalutazione ordinaria del trattamento dalle eventuali maggiorazioni aggiuntive previste dalla legge. Applicando soltanto un incremento del 2,9% all’attuale importo base di 611,85 euro, il risultato sarebbe di circa 629,59 euro mensili, ma la cifra effettivamente spettante ai singoli pensionati potrebbe essere diversa in presenza di ulteriori benefici o interventi normativi.

Quando arriveranno gli aumenti e che cosa controllare nel cedolino

La prossima scadenza da tenere d’occhio sarà quella del decreto ministeriale che definirà la rivalutazione da applicare a partire dal gennaio 2027, quando l’INPS procederà all’aggiornamento dei trattamenti pensionistici sulla base della percentuale ufficialmente stabilita.

Nel nuovo cedolino potrebbero quindi comparire variazioni riconducibili alla perequazione del 2027 ed eventuali operazioni di conguaglio relative all’anno precedente, anche se, qualora venisse confermata la percentuale dell’1,4% già applicata nel 2026, non ci sarebbero ulteriori arretrati da corrispondere per quel periodo.

Per verificare l’aumento effettivamente riconosciuto sarà utile consultare il servizio online dedicato al cedolino della pensione, disponibile sul portale INPS, attraverso il quale è possibile visualizzare l’importo mensile e confrontare i diversi pagamenti, distinguendo gli incrementi dovuti alla rivalutazione dalle variazioni determinate dalle ritenute fiscali o da altre operazioni.

Resta infine una considerazione che va oltre le percentuali e riguarda direttamente la capacità di spesa dei pensionati: anche qualora gli aumenti previsti per il 2027 dovessero avvicinarsi al 2,9%, la rivalutazione avrebbe principalmente la funzione di compensare l’aumento del costo della vita, senza tradursi necessariamente in un miglioramento del potere d’acquisto. Per una famiglia che vive con una pensione di mille euro, riceverne 29 in più ogni mese potrebbe rappresentare un piccolo margine aggiuntivo nel bilancio domestico, ma il suo valore reale dipenderà soprattutto da quanto continueranno a costare la spesa alimentare, le bollette e tutte quelle voci di consumo che incidono quotidianamente sul reddito disponibile.