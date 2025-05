David di Donatello 2025, la premiazione e i vincitori degli Oscar italiani

Una notte per celebrare il grande cinema italiano, per rivivere storie che ci hanno fatto emozionare, riflettere, sognare. Una notte in cui si premiano i talenti, si riconosce la bellezza del racconto e si accendono le luci sulle visioni che ci hanno accompagnati per un intero anno.

Questa sera si accendono i riflettori sulla 70ª edizione dei Premi David di Donatello, trasmessa in prima serata su Rai 1, in diretta dal leggendario Teatro 5 di Cinecittà, quello di Federico Fellini. A condurre la cerimonia, un’inedita coppia: il cantante Mika e l’attrice Elena Sofia Ricci. E non finisce qui: ospite d’onore sarà Timothée Chalamet – insieme alla fidanzata Kylie Jenner -, superstar del cinema mondiale, che riceverà il David Speciale.

Occhi puntati sui 26 premi in palio, con qualche sfida tutta da seguire: L’arte della gioia di Valeria Golino potrebbe fare la storia diventando la prima serie tv (uscita in sala) a vincere il David per il miglior film. Gloria! di Margherita Vicario ci arriva con 9 nomination, ma a guidare la classifica delle candidature – ben 15 a testa – sono Berlinguer – La grande ambizione di Andrea Segre e Parthenope di Paolo Sorrentino.

Il primo a salire sul palco è Francesco Di Leva, che conquista il suo secondo David di Donatello come miglior attore non protagonista. A regalargli la statuetta è il ruolo intenso e disturbante del padre violento e autoritario in Familia.

Il David dello Spettatore, riservato al film più visto della stagione, va a Diamanti di Ferzan Özpetek. A consegnarglielo, una madrina d’eccezione: Mara Venier. Özpetek, visibilmente emozionato, apre una lunga serie di ringraziamenti citando uno ad uno tutti gli attori e le attrici del cast. Poi chiude con due dediche speciali: “Grazie a Mina e al mio compagno di viaggio da 24 anni, Simone.”

Il David per la miglior sceneggiatura originale va a Vermiglio, firmato da Maura Delpero, regista e sceneggiatrice già Leone d’Oro. Sul palco, Delpero definisce il suo film “profondamente antimilitarista, racconta quando la guerra ce l’avevamo noi in casa”.

Il David per la miglior scenografia va a Le déluge – Gli ultimi giorni di Maria Antonietta. A firmare l’eleganza visiva del film sono Tonino Zera per la scenografia e Maria Grazia Schirripa con Carlotta Desmann per l’arredamento.

È Peppe Fiorello a consegnare il David per la miglior attrice non protagonista, che va a Valeria Bruni Tedeschi per il suo ruolo ne L’arte della gioia. Sul palco, Valeria Bruni Tedeschi si prende la scena non solo con il premio, ma anche con un discorso che ricorda la sua celebre gag ai David di qualche anno fa per La pazza gioia: ironica, sopra le righe, irresistibilmente sé stessa.

Monica Bellucci ha consegnato il Premio Speciale Cinecittà David 70 a Giuseppe Tornatore, che non ha mancato di emozionare il pubblico con un aneddoto personale: “Ho girato due film a Cinecittà, e per La leggenda del pianista sull’oceano ci ho pure vissuto per due mesi,” ha raccontato. Il regista ha poi dedicato il premio “a tutti i registi e le registe che stanno lavorando al loro primo film: resistete e insistete.”

I vincitori dei David di Donatello 2025

Miglior film

Berlinguer. La grande ambizione

Il tempo che ci vuole

L’arte della gioia

Parthenope

Vermiglio

Miglior regia

Andrea Segre, Berlinguer. La grande ambizione

Francesca Comencini, Il tempo che ci vuole

Valeria Golino, L’arte della gioia

Paolo Sorrentino, Parthenope

Maura Delpero, Vermiglio

Miglior attrice protagonista

Barbara Ronchi, Familia

Romana Maggiora Vergano, Il tempo che ci vuole

Tecla Insolia, L’arte della gioia

Celeste Della Porta, Parthenope

Martina Scrinzi, Vermiglio

Miglior attore protagonista

Elio Germano, Berlinguer. La grande ambizione

Francesco Gheghi, Familia

Fabrizio Gifuni, Il tempo che ci vuole

Silvio Orlando, Parthenope

Tommaso Ragno, Vermiglio

Miglior attrice non protagonista

Geppi Cucciari, Diamanti

Tecla Insolia, Familia

Valeria Bruni Tedeschi, L’arte della gioia

Jasmine Trinca, L’arte della gioia

Luisa Ranieri, Parthenope

Miglior attore non protagonista

Roberto Citran, Berlinguer. La grande ambizione

Francesco Di Leva, Familia

Guido Caprino, L’arte della gioia

Pierfrancesco Favino, Napoli-New York

Peppe Lanzetta, Parthenope

Miglior sceneggiatura originale

Berlinguer. La grande ambizione

El Paraiso

Gloria!

Il tempo che ci vuole

Parthenope

Vermiglio

Miglior sceneggiatura non originale

Campo di battaglia

Familia

Il ragazzo dai pantaloni rosa

L’arte della gioia

Napoli-New York

Miglior esordio alla regia

Edgardo Pistone, Ciao bambino

Margherita Vicario, Gloria!

Loris Lai, I bambini di Gaza

Gianluca Santoni, Io e il secco

Neri Marcore, Zamora

Miglior direzione della fotografia

Campo di battaglia

Dostoevskij

Hey Joe

L’arte della gioia

Parthenope

Vermiglio

Miglior produttore

Berlinguer. La grande ambizione

Ciao bambino

Gloria!

Vermiglio

Vittoria

Miglior casting

Berlinguer. La grande ambizione

Familia

Gloria!

L’arte della gioia

Vermiglio

Miglior compositore

Iosonouncane, Berlinguer. La grande ambizione

Thom Yorke, Confidenza

Margherita Vicario e Davide Pavanello, Gloria!

Colapesce, Iddu

Nicola Piovani, Il treno dei Bambini

Miglior canzone originale

Knife Edge, Confidenza

Diamanti, Diamanti

Atoms, Familia

Aria!, Gloria!

La malvagità, Iddu

Migliori scenografie

Berlinguer. La grande ambizione

L’arte della gioia

Le dèluge – Gli ultimi giorni di Maria Antonietta

Parthenope

Vermiglio

Migliori costumi

Gloria!

L’arte della gioia

Le dèluge – Gli ultimi giorni di Maria Antonietta

Parthenope

Vermiglio

Miglior trucco

Berlinguer. La grande ambizione

L’arte della gioia

Le dèluge – Gli ultimi giorni di Maria Antonietta

Parthenope

Vermiglio

Miglior acconciatura

Berlinguer. La grande ambizione

Gloria!

Le dèluge – Gli ultimi giorni di Maria Antonietta

Parthenope

Vermiglio

Miglior montaggio

Berlinguer. La grande ambizione

Dostoevskij

L’arte della gioia

Parthenope

Vermiglio

Miglior suono

Berlinguer. La grande ambizione

Campo di battaglia

Gloria!

Parthenope

Vermiglio

Migliori effetti visivi – VFX

Berlinguer. La grande ambizione

L’arte della gioia

Limonov

Napoli-New York

Parthenope

Miglior documentario

Duse – The Greatest

Il cassetto segreto

L’occhio della gallina

Lirica Ucraina

Prima della fine, gli ultimi giorni di Berlinguer

Miglior film internazionale

Anora

Conclave

Giurato n.2

La zona d’interesse

Perfect Days

Miglior cortometraggio

Matteo Tortone, Domenica sera

Nicola Sorcinelli, La confessione

Andree Lucini, La ragazza di Praga

Giulia Grandinetti, Majoneze

Andrea Gatopoulos, The Eggregores’ Theory

David giovani