David di Donatello, dove vedere i candidati come Miglior Film

In vista dei David di Donatello 2025, ecco dove vedere in streaming i cinque candidati al premio per il Miglior Film

Ormai siamo agli sgoccioli… Il 7 maggio si terrà la cerimonia di consegna dei David di Donatello, il più importante premio cinematografico italiano. In vista dell’evento, è il momento perfetto per recuperare i cinque titoli candidati nella categoria Miglior Film. Quattro lungometraggi e una serie televisiva (sì, proprio una serie: L’arte della gioia di Valeria Golino, in gara grazie a una distribuzione anche nelle sale) compongono la cinquina finalista. Tutti sono già usciti in sala e sono ora disponibili in streaming su diverse piattaforme.

Cinque opere, cinque modi diversi di raccontare l’Italia, la memoria e l’identità. In attesa di scoprire chi vincerà il David, il consiglio è semplice: guardateli tutti. Ne vale la pena.

1. Berlinguer – La grande ambizione

Regia: Andrea Segre

Interpreti: Elio Germano, Elena Radonicich

Dove vederlo: Prime Video, Apple TV

Andrea Segre ricostruisce un momento cruciale nella vicenda politica di Enrico Berlinguer, leader comunista che tra il 1973 e il 1978 tentò l’ambizioso “compromesso storico” con la Democrazia Cristiana. Il film alterna fiction e straordinario materiale d’archivio, in parte inedito, grazie al meticoloso lavoro di Daniele Ongaro. Elio Germano offre una prova attoriale intensa e misurata, restituendo con profondità l’umanità di un protagonista fuori dagli schemi, senza cadere nella semplice imitazione.

2. L’arte della gioia

Regia: Valeria Golino

Interpreti: Tecla Insolia, Valeria Bruni Tedeschi, Guido Caprino

Dove vederlo: Sky e NOW (6 episodi)

Valeria Golino esordisce alla regia di una serie con l’adattamento dell’omonimo romanzo postumo di Goliarda Sapienza, diventato un testo cult del femminismo italiano. La protagonista Modesta è un personaggio memorabile: libera, scandalosa, indomita. Golino dirige con coraggio, affiancata da una sceneggiatura corale (scritta con Infascelli, Marciano, Santella e Sardo) e una colonna sonora evocativa firmata da Toti Guonason. Il risultato è un racconto potente e fuori dagli schemi, che conferma la regista come una voce originale e sofisticata nel panorama italiano.

3. Il tempo che ci vuole

Regia: Francesca Comencini

Interpreti: Fabrizio Gifuni, Romana Maggiora Vergano, Anna Mangiocavallo

Dove vederlo: NOW, Apple TV, Prime Video

Un film intimo e personale, in cui Francesca Comencini rievoca il complesso legame con il padre Luigi, celebre regista. Con uno stile sobrio e toccante, la regista racconta la storia di una bambina e poi adolescente in dialogo silenzioso con un padre amorevole ma ingombrante, sullo sfondo di una Roma e una Parigi essenziali. Commovente il momento in cui rinasce, sul set ricostruito, il Pinocchio televisivo di Luigi Comencini: un omaggio al potere salvifico del cinema.

4. Parthenope

Regia: Paolo Sorrentino

Interpreti: Celeste Dalla Porta, Gary Oldman, Silvio Orlando, Luisa Ranieri, Isabella Ferrari

Dove vederlo: Netflix

Parthenope non è solo una ragazza, ma una metafora viva e sensuale di Napoli, della giovinezza e della bellezza. Con questo film Paolo Sorrentino firma un’opera profondamente personale e visivamente sontuosa, in cui la città si fa teatro di un racconto frammentato e poetico. Dopo l’intimismo di È stata la mano di Dio, il regista torna a comporre una sinfonia di immagini in bilico tra realtà e visione, in uno dei suoi film più ambiziosi e maturi.

5. Vermiglio

Regia: Maura Delpero

Interpreti: Martina Scrinzi, Tommaso Ragno, Giuseppe De Domenico

Dove vederlo: Sky e NOW

Ambientato in un remoto villaggio montano nel 1944, Vermiglio racconta con forza la storia di una famiglia sconvolta dall’arrivo di un giovane disertore siciliano. Maura Delpero dirige con sensibilità e rigore una narrazione corale al femminile, dove il patriarcato, i desideri repressi e il peso della guerra si intrecciano. Vincitore del Leone d’Argento a Venezia e incluso nella shortlist per gli Oscar, è una gemma di cinema indipendente da non perdere.