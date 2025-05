Timothée Chalamet e Kylie Jenner hanno scelto la 70ª edizione dei David di Donatello per ufficializzare la loro relazione, apparendo insieme per la prima volta sul red carpet come coppia. La cerimonia si è tenuta il 7 maggio negli Studi di Cinecittà a Roma, dove l’attore ha ricevuto il David Speciale per la sua interpretazione di Bob Dylan nel film A Complete Unknown.