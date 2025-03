Addio a Eleonora Giorgi: l'attrice è morta a 71 anni dopo una lunga battaglia contro il tumore al pancreas

Eleonora Giorgi si è spenta all'età di 71 anni. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa ufficialmente dall'Adnkronos. L'attrice era ricoverata presso la clinica Paideia di Roma, dove aveva iniziato la terapia del dolore. Fino all'ultimo istante, i figli Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro le sono stati accanto, condividendo con il pubblico il racconto toccante dei suoi ultimi mesi di vita.

Poco prima della sua morte, Eleonora Giorgi aveva rilasciato un'intervista al Corriere della Sera, nella quale raccontava con grande lucidità il suo stato di salute: "Non c'è nulla di male a dire che non riesco a fare più di dieci passi. Sto facendo la terapia del dolore, morfina e cortisone". Consapevole della gravità della sua condizione, aggiungeva: "Mi tengono in vita non perché ci sia futuro, ma perché tutto succeda il più tardi possibile. Ogni giorno è un regalo". Il 2 febbraio, ospite di Verissimo, aveva rivelato un ulteriore peggioramento, annunciando la scoperta di una metastasi al cervello.

Il successo nel cinema italiano

Nata a Roma il 21 ottobre 1953, Eleonora Giorgi ha lasciato un segno indelebile nel cinema italiano, distinguendosi sia come attrice che come regista. Il suo debutto avvenne nel 1972 con Roma di Federico Fellini, mentre il primo ruolo da protagonista arrivò poco dopo con Storia di una monaca di clausura di Domenico Paolella. Tra i film più significativi della sua carriera si ricordano L'Appassionata con Ornella Muti, L'Agnese va a morire di Giuliano Montaldo e Cuore di cane di Alberto Lattuada.

Gli anni '80 segnarono il periodo d'oro della sua carriera: con Borotalco di Carlo Verdone vinse il David di Donatello e il Nastro d'Argento come Miglior attrice protagonista. Tra le altre commedie di successo, Mani di velluto e Grand Hotel Excelsior, dove recitò al fianco di Adriano Celentano.

L'esperienza nella regia e in televisione

Oltre alla carriera da attrice, Eleonora Giorgi si dedicò anche alla regia. Nel 2003 debuttò dietro la macchina da presa con Uomini & donne, amori & bugie, seguito nel 2009 da L'ultima estate, film realizzato insieme al secondo marito, Massimo Ciavarro.

La sua presenza in televisione fu altrettanto rilevante: partecipò a programmi come Un disco per l'estate e Sotto le stelle, oltre a recitare in fiction di successo come Morte di una strega, Lo zio d'America e I Cesaroni. Nel 2018 fu concorrente di Ballando con le stelle e della terza edizione del Grande Fratello Vip.

Eleonora Giorgi si era raccontata nel 2016 a Panorama in occasione dell'appuntamento con il cinema organizzato da Panorama d'Italia. Ecco l'intervista completa.

Il suo ricordo vivrà nei film che ha interpretato e nelle emozioni che ha regalato al pubblico. Un addio doloroso a un'artista che ha saputo conquistare e commuovere intere generazioni.