Smartwatch, mercato in crescita con modelli per tutte le tasche

La passione per il fitness e lo sport più in generale da una parte, il monitoraggio dei principali parametri fisici dall’altra. Sono le due facce della medaglia che premia gli smartwatch, la principale e più diffusa categoria di wearable insieme a cuffie e auricolari. Tanto tempo e molteplici progetti si sono susseguiti da quando nel 1972 fece la sua comparsa il primo orologio digitale, con la svolta dei primi smartwatch apparsi dopo il primo decennio del Duemila. Da allora, pur con alti e bassi, periodi più floridi e momenti di stasi, il mercato degli orologi smart è cresciuto, allargando gli orizzonti sia geograficamente, sia nelle funzionalità proposte agli appassionati. Del resto, secondo i dati raccolti da Statista, siamo davanti a un mercato che nel 2024 ha sfiorato i 29 miliardi di dollari, interessando oltre 450 milioni di utenti. Numeri destinati a salire, toccando i 40 miliardi di dollari e 740 milioni possessori di uno smartwatch entro i prossimi 15 anni. Se gli Stati Uniti restano il mercato di riferimento, più ancora che l’Europa è dall’Asia che arriva la risposta più convincente, anche perché nel momento in cui sale il potere d’acquisto delle famiglie, è impossibile competere a livello numerico con Cina e India (secondo e terzo mercato per volume, davanti a Germania e Giappone). Tra i tanti modelli presentati negli ultimi mesi, seppur per motivi differenti, due sono i lanci degni di interesse avvenuti nel 2025: OnePlus Watch 3 e Amazfit Active 2, due modelli diversi per caratteristiche, target e prezzo, che abbiamo testato. Insieme a loro, ci sono altri tre smartwatch da prendere in considerazione, poiché completi, efficaci e popolari. Si tratta di Apple Watch Series 10, Huawei Watch GT5 Pro e Samsung Galaxy Watch 7.

OnePlus Watch 3

Non era facile crearsi una posizione nel mercato smartwatch popolato da Apple Watch e i modelli Samsung e Huawei. OnePlus c’è riuscita in breve tempo, lanciando prodotti belli da vedere, funzionali e a prezzi non impossibili. La dimostrazione è stata Watch 2 e ancor più il recente il suo erede, OnePlus Watch 3, che spicca per autonomia e possibilità di monitorare in modo rapido la salute (tenendo sempre a mente che gli orologi smart non sono strumenti professionali, bensì prodotti utili per scoprire eventuali anomalie e rivolgersi agli specialisti). Per quanto sia legata al modo in cui si utilizza lo smartwatch, l’autonomia è l’elemento che marca la differenza con i modelli della concorrenza, perché la batteria da 631 mAh allunga la durata oltre le due settimane (con uso poco intensivo), mentre si va da 72 ore a 5 giorni per chi sfrutta il dispositivo da polso per diverse attività giornaliere. Un’altra novità a disposizione è Health Check-In, che effettua una scansione completa in 60 secondi, fornendo un’istantanea sulle proprie condizioni. Misura frequenza cardiaca, livelli di ossigeno nel sangue, temperatura del polso, qualità del sonno, benessere fisico e mentale ed età vascolare (in Italia per ora non è attiva la funzionalità ECG), focalizzando l’attenzione su salute cardiaca e vascolare, così da permettere di comprendere se c’è eventualmente qualcosa cui rimediare.

Riconosce più di 100 modalità sportive, tra cuicorsa, camminata, ciclismo, nuoto, escursionismo, sci, tennis, badminton, ping-pong, calcio, pallacanestro, boxe e yoga, inoltre consente di monitorare prestazioni e postura in diversi scenari, aiutando chi lo indossa a perfezionare le tecniche. Equipaggiato con il sistema operativo di Google per smartwatch, Wear OS 5, OnePlus Watch 3 conta sul doppio processore per gestire le applicazioni e ridurre i consumi, favorendo perciò la durata della batteria. Altra innovazione intrigante è l'analisi del consumo di grassi e carboidrati nelle diverse zone di frequenza cardiaca, con dettagli su efficienza della combustione dei grassi, intensità dell’allenamento ed efficacia complessiva dell’esercizio. Dati che servono per gestire l’intensità degli allenamenti e ottimizzare le sessioni, aiutando nel percorso anche chi mira a perdere peso. Confermato il design del predecessore, Watch 3 ha cassa in acciaio e lunetta in titanio, pesa 81 grammi (con il cinturino incluso) e conta su un vetro zaffiro che insieme alla corona rotante assicura ottima visibilità sul display da 1,5 pollici. Con Google Assistant a portata di mano, OnePlus Watch 3 è disponibile in verde e nero, costa 349 euro ma con diverse promozioni fino al 31 marzo si può acquistare a 299 euro in bundle con gli auricolari OnePlus Nord Buds 3 Pro.

Amazfit Active 2



Smart ma soprattutto sportwatch è la parola chiave che definisce Active 2, l’ultimo modello svelato da Amazfit, società cinese parte della holding Zepp, che in dieci anni ha venduto più di 200 milioni di dispositivi wearable. Un lancio significativo perché questo è un orologio che combina funzionalità tipiche di modelli più quotati a un prezzo inaspettato, perché i 99 euro per la versione Standard sono un affare. Dal peso della cassa in acciaio inossidabile (29,5 grammi) alla chiarezza del display Amoled da 1,32 pollici sotto la luce solare, Active 2 è un orologio smart senza punti deboli. Merito di BioTracker 6.0 PPG, sensore ottico che consente di monitorare un lungo elenco di parametri fisici, che vanno dalla temperatura corporea alla variabilità della frequenza cardiaca, passando per livello di stress, qualità del sonno, stanchezza fisica e mentale. Altro punto di forza è la batteria da 270 mAh, che consente di indossare lo smartwatch fino a dieci giorni, dimezzati in caso di uso intenso.

Un’eventualità diffusa, quest’ultima, perché Active 2 supporta più di 160 attività sportive (incluse due modalità per l’Hyrox, disciplina fitness indoor che ha otto km di corsa ad altrettante stazioni di allenamento, in grande crescita in Europa). Il nuovo orologio smart è il primo a integrare Zepp OS 4.5, sistema operativo arricchito da annunci vocali e letture notifiche, lo zoom delle immagini, la possibilità di visualizzare immagini all’interno delle notifiche (per esempio foto dalle videocamere di sicurezza). Ma c’è di può, perché si possono consultare le mappe offline gratuitamente, c’è il riconoscimento automatico di 25 esercizi per diversi gruppi muscolari e ci sono modalità ad hoc per il panel, come il riconoscimento del numero di colpi di dritto e rovescio. C’è anche Zepp Coach, assistente AI che crea piani di allenamento personalizzati, anche se l’utente può caricare qualsiasi altro programma per migliorare le prestazioni. Come detto, però, l’aspetto più sorprendente di Active 2 - presentato da Amazfit insieme alla nuova testimonial Jasmine Paolini, la tennista italiana numero 4 del mondo, reduce dalle finali a Wimbledon e Roland Garros conquistate la scorsa stagione - è il prezzo: 99 euro per la versione Standard, 129 euro per quella Premium. Che si differenzia per la presenza del vetro zaffiro e di Zepp Pay per I pagamenti contactless.

OnePlus Watch 3









Apple Watch Series 10

Leggero ed efficace, Apple Watch Series 10 ha innalzato il primato che l’azienda di Cupertino mantiene nel settore. Più di un smartwatch su cinque venduto nel mondo è griffato Apple, un successo dovuto non solo alla straordinaria diffusione di iPhone, perché nel tempo la compagnia statunitense ha continuato a migliorare il suo prodotto da polso. Disponibile nelle versioni da 42mm e 46mm, ogni versione pesa meno della precedente e, aspetto più rilevante, consente di visualizzare meglio il display Oled da 1,8 pollici, più sottile rispetto al passato. Merito delle minori cornici e del Wide Angle, tecnologia utile per scrutare in maniera rapida i dettagli che servono anche senza girare il polso per una visione a tutto tondo. Compagno ideale per le attività quotidiane, l’orologio Apple dà il suo meglio con lo sport, non solo per il riconoscimento delle varie discipline, ma anche per una serie di migliorie dedicate ai vari sport.

Un esempio è il nuovo profondimetro che può misurare fino a 6 metri sotto la superficie dell’acqua e il sensore per la temperatura dell’acqua, ma anche l’app Maree e funzioni ad hoc per lo snorkeling. Come ce ne sono per scoprire quanto l’intensità degli allenamenti influisce sul corpo nel corso del tempo, così da spingere o rallentare a seconda del livello mostrato sul display. Il punto debole resta l’autonomia che si aggira sulle 18 ore, che significa dover continuamente caricare Watch, anche se progressi sono stati fatti per la ricarica, poiché la batteria va da 0 all’80% in circa 30 minuti. Un aspetto preminente è il monitoraggio della qualità del sonno, con avvisi in caso di anomalie della frequenza cardiaca e la misurazione delle apnee notturne. Un ottimo beneficio per chi ne soffre e può avere così sempre un resoconto dettagliato di quanto avvenuto durante le ore di riposo. Disponibile in molte versioni differenti per materiali e colori del cinturino, Apple Watch ha un costo che parte da 459 euro per la versione GPS da 42mm e 489 euro per quella da 46mm.

Huawei Watch GT5 Pro

Al centro degli investimenti nei mercati europei, gli smartwatch sono per Huawei la punta di diamante utile per mostrare i progressi raggiunti nel corso degli anni. I dispositivi della compagnia cinese sono stati tra i più venduti durante il 2024 (+55% nel primo semestre rispetto all’anno precedente) e l’obiettivo di Huawei è emergere come riferimento primario nel monitoraggio dei parametri sanitari. Una meta per la quale ha messo a punto TruSense, sistema che in confronto al passato migliora l’accuratezza delle misurazioni, andando ad analizzare anche l’impatto che i diversi tipi di materiali hanno quando entrano in contatto con il polso, oppure come influiscono le condizioni meteo sui sensori di rilevamento. Una mossa che ha permesso a Huawei di aumentare l’efficacia della frequenza cardiaca degli smartwatch oltre il 98%.

Risultati che marcano parte delle peculiarità di Watch GT5 Pro, il top di gamma del folto catalogo proposto da Huawei. Anche perché pure l’ultimo arrivato è disponibile in 12 versioni, che si differenziano per materiali, dimensioni, stili e colorazioni. Vetro in zaffiro, rivestimento in nanocristalli di ceramica e lega di titanio aerospaziale, a seconda del modello prescelto, sono alcuni dei punti di forza dell’orologio smart che spicca per l’autonomia: anche con uso intenso, infatti, si va oltre la settimana, mentre in caso di una interazione più limitata, Watch GT5 Pro arriva fino a 14 giorni. Un aspetto interessante, inoltre, è la possibilità di gestire le chiamate in entrata, dialogando con l’interlocutore direttamente via polso, ma anche rispondere alle notifiche tramite una piccola tastiera. Il prezzo dello smartwatch varia in base alla scelta del materiale: si va dai 349 euro per la versione con nera in fluoroelastomero, ai 449 euro per il modello in titanio e 549 euro per quello che combina titanio e ceramica.

Samsung Galaxy Watch 7

Non ci sono grandi differenze nel design con il predecessore, perché su Galaxy Watch 7 Samsung ha concentrato gli sforzi sul software, al fine di rendere migliore la fluidità dell’interazione con l’utente. In questo senso aiuta il processore Exynos W1000, che dona maggiore velocità ed equilibrio nel gestire i consumi, anche se l’autonomia resta il tallone d’achille del dispositivo, perché le batterie da 300 e 425 mAh, rispettivamente per il modello da 40mm e 44mm, limitano la durata nell’ordine di 24 ore o poco più. C’è invece la conferma di un orologio smart mirato a fitness e sport, che sui display da 1,3 e 1,5 pollici offre diverse opzioni per scoprire i dettagli delle proprie prestazioni.

Tra le caratteristiche più significative, Watch 7 integra il monitoraggio dei parametri fisici arricchito dalle funzionalità di Galaxy AI. Segnala anomalie della frequenza cardiaca e controlla la pressione arteriosa e l’elettrocardiogramma. Di nuovo c’è il rilevamento delle apnee notturne, aspetto molto utile per chi ne soffre, e il controllo della glicazione avanzata, con riferimenti al processo di invecchiamento biologico complessivo e alla salute metabolica. Come in passato, Samsung ha confermato e migliorato l’Energy Score che, tramite l’analisi di attività fisica, sonno e frequenza cardiaca, permette di pianificare meglio le attività quotidiane. Oltre alla resistenza ad acqua e polvere, inoltre, Watch 7 sopporta immersioni fino a 5 ATM, che non significa portarselo dietro in qualsiasi specchio d’acqua per qualche ora, perché altrimenti si va incontro a brutte sorprese. Disponibile nelle colorazioni Green e Silver, Galaxy Watch 7 da 44mm ha un costo che parte da 319 euro per la versione solo Bluetooth, mentre aggiungendo il 4G il prezzo parte da 349 euro.