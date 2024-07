Galaxy Watch Ultra e l'anello Ring, le novità dell'ecosistema Samsung

Chi fa da sé fa per tre è un proverbio che in Corea del Sud non esiste, ma calza a pennello per Samsung, marchio leader nel tech grazie, anche, alla capacità di sviluppare tecnologie e realizzare dispositivi direttamente in casa. Uno sforzo enorme che negli anni ha generato e rafforzato un vantaggio importante per l'azienda, arrivata tante volte prima degli altri. Restando ai tempi più recenti, i coreani sono stati i primi a lanciare i telefoni pieghevoli, ma anche i primi a portare l'intelligenza artificiale all'interno degli smartphone. Uno dei punti di forza che ha permesso a Samsung di ergersi come battistrada del comparto è l'ecosistema che integra prodotti diversi e quasi tutti di primissimo livello, anche perché il brand continua a spingere sull'innovazione per ampliare il catalogo e allargare gli orizzonti a caccia di nuove frontiere in termini di prodotti e ricavi.

Credit Alessio Caprodossi

Ring, l'anello per monitorare la salute

L'ultimo esempio di questa filosofia è Ring, l'anello per il monitoraggio della salute, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Pesante meno di 3 grammi e con finitura in titanio, durante le prove fatte a Parigi in occasione dell'Unpacked 2024 ci siamo accorti che è più spesso di una fede ma si indossa comodamente sull'indice, a patto di scegliere la taglia esatta tra le nove misure differenti (da 5 a 13). Il compito primario è l'analisi del sonno, con sensori e algoritmi che aiutano a comprendere i ritmi dei riposi notturni e come migliorarli. Per le donne c'è il monitoraggio del ciclo mestruale, tramite il rilevamento notturno della temperatura cutanea. La funzione più interessante è Punteggio energetico, che grazie all'IA analizza sonno, attività, frequenza cardiaca e variabilità della stessa durante il sonno, indicando un numero che indica il livello di benessere, migliorabile mediante appositi suggerimenti personalizzati. Tutti i dati e i consigli sono visibili nell'app Health gratuitamente (non servono abbonamenti), perché Ring non invia notifiche e non disturba attivando suoni o vibrazioni, aspetto che ne agevola l'utilizzo notturno. Ring funziona in abbinamento a uno smartphone Samsung, è resistente all'acqua fino a 10ATM, è disponibile nei colori nero, bianco e oro, ha un'autonomia di 7 giorni e si ricarica in circa 80 minuti mediante la custodia. Con i gesti si può usare l'anello anche per scattare foto, mentre in caso di smarrimento si può rintracciare tramite uno smartphone Galaxy e Trova il mio anello su Samsung Find. Costa 449 euro ma in Italia arriverà entro la fine dell'anno. La sua importanza non sta nell'essere il primo oggetto per le dita, perché Oura e Amazfit hanno già commercializzato i rispettivi anelli, però nessuna delle due ha la riconoscibilità e la potenza dell'ecosistema di Samsung. Non dovrebbe sorprendere, perciò, un eventuale successo di Ring, anche se il prezzo non è abbordabile.





Watch Ultra, l'orologio per arrivare ovunque

L'altra novità mostrata da Samsung durante la presentazione al museo del Louvre è Watch Ultra, versione premium dell’orologio smart che arriva per sfidare apertamente l'omonimo watch di Apple. Di cui riprende anche i colori nel cinturino arancione, differenziandosi per la forma circolare della cassa in titanio. Come il rivale è robusto, resistente (con certificazione IP68) e pensato per escursionisti, semi professionisti e amanti dell'outdoor, che potranno contare su un dispositivo in grado di scendere in profondità fino a 100 metri per 10 minuti, funzionare a qualsiasi altitudine (Samsung dichiara fino a 9.000 metri di altezza) e temperatura. Per facilitare gestione e attività, Watch Ultra ha un display Amoled di 1,5 pollici che arriva a 3000 bits di luminosità per essere leggibile anche sotto i raggi solari, inoltre l'autonomia promette due giorni completi di funzionamento con una singola carica. A migliorare le prestazioni della batteria è Wear OS 5, la versione più recente e potente del sistema operativo Android che concorre alla riduzione dei consumi energetici. La novità software è il sensore BioActive che rispetto al passato consente di ottenere più informazioni dettagliate su battito cardiaco e ossigenazione, offrendo a chi lo indossa una panoramica più precisa e completa dello stato di forma. A livello di esercizi, interessante l'allenamento multisport, utile in particolare per discipline che miscelano attività diverse come il triathlon. Disponibile nei colori Titanium Gray, Titanium White e Titanium Silver, Watch Ultra è in vendita nella sola versione con cassa da 47mm a 699 euro e avrà un ciclo di vita biennale, con il successivo modello che sarà lanciato nel 2026. Sarà curioso scoprire l'accoglienza che riceverà in Italia, dove il mercato wearable si aggira sul milione di pezzi venduti all'anno, per un volume di affare che sfiora i 285 milioni di euro.

Galaxy Watch7, allenatore e controllore

Minore impatto visivo rispetto al fratello maggiore ma tante funzionalità condivise per Galaxy Watch7, che invia notifiche in caso di valori anomali della frequenza cardiaca (sia se troppo alta, sia bassa) ed attua il monitoraggio di elettrocardiogramma e pressione arteriosa. Inedito è il rilevamento delle apnee notturne e il controllo dei prodotti finale della glicazione avanzata (AGE), tramite indice AGEs, direttamente dal polso: influenzati da dieta e stile di vita, gli AGE riflettono il processo di invecchiamento biologico complessivo dell'utente e forniscono un'indicazione della salute metabolica. Un'aggiunta significativa è il sistema GPS a doppia frequenza, che consente di tracciare con maggiore precisione la posizione di chi indossa l'orologio (presente come tutte le altre funzionalità anche su Watch Ultra). Come su Z Flip6, grazie all'intelligenza artificiale con Watch7 si può replicare ai messaggi in automatico mediante Risposte suggerite, funzione che suggerisce le risposte in relazione alle conversazioni precedenti. A patto di utilizzare uno smartphone Galaxy. Lato utilità, con le mani occupate l'orologio si può controllare con i gesti, ad esempio per rispondere alle chiamate o scatta una fotografia. Disponibile con cassa da 40mm e da 44mm, nei colori Green, Cream e Silver, Watch7 si può acquistare nella versione Bluetooth o LTE con prezzi che partono da 319 euro e arrivano a 399 euro.

Galaxy Buds3 Pro, gli auricolari che esaltano l'ecosistema Samsung



Si diceva dell'importanza dell'ecosistema che Samsung continua a puntellare e i nuovi auricolari sono un esempio dei vantaggi che si garantisce chi sceglie di affidarsi ai prodotti dei coreani. Infilando nelle orecchie Buds3 Pro o la versione minore che perde il Pro nella denominazione, si può sfruttare Interprete collegata a Z Fold6 o Z Flip6. In tal modo, mentre si sta ascoltando una conversazione in lingua straniera, si ottiene la traduzione in tempo reale, facilitando la comprensione e le attività conseguenti. Se i comandi vocali per gestire la sequenza musicale, interruzioni e salti di brani inclusi, non sono una novità, le Buds3 che differiscono tra loro per la forma — il modello Pro è in-ear con il gommino in tinta per un suono più avvolgente e Led che si illuminano durante le chiamate e la ricarica, mentre Buds3 sono open-type e più indicate per un utilizzo prolungato (anche se tutto è soggettivo) — migliorata è la cancellazione del rumore. I tre microfoni analizzano in tempo reale il suono esterno ma anche quello interno per adeguare in automatico il livello ottimale di rumore e suono. Ciò significa che in un ambiente rumoroso, il livello di cancellazione del rumore aumenta, ma riconoscendo quanto avviene all'esterno, in caso si entri nel raggio di una sirena (di un veicolo o di un locale) il livello si ridurrà per consentire a chi li indossa di capire cosa sta avvenendo. In maniera simile, se si inizia a parlare o qualcuno ci rivolge una domanda, le Buds3 Pro passano in modalità Ambient e abbassano il volume del suono permettendo di ascoltare quanto avviene all'esterno, senza dover togliere gli auricolari. Disponibili entrambi nei colori Silver e White, Galaxy Buds3 sono in vendita a 179 euro, mentre per le Buds3 Pro servono 249 euro.

Samsung e le Olimpiadi, con lo Z Flip6 esclusiva degli atleti

L'evento parigino è stata per Samsung l'occasione per raccontare il legame con i Giochi Olimpici, la cui 32^ edizione è in programma proprio nella capitale francese, dal 26 luglio all'11 agosto (e dal 28 agosto all'8 settembre andranno in scena le Paralimpiadi). Il brand coreano è partner del Comitato Olimpico Internazionale dalle Olimpiadi di Seul del 1988 e lo sarà almeno fino ai Giochi del 2028 in programma a Los Angeles. Durante un incontro esclusivo tenuto presso il negozio inaugurato da Samsung sugli Champs-Élysées, Benjamin Braun, Chief Marketing Officer di Samsung Europe, ci ha spiegato obiettivi, valori e programmi che la compagnia ha pianificato per supportare la manifestazione e aiutare atleti, addetti ai lavori e tifosi. Oltre a osservare le installazioni realizzate per le Olimpiadi, Samsung ha mostrato l'edizione speciale di Z Flip6 dedicata ai Giochi olimpici, che fornirà a ogni atleta presente a Parigi, per complessive 17.000 unità. Insieme alle traduzioni istantanee di chiamate e conversazioni in 16 lingue, gli sportivi potranno sfruttare funzionalità ad hoc come Instant Slow-mo, per registrare e analizzare le performance al rallentatore, e Photo-Assist, per ripulire l'immagine da oggetti indesiderati così da ottenere lo scatto perfetto. Ma ci sono altre due peculiarità esclusive, tra esperienza d'uso e design. Nel primo caso, con il Galaxy Z Flip6 Olympic Edition gli atleti a medaglia potranno per la prima volta nella storia immortalare i momenti più divertenti ed emozionanti vissuti sul podio (finora era vietato portare alla cerimonia oggetti personali, smartphone inclusi), con selfie che diventeranno i loro più graditi souvenir olimpici. Il tratto distintivo del telefono in uso esclusivo agli atleti (poiché non sarà messo in vendita) è la cover Flipsuit realizzata in pelle di Venezia e caratterizzata da un mix di colori ispirati agli anelli olimpici che ha disegnato Berluti, maison parigina fondata nel 1895 e attualmente parte del gruppo LVMH, celebre per la qualità delle lussuose calzature e accessori da uomo, che per Parigi 2024 ha realizzato anche le divise che saranno indosseranno dagli atleti e dalle atlete francesi.