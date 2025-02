Messaggi tradotti, programmati e con la colonna sonora: tutte le novità di Instagram

Grandi cambiamenti in casa Instagram. Il social delle immagini continua a cercare strumenti utili per arginare l’onda lunga di TikTok e si divide tra funzionalità in fase di test e funzioni già ufficiali e presto disponibili a livello globale. Del primo caso fa parte il tasto ‘non mi piace’, che nonostante l’attenzione nel rilasciare la novità con diversi limiti circa utilizzo e visibilità, potrebbe trasformare le dinamiche del social media per come conosciuto e usato finora. Nel secondo caso, invece, rientrano le funzioni dedicate ai Direct Messages (DM), l’app di messaggistica interna al social fotografico di Meta.

L’obiettivo è rendere più semplice e prolungare il contatto con gli amici virtuali, condividendo momenti e piaceri. Per questo d’ora in poi nei messaggi si potrà conversare più facilmente con gli stranieri, ma anche pianificare comunicazioni, lasciare visibili in cima al feed i messaggi più significativi e ascoltare insieme con i contatti amici i brani musicali preferiti. Nello specifico, i DM si possono tradurre in maniera diretta in 99 lingue diverse; laddove ci siano fusi orari differenti o input istantanei da prendere al volo, la soluzione è programmare il messaggio, come avviene da tempo con le email. Su Instagram si può fare impostando un testo fino a 29 giorni prima del giorno prescelto.

Messaggi programmati





Un’altra opzione aggiuntiva è la possibilità di fissare un massimo di tre messaggi in cima alle chat individuali e di gruppo, così da tenere in vista i concetti più importanti e non perdere le parole chiave nel flusso infinito di botta e risposta. Per momenti divertenti a tema musicale, nei DM adesso si può condividere la canzone prediletta per ascoltarla in tempo reale insieme agli amici, senza la necessità di inviare link o passare da altre app. In un social media fluido come Instagram, farsi nuovi amici è facile e quindi poter aggiungere gli ultimi arrivati in una chat di gruppo tramite un QR code personalizzato (per ogni chat) è una miglioria comoda per evitare perdite di tempo.

Come detto, le novità sono disponibili per tutti gli iscritti, anche se l’esperienza insegna che ci vorrà del tempo prima che la maggior parte degli utenti prendano confidenza con le nuove funzioni. L’attenzione sui DM non è nuova per l’app guidata da Adam Mosseri, perché lo scorso novembre furono aggiunte una serie di funzioni per l’invio di foto, oltre a sticker creati dalle immagini e la scelta dei temi delle chat in base allo stato d’animo. Aggiungere strumenti e sviluppare nuove modalità di interazione è d’altronde un passo obbligato per una piattaforma con oltre 2 miliardi di utenti attivi al mese.