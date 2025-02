Instagram, arriva il tasto "Non mi piace". Ecco come funziona

Dopo aver introdotto diverse funzionalità negli ultimi mesi - tra cui la possibilità di "resettare" l'algoritmo -, Instagram lancia una nuova funzione: il pulsante "Non mi piace" accanto ai commenti. Tuttavia, per ora questa novità sarà accessibile solo a un numero limitato di utenti, in quanto ancora in fase di sperimentazione.

Questa nuova opzione si differenzia dai tradizionali like: il tasto "Non mi piace" permetterà agli utenti di esprimere in modo discreto il proprio disaccordo con un commento, senza che il loro giudizio sia visibile pubblicamente e senza che venga mostrato un conteggio totale delle segnalazioni ricevute. L'obiettivo è migliorare la qualità delle interazioni, riducendo la visibilità di commenti poco rilevanti o potenzialmente problematici, spostandoli più in basso nel thread.

A confermare il test in corso è Adam Mosseri, capo di Instagram, che tramite un post su Thread ha dichiarato: «Alcuni di voi potrebbero aver visto che stiamo testando un nuovo pulsante accanto ai commenti su Instagram: questo offre alle persone un modo privato per segnalare che non si sentono bene per quel particolare commento. Voglio essere chiaro: questo è un test, non c'è conteggio di antipatia, né nessuno saprà se tocchi il pulsante. Alla fine, potremmo integrare questo segnale nella classificazione dei commenti per spostare i commenti antipatici più in basso. Speriamo che questo possa contribuire a rendere i commenti più amichevoli su Instagram».

Il pulsante, attualmente disponibile solo per un ristretto numero di utenti, sarà valutato nei prossimi mesi per determinare se il suo rilascio su larga scala possa effettivamente migliorare l'esperienza d'uso della piattaforma. Se i test daranno esiti positivi, Instagram potrebbe presto estendere questa funzione a tutti gli utenti, contribuendo a rendere i commenti un ambiente più costruttivo.

Tuttavia, resta da chiedersi se questa misura sarà davvero sufficiente a rendere Instagram un luogo più sicuro. Sebbene la possibilità di segnalare commenti poco graditi possa migliorare la qualità delle conversazioni, il vero cambiamento dipenderà dall'uso che ne faranno gli utenti e dall'efficacia dell'algoritmo nel moderare i contenuti.

Inoltre, alcuni esperti di social media avvertono che il pulsante "Non mi piace" potrebbe essere soggetto a possibili abusi. Gruppi organizzati potrebbero utilizzarlo per penalizzare determinati profili o contenuti, anche se legittimi. C'è anche chi teme ripercussioni sulla salute mentale dei più giovani, già molto influenzati dai like e dai cuoricini. Instagram, tuttavia, rassicura gli utenti: per ora, il pulsante sarà privato e non visibile agli altri, riducendo così il rischio di manipolazioni o impatti negativi diretti. Solo il tempo dirà se questo strumento riuscirà a contrastare il fenomeno dei commenti tossici e a promuovere un'interazione più rispettosa e inclusiva.