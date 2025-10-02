Victoria’s Secret Fashion Show 2025: tutte le modelle in passerella

Tutto è pronto per il Victoria’s Secret Fashion Show 2025. La data è fissata per il 15 ottobre 2025 e la città scelta sarà New York, epicentro di moda e spettacolo. Lo show sarà trasmesso in streaming e accompagnato da una serie di prodotti esclusivi, pensati per rafforzare il legame tra passerella e pubblico.

Gli angeli in passerella

Victoria’s Secret ha già diffuso un trailer ufficiale e diverse anticipazioni dal backstage. Una delle notizie più attese riguarda il ritorno di Candice Swanepoel, icona storica del brand. Al suo fianco sfileranno altri grandi nomi come Adriana Lima, Lily Aldridge, Anok Yai e Yumi Nu, quest’ultima al suo debutto assoluto. Alex Consani e Joan Smalls, già viste nell’edizione 2024, torneranno anche quest’anno, confermando la loro centralità nel nuovo corso del marchio.

Le novità di quest’anno

Il ritorno dello show rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di rilancio di Victoria’s Secret, che negli ultimi anni ha dovuto reinventarsi. La versione 2024 aveva già introdotto una maggiore attenzione alla diversità e all’inclusione, con modelli di fisicità diverse e scelte più contemporanee.

Il glamour delle ali e delle scenografie spettacolari resterà, ma con un approccio più attento ai valori attuali e a un pubblico globale sempre più esigente. La sfilata è sarà la prima sotto la guida del nuovo direttore creativo Adam Selman, mentre il make-up sarà a cura di Pat McGrath. Ancora riserbo totale sugli artisti che si esibiranno durante lo show, anche se il nome che continua a far capolino sui social è quello di Sabrina Carpenter.